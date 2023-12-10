Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Норвежцы выиграют девятую эстафету подряд? LIVE

Скандинавы не проигрывали в командной гонке на КМ с января 2022 года.

В воскресенье, 10 декабря, в Хохфильцене (Австрия) завершается второй этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Заключительными гонками станут эстафеты.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Мужская сборная Норвегии не проигрывала в эстафетах на кубке мира с января 2022 года. У норвежцев уже восемь побед подряд. Сегодня команда также выставила сильную четвёрку: Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен. У шведов и немцев состав не самый оптимальный, а французы в последнее время испытывают проблемы на дистанции.

У женщин же намечается более серьёзная борьба. Сильные составы у сборной Швеции, Норвегии, Франции и Германии.

Получится ли у кого-то дать отпор норвежцам и кто окажется лучшим в женской гонке? Следите за событиями в нашей онлайн-трансляции.

Мужская гонка стартует в 13:30, а женская — в 16:15 по Москве.

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