Норвегии остаётся только завидовать. Они одержали очередную командную победу в биатлоне

Норвежские биатлонисты и биатлонистки продолжают выкашивать эстафеты на старте Кубка мира – 2023/2024. Следом за мужчинами в Хохфильцене командную гонку выиграли и женщины. И тоже с большим отрывом!

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Хотя до заключительного этапа интрига в гонке жила. На первом этапе наравне с норвежкой Юни Арнеклейв и шведкой Анной Магнуссон очень бодро смотрелась немка Селина Гротиан. Она передала свой этап в группе лидеров и подарила немецким болельщикам надежду на успех в гонке даже в экспериментальном составе. Однако уже со второго этапа немки из борьбы за золото выпали и в итоге закончили гонку только на пятом месте.

А ещё на первом этапе Юни Арнеклейв чуть было не зашибла телекамера. Представители IBU пообещали, что впредь операторы будут осторожнее.

Юни Арнеклейв Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Что касается второго этапа, то его блестяще провела Лиза Виттоцци. Эстафету она передала с отрывом в полминуты, но на третьем и четвёртом этапах Италию представляли куда более слабые спортсменки, поэтому команда откатилась на четвёртое место. Вирер, кстати, в состав уже не берут.

Ну а на третьем этапе на первый план стали выходить настоящие лидеры: Норвегия, Швеция и Франция, провалившаяся вниз после штрафного круга в исполнении Лу Жанмонно. На третьей передаче эстафеты эти команды усилиями Каролин Кноттен, Ханны Эберг и Жюстин Бреза-Буше занимали соответственно первое, второе и четвёртое места. Третьей была Италия. При этом Кноттен за весь этап сумела оторваться от Эберг ещё на 10 секунд по сравнению с моментом ухода в гонку и в сумме была впереди на 20.

Ингрид Тандреволд с её-то скоростью было важно просто не закопаться на огневых рубежах, чтобы не подпустить к себе Эльвиру Эберг. И сделать это получилось. Обе девушки допустили по одному промаху за весь этап, но при этом норвежка была ещё и чуть быстрее на дистанции, поэтому даже не позволила шведке надеяться на победу. В итоге у Норвегии снова золото, у Швеции – снова серебро, а на третье место в этот раз взобралась Франция.

Остаётся констатировать, что при смене поколений почти во всех ведущих женских сборных норвежки пока справляются с ней лучше всего. Те, кто ещё недавно были в тени звёзд, становятся звёздами сами. Силе норвежского зимнего спорта в очередной раз остаётся только позавидовать.