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Кубок мира по биатлону — 2023/2024, третий этап в Ленцерхайде, онлайн-трансляция, пасьюты, 16 декабря 2023

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Тандреволд в погоне за Бреза-Буше! LIVE
Татьяна Постникова
Ингрид Тандерволд
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В спринте Ингрид была только второй.

В субботу, 16 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) продолжается третий этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Сегодня в программе соренований запланированы пасьюты.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Этап в Ленцерхайде сложился не очень удачно для норвежцев. В спринте у женщин Ингрид Тандреволд проиграла Жюстин Бреза-Буше и лишь немного опередила Лизу Виттоцци, а у мужчин Йоханнес Бё уступил Бенедикту Доллю, хотя и серьёзно обыграл Филиппа Наврата.

Смогут ли норвежцы в пасьютах стать лидерами или победу в гонке будут праздновать представители других стран? Отрывы в преследовании будут небольшими, а значит, старт получится очень интересным!

Следите за событиями гонки в нашей онлайн-трансляции!

Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2023/2024
Общий зачёт Кубка мира по биатлону на «Чемпионате»

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Live Татьяна Постникова

Бреза-Буше допустила промах, но всё равно ушла лидером. Отрыв от Симон, отстрелявшей на ноль, 9,4 секунды.

14:48 Татьяна Постникова

Приблизились к Бреза-Буше и остальные преследовательницы: Виттоцци, Симон и Эберг-младшая.

14:48 Татьяна Постникова

Тандреволд сразу бросилась в погоню и начала сокращать отставание. На отсечке 0,8 км оно уже 10,6 секунды.

14:46 Татьяна Постникова

Гонка стартовала! Лидеры ушли на дистанцию.

14:45 Татьяна Постникова

Сегодня в Ленцерхайде хорошая погода: температура -0,5 градусов по Цельсию и скорость ветра 0,5 м/с.

14:41 Татьяна Постникова

Главные фаворитки сегодняшней гонки Жюстин Бреза-Буше, Ингрид Тандреволд, Лиза Виттоцци, Эльвира Эберг, Жюлия Симон.

Удивить может также Франциска Пройс и Лена Хекки-Гросс.

14:35 Татьяна Постникова

В общем зачёте же расклады следующие. Ингрид Тандреволд — лидер, Лиза Виттоцци — вторая, а тройку замыкает Эльвира Эберг.

Общий зачёт Кубка мира

Общий зачёт Кубка мира

Фото: Чемпионат

14:23 Татьяна Постникова

Сейчас топ-6 зачёта Кубка мира в пасьютах выглядит так:

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 121 очко;
2. Лу Жанмонно (Франция) – 118;
3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 105;
4. Ингрид Тандреволд (Норвегия) – 105;
5. Ванесса Фойгт (Германия) – 89;
6. Лиза Виттоцци (Италия) — 82.

Сегодняшняя гонка с лёгкостью может вновь поменять расклады среди лидеров.

14:18 Татьяна Постникова

В Эстерсунде победительницей пасьюта была Лу Жанмонно, а в Хохфильцене — Эльвира Эберг. Если учитывать прошлый сезон, а именно победы Марте Рёйселанд и Денизе Херманн-Вик, то уже четыре гонки подряд золото берут разные спортсменки. Продлит ли Бреза-Буше эту тенденцию?

14:09 Татьяна Постникова

Победительницей женского спринта стала Жюстин Бреза-Буше, вернувшаяся с декрета. Второе место заняла Ингрид Тандреволд, а третье — Лиза Виттоцци. Давайте вспомним, как это было.

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14:06 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию пасьютов на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде. Женщины побегут в 14:45, а мужчины — в 16:40 по Москве.

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