На Кубке мира по биатлону ещё одна неожиданная чемпионка. Этот сезон полон сюрпризов!

Не перевелись ещё интриги на Кубке мира по биатлону – 2023/2024, особенно если мы говорим о соревнованиях девушек. С начала сезона прошло шесть личных гонок, и в них было уже пять разных победительниц!

14 декабря неожиданно для всех пятой стала Жюстин Бреза-Буше.

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Бреза-Буше в межсезонье запомнилась поклонникам биатлона главным образом из-за неспортивного скандала с участием Жулии Симон. Жюстин обвиняла подругу по команде в мошенничестве с её кредитной картой.

Объяснения у сторон были разными, но если и было в этой истории что-то криминальное, то её замяли: Симон уже вернулась в сборную.

Однако в жизни 27-летней Бреза-Буше были и другие яркие события.

Главное: она вернулась из декретного отпуска и очень хотела соревноваться, хотя и признавала, что сезон-2023/2024 – один из последних в её карьере.

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Молодые мамы в биатлоне часто удивляют своими неожиданно высокими результатами. Жюстин Бреза-Буше исключением не стала. Уже на первом этапе Кубка мира она помогла своей команде выиграть смешанную эстафету, после чего назвала эту гонку «одной из лучших в своей карьере».

Через неделю после той «лучшей» гонки Жюстин выдала ещё одну: заняла третье место в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

А через неделю впервые выиграла личную гонку на Кубке мира.

Жюстин Бреза-Буше Фото: GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

Победа абсолютно заслуженная, соперницы француженке не «помогали». Рецепт успеха традиционно очень прост: чистая стрельба при высокой скорости. У Бреза-Буше 10 точных выстрелов из 10 и второй ход по дистанции. Быстрее была только бывшая лыжница Анамария Лампич, которая никак не может совладать со стрельбой: в спринте – четыре промаха.

Тягаться с Жюстин пытались норвежка Ингрид Тандреволд и Лиза Виттоцци, но даже с чистой стрельбой они остались только с серебром и бронзой при ощутимых отставаниях от француженки: +14,0 и +25,9 соответственно. Интересно, что четвёртое место заняла принципиальная соперница Бреза-Буше – Жулия Симон, которая пока не может обрести свою лучшую форму.

Из других интересных результатов – 14-е место Лампич при 6 закрытых мишенях из 10. Следующая спортсменка с аналогичной точностью стрельбы заняла только 57-е место. А на 39-м расположилась экс-россиянка Дарья Виролайнен, выступающая за Финляндию: +2.41,3 при двух промахах.

В пятницу, 15 ноября, у девушек день отдыха, а в субботу они побегут гонку преследования. Будет ли там новая чемпионка или Жюстин удержит первое место так, как совсем недавно сделал её соотечественница Лу Жанмонно?