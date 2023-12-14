В российском биатлоне придумали классное зрелище. Устраивают «весёлые старты» на миллион!

В российском биатлоне набирает обороты новое классное явление – развлекательные и зрелищные мероприятия для спортсменов под названием «пролог», которые СБР проводит накануне гонок крупных турниров.

Это действительно нечто совершенное новое для нашего биатлона. И такие «весёлые старты» пришлись по душе и биатлонистам, и зрителям.

Рассказываем, что же это за движуха такая.

Что такое пролог?

В новом сезоне для привлечения зрительской аудитории Союз биатлонистов России решил провести в городах-организаторах этапов Кубка России, Кубка Содружества и чемпионата России серию развлекательных прологов.

В рамках предстартовых активностей перед основной программой этапа биатлонисты из четырёх команд сражаются в лыжной стометровке и дуэльной стрельбе среди мужчин и женщин. Оба вида программы проходят по олимпийской системе, то есть после жеребьёвки и первого раунда на вылет проходят четвертьфинал, полуфинал, утешительный финал и финал.

На каждом из этапов соревнования пролога проходят только по одному из заявленных видов. Например, в Ханты-Мансийске участники мини-соревнований бились на стометровке, в Тюмени лыжный спринт отменили из-за морозов, в Уфе и Чайковском – дуэльная стрельба, а в Ижевске вновь пройдёт стометровка. По Мурманску решение пока не принято.

Интересно, что лыжный стометровый спринт стараются провести вне биатлонных комплексов. В тех же Хантах спортсмены зарубились на открытом легкоатлетическом стадионе «Югра-Атлетикс».

Победитель этапа среди мужчин и женщин забирает 50 тыс. рублей, серебряный призёр – 40 тыс., бронзовый – 30 тыс. По итогам всей серии определится команда-победитель, которая получит миллион рублей.

Составы команд

Для участия в прологе были сформированы четыре команды, капитанами которых стали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова. Каждый из них сам составлял свой коллектив по круговой системе: по очереди выбирал одного биатлониста. Таким образом, в каждую команду попали по четверо мужчин и четыре женщины. После чего они вместе придумывали названия своих коллективов.

«Дети Александра Пака».В команду Натальи Гербуловой вошли Анастасия Гришина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Евгений Емерхонов, Роман Ерёмин, Александр Корнев и Даниил Серохвостов.

«Короли тихого часа». К Александру Логинову попали Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын, Анна Грухвина, Кристина Резцова, Виктория Сливко и Ксения Шнейдер.

«Чак-Чак Норрис». Эдуард Латыпов включил в состав Дмитрия Иванова, Петра Пащенко, Василия Томшина, Анастасию Батманову, Любовь Калинину, Елизавету Каплину и Полину Шевнину.

«Одной правой». Ирина Казакевич выбрала Тамару Дербушеву, Анастасию Шевченко, Наталию Шевченко, Кирилла Бажина, Карима Халили, Дениса Иродова и Виктора Плицева.

На первом этапе по итогам спринта в лидеры вырвалась команда Натальи Гербуловой, однако в Уфе «Дети Александра Пака» проявить себя не смогли.

Наталья в стрелковом конкурсе сделала ставки на юную Гришину, Носкову, а также на Ерёмина и Серохвостова. Логинов к числу надёжных стрелков причислил Бурундукова, Бабикова, Резцову и Сливко. Последняя, кстати, ранее уже побеждала в мини-турнире по стрельбе, так что капитан рассчитывал на успех и сам следил за пристрелкой своих ребят из оптической трубы.

Латыпов принял огонь на себя и сам заявился на участие в дуэльной стрельбе, взяв с собой Пащенко, Калинину, а приболевшую Шевнину заменила Каплина. Казакевич назначила стрелками Дербушеву, Шевченко, Бажина и Халили.

На старт! Внимание! Стреляй!

Дуэльную стрельбу в Уфе открывали девушки.

В первой паре фаворит соревнований Сливко ожидаемо одержала победу над Гришиной. Во второй паре сошлись Каплина и Шевченко. И пока Каплина, допустившая промах на лёжке, закрывала его дополнительным патроном, Шевченко с абсолютно чистой стрельбой уже заканчивала палить стоя. По итогам четвертьфинала она показала лучшую скорость не только среди девушек, но и среди мужчин.

Калинина из команды Латыпова промазала первым же выстрелом, но, к счастью для неё, третьим выстрелом ошиблась и Резцова. На стойке вновь не обошлось без промахов: Калинина быстро и точно воспользовалась дополнительным патроном, а Резцова за ней уже не угналась. В последней паре победу одержала Дербушева, расправившаяся с Носковой.

В первой мужской паре Бажин с лёгкостью расправился с Пащенко, несмотря на то что его противника поддерживали громче. Поволноваться заставила следующая двойка. Бурундуков и Ерёмин одновременно подошли к последней мишени на стойке, но первым её закрыл Бурундуков, так что победа досталась команде «Короли тихого часа».

В третьей паре победа осталась за Латыповым, отстрелявшим «на ноль». Он выбил из борьбы Халили. Последними в четвертьфинале стреляли Серохвостов и Бабиков, который, несмотря на опыт, всё же нервничал. Антон допустил промах последним выстрелом и закрыл его вторым дополнительным патроном. Стойку он прошёл без штрафов, так что Серохвостову ничего не оставалось, как досрочно завершить огонь и признать поражение.

Победители каждой пары вышли в полуфинал, а проигравшим оставалось поддерживать участников вместе с болельщиками на стадионе.

Драматичная развязка

В первом полуфинале Шевченко победила Сливко. Во второй паре Калинина, чисто прошедшая лёжку и стойку, была лучше Дербушевой.

У мужчин первым в финал вышел Бажин. С одним промахом он был быстрее, чем Бурундуков, отстрелявший «на ноль». А далее в башкирском дерби сошлись Бабиков и Латыпов. В четвертьфинале Эдуард показал лучшую скорость среди мужчин, но в борьбе с Антоном что-то пошло не так. Он допустил промахи первыми двумя выстрелами и, пока закрывал их дополнительными патронами дрожащими от холода руками, Бабиков уже справился со стойкой. А потом Латыпов проиграл и бронзу Бурундукову.

В финале Калинина и Шевченко с трудом справлялись с нервами. Анастасия на лёжке промазала первым выстрелом, но быстро исправила ошибку, Люба стреляла чисто. Зато на стойке первые два выстрела Калининой ушли мимо цели, дальше она попала, но четвёртый выстрел – вновь мимо.

Любовь Калинина Фото: РИА Новости

Казалось бы, победа шла в руки Шевченко. Настя попала по первым четырём мишеням, сделала пятый выстрел и уже начала закидывать на спину винтовку, когда поняла, что допустила промах. В это время Калинина уже закрывала дополнительными патронами первую и вторую мишень. У каждой осталось по одной незакрытой мишени. И Шевченко с нервами в итоге справилась хуже. А победительницей пролога стала вчерашняя юниорка Любовь Калинина.

В мужском финале всё было менее драматично. Антону Бабикову, кажется, помогали стены родного стадиона. На лёжке Кирилл Бажин допустил промах, а Антон с «нулём» ушёл на стойку, где моментально расстрелял все мишени, принеся первое место команде Александра Логинова.

После второго этапа серии прологов на счету «Королей тихого часа» две победы, добытые усилиями Грухвиной и Бабикова, и две бронзы Бурундукова и Сливко. В активе команды «Чак-Чак Норрис» победа, добытая Калининой, и серебро Каплиной. У команды «Одной правой» три серебра: от Иродова, Шевченко и Бажина, а также бронза, добытая капитаном – Казакевич. Ну а «Дети Александра Пака» в этот раз остались без наград. Они сохраняют за собой победу Корнева и бронзу Емерхонова, добытые на первом этапе.