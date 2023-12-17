Лидеры российского биатлона допустили 13 промахов и проиграли ветеранам. Ну как так?

Большой масс-старт у мужчин на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону – 2023/2024 завершился провалом лидеров российского биатлона – Эдуарда Латыпова и Даниила Серохвостова. Зато блеснули ветераны – Александр Логинов и Антон Бабиков.

А выиграл, финишировав с национальным флагом, белорус Дмитрий Лазовский, по мишеням которого в этот раз никто не стрелял. Кроме него самого.

Большой масс-старт с 60 участниками отличается тем, что спортсмены на первом рубеже стреляют в две волны – сначала на стрельбище идут биатлонисты с номерами 31-60, а лидеры транзитом уходят на следующий круг, а стреляют позже. С учётом очень длинного первого участка на лыжне получилось так, что самые быстрые биатлонисты страны Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов оторвались от остальных.

За ними даже никто не пытался увязаться. Но лидеры не обошлись без промахов. Оба вообще стреляли крайне неудачно. Серохвостов в итоге допустил семь промахов, Латыпов оставил незакрытыми шесть мишеней, а Кирилл Бажин, в двух предыдущих гонках также занимавший места в топ-3, не попал пять раз. С такой стрельбой рассчитывать на пьедестал было невозможно.

В итоге Даниил и Эдуард устроили финишную зарубу, но только за восьмое место. Победил в этой разборке Серохвостов. Бажин – только 13-й. Карим Халили с четырьмя промахами замкнул десятку сильнейших.

Борьбу за медали вели те, кто стрелял лучше. Победил белорус Дмитрий Лазовский, которому накануне в гонке преследования не повезло – по его щиту внезапно открыл огонь Пётр Пащенко. В итоге пострадали оба. В масс-старте по мишеням Лазовского стрелял только он сам, и со стрельбой Дмитрий справился отлично – всего два промаха и победный финиш с национальным флагом.

«После преследования было неприятное внутреннее давление. Когда поставили на четвёртое место, стыдно даже было – как будто не моё место, я его не заслужил. Когда пересмотрели результаты и поставили на шестое – успокоился, пошёл на тренировку и сам себе пообещал, что в масс-старте дам копоти! Да и инвентарь у нас сравнялся со сборной России, что было здорово. Ну а на стрельбище я мог справиться – я же всё-таки не чайник», — сказал победитель в эфире «Матч ТВ».

Второе и третье места заняли ветераны сборной России, чемпионы мира Александр Логинов и Антон Бабиков, которые допустили по три промаха. До поворота в финишный коридор они шли вместе, но Логинов занял более удачную позицию и вырвал серебро из рук своего товарища и соседа по комнате.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

После финиша Логинов порадовался тому, что, даже пропустив полгода, может бороться с такими, как Бабиков, которые пашут без отдыха. Бабиков же пошутил над Александром, рассказав, что тот каждое утро жалуется, не хочет идти на тренировки, а в гонках только спину всем показывает.

На этом мужской биатлон до Нового года завершён. Следующий этап Кубка Содружества пройдёт после новогодних праздников в Минске.