В спринте Ингрид была только второй.

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Тандреволд в погоне за Бреза-Буше! LIVE

В субботу, 16 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) продолжается третий этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Сегодня в программе соренований запланированы пасьюты.

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Этап в Ленцерхайде сложился не очень удачно для норвежцев. В спринте у женщин Ингрид Тандреволд проиграла Жюстин Бреза-Буше и лишь немного опередила Лизу Виттоцци, а у мужчин Йоханнес Бё уступил Бенедикту Доллю, хотя и серьёзно обыграл Филиппа Наврата.

Смогут ли норвежцы в пасьютах стать лидерами или победу в гонке будут праздновать представители других стран? Отрывы в преследовании будут небольшими, а значит, старт получится очень интересным!

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