Пётр Пащенко допустил ошибку в гонке преследования. Ну а у Даниила Серохвостова всё прекрасно — он завоевал золото.

«Испортил гонку себе и сопернику». Зачем российский биатлонист стрелял по чужим мишеням?

«Я не особо доволен»

В Уфе продолжается второй этап Кубка Содружества по биатлону – 2023/2024. В субботу, 16 декабря, биатлонисты сражаются в рамках гонок преследования.

В мужской гонке первую победу в сезоне в столице Башкортостана одержал Даниил Серохвостов. Он захватил преимущество после первого рубежа. Ну а дальше провёл гонку в гордом одиночестве.

24-летний биатлонист допустил четыре промаха на стрельбе из положения стоя. У него по две осечки на третьем и четвёртом рубежах. И тем не менее Серохвостов, кажется, обрёл себя: его скоростные качества кажутся идеальными.

Но сам спортсмен так не считает. Блефует?

«Я не особо доволен. Но всё-таки это первое место, поэтому радость имеется. По ходу гонки мне говорили, какой отрыв от кого. Поэтому даже после двух промахов на последнем рубеже я понимал, что железно первым ухожу. С тремя промахами уже пришлось бы сильно бороться.

Причина промахов? Первый выстрел я сделал чётко в мишень, но не закрылось. Я даже не понял, куда промах пришёлся. Я дал себе установку аккуратнее работать на рубежах, но после двух промахов понял, что я слишком зациклен на мишенях. И я просто продолжил свою работу, как на тренировках.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

Моя форма? Честно сказать, сегодня получше уже. Наверное, вчера я сильно лукавил. Как оказалось, я готов неплохо. Иногда ты хреново себя чувствуешь, а бежишь нормально. Вот у меня вчера такое состояние было. Сегодня уже чувствую себя лучше. Но всё равно из-за холода мышцы сковывает, и тяжело держать высокий темп всю гонку», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Нестабильный лидер

Лучшую стрельбу среди участников гонки продемонстрировал Кирилл Бажин – всего один промах. Он финишировал вторым с 13-секундным отставанием от первого места. Однако навязать борьбу за золотую медаль у него не получилось. Ходом Серохвостов был сильно лучше Бажина и всех остальных.

Единственную осечку серебряный призёр гонки объяснил так.

«Почему промахнулся? Немного ковры скользкие, во время выстрела нога поехала, нажал (на курок), нога дёрнулась, увидел, что промахнулся на три часа», – сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».

Явно не задалась гонка преследования у Эдуарда Латыпова. Буйвол из Камышлы промахнулся аж семь раз! И сегодня был явно не готов оформлять «золотой» дубль. Уже на первой стрельбе Латыпов допустил три промаха и стал проигрывать Серохвостову минуту. Ну, а дальше приблизиться не получилось даже к Бажину.

Как итог – третье место. Это слабое утешение для лидера сборной, который имеет амбиции возглавить общий зачёт Кубка Содружества. Но не в этот раз.

Проблемы у белорусов

Не обошлось и без курьёзов.

Россиянин Пётр Пащенко стрелял по установке белоруса Дмитрия Лазовского. Последний, находясь на коврике, недоумевал и пребывал в таком состоянии целую минуту. Ситуацию, правда, разрешили и итоговый результат белорусского спортсмена подкорректировали. В финишном протоколе Лазовский стал четвёртым.

«Хотелось бы извиниться перед Димой ещё раз, потому что испортил гонку себе и ему.

Сегодня достаточно холодно, влажно, у многих спортсменов возникали проблемы при постановке на огневой рубеж, ковёр скользкий. Мы сфокусированы на ковре, чтобы принять максимально удобное и устойчивое положение. Я не видел номер установки, после третьего выстрела понял, что стреляю не на своей, услышал, что говорили на тренерской бирже, переключился на свою установку», – прокомментировал эпизод Пащенко в эфире «Матч ТВ».

Не может похвастаться гонкой преследования и Антон Смольский. Лидер сборной Беларуси тоже был близок к медалям, но допустил пять промахов на последних двух рубежах.

Дальше стреляющих лыжников ждёт большой масс-старт. Вот там Смольский и Латыпов получат шанс реабилитироваться за неудачу.