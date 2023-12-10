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Кубок мира по биатлону — 2023/2024, второй этап в Хохфильцене, онлайн-трансляции эстафет 10 декабря 2023

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Норвежцы выиграют девятую эстафету подряд? LIVE
Татьяна Постникова
Сборная Норвегии
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Скандинавы не проигрывали в командной гонке на КМ с января 2022 года.

В воскресенье, 10 декабря, в Хохфильцене (Австрия) завершается второй этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Заключительными гонками станут эстафеты.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Мужская сборная Норвегии не проигрывала в эстафетах на кубке мира с января 2022 года. У норвежцев уже восемь побед подряд. Сегодня команда также выставила сильную четвёрку: Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен. У шведов и немцев состав не самый оптимальный, а французы в последнее время испытывают проблемы на дистанции.

У женщин же намечается более серьёзная борьба. Сильные составы у сборной Швеции, Норвегии, Франции и Германии.

Получится ли у кого-то дать отпор норвежцам и кто окажется лучшим в женской гонке? Следите за событиями в нашей онлайн-трансляции.

Мужская гонка стартует в 13:30, а женская — в 16:15 по Москве.

Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2023/2024
Общий зачёт Кубка мира по биатлону на «Чемпионате»

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Live Татьяна Постникова

Падение! На скользком спуске свалился кто-то из спортсменов: то ли швейцарец, то ли поляк.

13:34 Татьяна Постникова

Сегодня, кстати, в Хохфильцене тепло, +1,8 градусов по Цельсию, скорость ветра 0,8 км/ч. Однако трасса из-за ночных морозов покрыта льдом.

13:31 Татьяна Постникова

Гонка стартовала! Спортсмены первого этапа убежали на дистанцию.

13:30 Татьяна Постникова

Главные фавориты сегодня — норвежцы (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен). Помешать выиграть им будет сегодня сложно. С не самым оптимальным составом сегодня побегут шведы (Эмиль Нюквист, Себастиан Самуэльссон, Оскар Брандт, Мартин Понсилуома) и немцы (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат и Бенедикт Долль). Неплохой состав у французов (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе), однако спортсмены сборной на старте не слишком хорошо показывают себя на дистанции.

13:27 Татьяна Постникова

Первую эстафету в этом сезоне в Эстерсунде выиграли норвежцы. Для скандинавской команды эта победа стала восьмой на Кубке мира подряд. Второе место заняли французы, а третье — немцы. Давайте вспомним, как это было.

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Норвежцы выиграли восьмую эстафету на Кубке мира подряд! Их вообще не остановить?
Норвежцы выиграли восьмую эстафету на Кубке мира подряд! Их вообще не остановить?
13:23 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию эстафет на Кубке мира.

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