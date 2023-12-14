Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок мира по биатлону — 2023/2024, 3-й этап в Ленцерхайде, результаты 14 декабря 2023

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Жаркая борьба Тандреволд и Виттоцци в спринте! LIVE
Татьяна Постникова
Ингрид Тандерволд
Комментарии
Норвежка и итальянка — лидеры общего зачёта.

В субботу, 14 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) стартует третий этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Программу соревнований откроет женский спринт.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

В этом сезоне на подиум в спринтах попадали совершенно разные спортсменки. В Эстерсунде в тройке были Лу Жанмонно, Каролин Кноттен и Юни Арнеклейв, а в Хохфильцене - Ингрид Тандреволд, Эльвира Эберг и Жюстин Бреза-Буше.

В Ленцерхайде же главными претендентами на победу будут лидер тотала Ингрид Тандреволд, идущая в топе общего зачёта Лиза Виттоцци и вернувшаяся после болезни Франциска Пройс. Удастся ли кому-то ещё вклиниться в борьбу лучших?

Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2023/2024
Общий зачёт Кубка мира по биатлону на «Чемпионате»
Live Татьяна Постникова

А вот в первом спринте сезона лучшей стала Лу Жанмонно. Тогда на подиуме были Каролин Кноттен и Юни Арнеклейв. Вот хайлайты той гонки.

15:20 Татьяна Постникова

Прошлый спринт в Хохфильцене завершился победой Ингрид Тандреволд. Второе место тогда заняла Эльвира Эберг, а тройку призёров замкнула Жюстин Бреза-Буше. Давайте вспомним, как это было.

Материалы по теме
Норвежцы оформили дубль в спринтах Хохфильцена. Бё и Тандерволд вынесли всех соперников!
Норвежцы оформили дубль в спринтах Хохфильцена. Бё и Тандерволд вынесли всех соперников!
15:16 Татьяна Постникова

Кстати, этап Кубка мира впервые проходит в Ленцерхайде (Швейцария). В этом месте планируется провести чемпионат мира в 2025 году. Ленцерхайде находится высоко в горах, на отметке 1473 м над уровнем моря.

15:13 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня третий этап Кубка мира откроет женский спринт. Борьба ожидается горячей!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android