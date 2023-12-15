«Абсолютно все кричали». Российская биатлонистка стартовала последней и выиграла гонку

В Уфе спринтами стартовал второй этап Кубка Содружества. Если у мужчин без особых проблем гонку выиграл Эдуард Латыпов, то у женщин получилась настоящая драма.

Сперва победу упустили Виктория Сливко и Анастасия Шевченко, не сумевшие обогнать белоруску Анну Солу. Но потом Тамара Дербушева, стартовавшая последней, просто уделала своих соперниц. Крутейшая развязка гонки!

«Шашилов сказал: «Ты должна выиграть!»

Долгое время лидером гонки была вернувшаяся на трассу после рождения ребёнка Анна Сола. Белоруска с промахом была сильно быстрее соперниц, что и позволило ей удерживать первое место в протоколе.

Первой, кто посягнул на позиции Солы, стала Виктория Сливко. Тюменская спортсменка отработала оба рубежа на ноль и после стойки уходила лидером с преимуществом в 9,4 секунды. Оставалось лишь выдержать скорость Анны, но не получилось. На финише Виктория уступила Соле 1,2 секунды.

Следующей лишить белоруску золота попыталась Анастасия Шевченко, после стойки она выигрывала у Солы чуть больше двух секунд. Но и свердловской спортсменке не удалось справиться с финишным кругом. В итоге Анастасия проиграла Анне 6,3 секунды.

Казалось, победитель уже не поменяется, но неожиданно выстрелила Тамара Дербушева, стартовавшая под последним, 53-м номером. Подопечная Михаила Шашилова после второй стрельбы вышла лидером вместе со Сливко. Но Тамара взвинтила темп и на финише привезла Соле пять секунд!

«Перед стартом особо не было каких-то волнений и эмоций, была уверенность. Всё время смотрела на табло, ориентировали меня тренеры – Андрей Викторович Падин очень эмоционально подкрикивал, это придавало сил. Большое спасибо всем тренерам на последнем круге – все абсолютно кричали, поэтому получилось выиграть.

Решила сразу включиться, чтобы не терять ни секунды. Потому на подъеме Михаил Викторович Шашилов сказал: «Ты должна выиграть!» Он столько раз это повторил, что до финиша уже не было других мыслей», — призналась Дербушева в эфире «Матч ТВ».

Тамара Дербушева Фото: РИА Новости

Минутное преимущество

В мужской гонке с первых метров дистанции была интрига. Даниил Серохвостов шёл в лидерах, но Эдуард Латыпов был всего в нескольких секундах от него. Оба спортсмена показывали шикарный ход, поэтому судьба наград решалась на заключительном рубеже. Серохвостов допустил промах, а вот Латыпов был точен. В итоге на выходе со второго рубежа спортсменов разделило почти 20 секунд. Зная время Даниила, Эдуард без проблем сохранил своё преимущество. На финише лидер сборной России стал первым с отрывом в 17,5 секунды.

«Сложная погода, холодно. Не знаю, с чем связано – вроде бы к морозу привыкли, но как-то пробирает сквозь одежду, неважно, как утепляешься, всё равно промерзаешь, – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». – Сегодня «катуха» не очень, пришлось потолкаться, такая силовая гонка. Доволен – получилось разложить силы по дистанции и со стрельбой справился.

Если отталкиваться от самочувствия, то старался контролировать – не кидаться. Понимал, что не могу идти выше, чем хотелось бы. Пока самочувствие не позволяет. Может, из-за того, что перерыв был, может, холод сковал мышцы. Поэтому я уже понимал, что лучше не рыпаться, а идти своим темпом».

На бронзу после второй стрельбы претендовали сразу три спортсмена: Кирилл Бажин, Евгений Гараничев и Евгений Сидоров. Победителем из этой борьбы вышел спортсмен из Свердловской области. Правда, на финише Бажин, взявший бронзу, проиграл Латыпову почти невероятные 1 минуту и 5,5 секунды. По-настоящему огромное отставание перед пасьютом.

Гонки преследования, кстати, пройдут в Уфе уже завтра, 16 декабря.