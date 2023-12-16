Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Тандреволд в погоне за Бреза-Буше! LIVE

В субботу, 16 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) продолжается третий этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Сегодня в программе соренований запланированы пасьюты.
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Этап в Ленцерхайде сложился не очень удачно для норвежцев. В спринте у женщин Ингрид Тандреволд проиграла Жюстин Бреза-Буше и лишь немного опередила Лизу Виттоцци, а у мужчин Йоханнес Бё уступил Бенедикту Доллю, хотя и серьёзно обыграл Филиппа Наврата.
Смогут ли норвежцы в пасьютах стать лидерами или победу в гонке будут праздновать представители других стран? Отрывы в преследовании будут небольшими, а значит, старт получится очень интересным!
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Бреза-Буше допустила промах, но всё равно ушла лидером. Отрыв от Симон, отстрелявшей на ноль, 9,4 секунды.
Приблизились к Бреза-Буше и остальные преследовательницы: Виттоцци, Симон и Эберг-младшая.
Тандреволд сразу бросилась в погоню и начала сокращать отставание. На отсечке 0,8 км оно уже 10,6 секунды.
Гонка стартовала! Лидеры ушли на дистанцию.
Сегодня в Ленцерхайде хорошая погода: температура -0,5 градусов по Цельсию и скорость ветра 0,5 м/с.
Главные фаворитки сегодняшней гонки Жюстин Бреза-Буше, Ингрид Тандреволд, Лиза Виттоцци, Эльвира Эберг, Жюлия Симон.
Удивить может также Франциска Пройс и Лена Хекки-Гросс.
В общем зачёте же расклады следующие. Ингрид Тандреволд — лидер, Лиза Виттоцци — вторая, а тройку замыкает Эльвира Эберг.
Общий зачёт Кубка мира
Фото: Чемпионат
Сейчас топ-6 зачёта Кубка мира в пасьютах выглядит так:
1. Эльвира Эберг (Швеция) – 121 очко;
2. Лу Жанмонно (Франция) – 118;
3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 105;
4. Ингрид Тандреволд (Норвегия) – 105;
5. Ванесса Фойгт (Германия) – 89;
6. Лиза Виттоцци (Италия) — 82.
Сегодняшняя гонка с лёгкостью может вновь поменять расклады среди лидеров.
В Эстерсунде победительницей пасьюта была Лу Жанмонно, а в Хохфильцене — Эльвира Эберг. Если учитывать прошлый сезон, а именно победы Марте Рёйселанд и Денизе Херманн-Вик, то уже четыре гонки подряд золото берут разные спортсменки. Продлит ли Бреза-Буше эту тенденцию?
Победительницей женского спринта стала Жюстин Бреза-Буше, вернувшаяся с декрета. Второе место заняла Ингрид Тандреволд, а третье — Лиза Виттоцци. Давайте вспомним, как это было.
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию пасьютов на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде. Женщины побегут в 14:45, а мужчины — в 16:40 по Москве.