Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Жаркая борьба Тандреволд и Виттоцци в спринте! LIVE

В субботу, 14 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) стартует третий этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Программу соревнований откроет женский спринт.

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В этом сезоне на подиум в спринтах попадали совершенно разные спортсменки. В Эстерсунде в тройке были Лу Жанмонно, Каролин Кноттен и Юни Арнеклейв, а в Хохфильцене - Ингрид Тандреволд, Эльвира Эберг и Жюстин Бреза-Буше.

В Ленцерхайде же главными претендентами на победу будут лидер тотала Ингрид Тандреволд, идущая в топе общего зачёта Лиза Виттоцци и вернувшаяся после болезни Франциска Пройс. Удастся ли кому-то ещё вклиниться в борьбу лучших?

Сначала старые Только важные Live Татьяна Постникова А вот в первом спринте сезона лучшей стала Лу Жанмонно. Тогда на подиуме были Каролин Кноттен и Юни Арнеклейв. Вот хайлайты той гонки. 15:20 Татьяна Постникова Прошлый спринт в Хохфильцене завершился победой Ингрид Тандреволд. Второе место тогда заняла Эльвира Эберг, а тройку призёров замкнула Жюстин Бреза-Буше. Давайте вспомним, как это было. Материалы по теме Норвежцы оформили дубль в спринтах Хохфильцена. Бё и Тандерволд вынесли всех соперников! 15:16 Татьяна Постникова Кстати, этап Кубка мира впервые проходит в Ленцерхайде (Швейцария). В этом месте планируется провести чемпионат мира в 2025 году. Ленцерхайде находится высоко в горах, на отметке 1473 м над уровнем моря. 15:13 Татьяна Постникова Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня третий этап Кубка мира откроет женский спринт. Борьба ожидается горячей!

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