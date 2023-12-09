Идеальная гонка для братьев Бё: Йоханнес героически победил, а Тарьей забрал жёлтую майку

Новый сезон в биатлонном Кубке мира не перестаёт удивлять своей непредсказуемостью. На втором этапе Йоханнес Бё вернулся! С 11-й строчки на старте он выиграл гонку преследования. Легрейд, чуть не вылетевший из сборной после серии неудачных гонок в Эстерсунде, замкнул норвежскую четвёрку на финише. А Тарьей Бё вновь наденет жёлтую майку лидера в следующей индивидуальной гонке после почти 10 лет паузы.

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Мощный старт гонки

Для Тарьея Бё эта гонка значила довольно много. Стартуя первым, он должен был финишировать впереди шведа Себастиана Самуэльссона. В этом случае норвежец смог бы вернуть себе жёлтую майку лидера, которая в последний раз принадлежала ему целых 12 (!) лет назад.

В гонку он ушёл первым, а сразу за ним – Стурла Легрейд. Швед Себастиан Самуэльссон, стартовавший третьим, догнал норвежцев на первом километре. Своего рода паровозиком они подошли к первому рубежу. Самуэльссон сразу допустил промах, а вот Стурла справился с нервами, отстреляв чисто, и заставил ошибиться Тарьея, который промахнулся последним выстрелом.

Пока старший Бё и Самуэльссон наматывали штрафные 150 метров, Стурла обеспечил себе отрыв почти 30 секунд. В это время Йоханнес Бё, стартовавший 11-м и допустивший один промах на рубеже, уже поднялся на две строчки, при этом стремительно сокращая время отставания от лидера.

На втором огневом рубеже с нервами не справился уже Легрейд, допустивший промах первым выстрелом. Зато Самуэльссон и Тарьей взяли себя в руки, отстреляли на ноль и сократили отставание до 6 и 10 секунд соответственно. Однако расслабиться они точно не могли. С 13-го места на старте к ним подтянулся Эмильен Жаклен, отстрелявший чисто на обоих рубежах, а также норвежцы Йоханнес Бё, Йоханнес Дале-Скьевдаль и француз Эрик Перро.

Фатальная ошибка Самуэльссона и Бё-диум

Перед третьей стрельбой Самуэльссон совершил фатальную ошибку, лишившую его не только борьбы за медали, но и жёлтой майки лидера. Он обогнал Легрейда незадолго до огневого рубежа, за что поплатился сразу двумя промахами, опустившись на 10-ю позицию. Тарьей и Легрейд промахнулись по разу, зато Йоханнес Бё смог вновь возглавить гонку, отстрелявшись на ноль. Легрейд свою вторую позицию сохранил, а вот Бё-старший после огневого рубежа оказался только шестым.

Финальная стрельба Йоханнеса Бё достойна оваций. Немного затянув с первым выстрелом, он быстро и чисто отстрелял, гарантировав себе первую победу в сезоне. Тарьей, у которого на кону стояла жёлтая майка лидера, тоже не оплошал, как и два других норвежца – Легрейд и Дале-Скьевдаль.

Началась ожесточённая борьба за серебро на трассе. Йоханнес, который с недавних пор носит двойную фамилию Дале-Скьевдаль (вторая часть – фамилия жены), бросился вперёд и быстро обогнал Легрейда. Но и Тарьей не отсиживался за спинами соотечественников, ведь каждая позиция – это драгоценные баллы, отделявшие его от заветной жёлтой майки лидера. Мотивации у него хватило. Так что на финише следом за Йоханнесом Бё, кричавшим в камеру «Yes!», вторым стал Дале-Скьевдаль, а тртетьим – Тарьей, опередивший Легрейда более чем на 10 секунд. Болельщики вновь наблюдали чемпионат Норвегии, а вместо подиума опять увидели Бё-диум, ведь на первой и третьей позиции оказались братья Бё.

«Это было очень приятно. Я считаю, что победить, стартовав 11-м, – это большое достижение. Особенно если учитывать, какие ребята были передо мной. Вчера я был очень подавлен. Я сожалел и думал, что обидно начинать и сразу заканчивать этап так. Я слушал рок и другую тяжёлую музыку, а также перед стартом выпил несколько дополнительных чашек кофе, так что сегодня я был особенно готов», – признался Бё-младший.

Кстати, Себастиан Самуэльссон финишировал пятым, так что по баллам Тарьей Бё смог вырваться вперёд. Это значит, что в следующей личной гонке он выйдет на старт в жёлтой майке лидера. Невероятный результат для 35-летнего спортсмена, который больше десятка лет не мог вернуть себе звание лидера общего зачёта. А его брат Йоханнес, который провёл потрясающий сезон-2022/2023, не мог найти своё оптимальное состояние в начале текущего сезона, но наконец разрушил все преграды и финишировал в своём стиле – с огромным преимуществом над ближайшим преследователем.