Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Норвежцы выиграют девятую эстафету подряд? LIVE

В воскресенье, 10 декабря, в Хохфильцене (Австрия) завершается второй этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Заключительными гонками станут эстафеты.
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
Мужская сборная Норвегии не проигрывала в эстафетах на кубке мира с января 2022 года. У норвежцев уже восемь побед подряд. Сегодня команда также выставила сильную четвёрку: Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен. У шведов и немцев состав не самый оптимальный, а французы в последнее время испытывают проблемы на дистанции.
У женщин же намечается более серьёзная борьба. Сильные составы у сборной Швеции, Норвегии, Франции и Германии.
Получится ли у кого-то дать отпор норвежцам и кто окажется лучшим в женской гонке? Следите за событиями в нашей онлайн-трансляции.
Мужская гонка стартует в 13:30, а женская — в 16:15 по Москве.
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Падение! На скользком спуске свалился кто-то из спортсменов: то ли швейцарец, то ли поляк.
Сегодня, кстати, в Хохфильцене тепло, +1,8 градусов по Цельсию, скорость ветра 0,8 км/ч. Однако трасса из-за ночных морозов покрыта льдом.
Гонка стартовала! Спортсмены первого этапа убежали на дистанцию.
Главные фавориты сегодня — норвежцы (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен). Помешать выиграть им будет сегодня сложно. С не самым оптимальным составом сегодня побегут шведы (Эмиль Нюквист, Себастиан Самуэльссон, Оскар Брандт, Мартин Понсилуома) и немцы (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат и Бенедикт Долль). Неплохой состав у французов (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе), однако спортсмены сборной на старте не слишком хорошо показывают себя на дистанции.
Первую эстафету в этом сезоне в Эстерсунде выиграли норвежцы. Для скандинавской команды эта победа стала восьмой на Кубке мира подряд. Второе место заняли французы, а третье — немцы. Давайте вспомним, как это было.
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию эстафет на Кубке мира.