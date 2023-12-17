Бреза-Буше — королева Ленцерхайде. Сёстры Эберг бьются на финише за серебро! LIVE

В воскресенье, 17 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) завершится третий этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Последними предновогодними гонками станут масс-старты.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

В первых масс-стартах сезона ожидаются настоящие зарубы. У женщин главная фаворитка — Жюстин Бреза-Буше, уже оформившая в Ленцерхайде «золотой» дубль. Помешать взять ей третье золото попробуют Ингрид Тандреволд, Лиза Виттоцци, Жулия Симон, Франциска Пройс и Эльвира Эберг.

У мужчин бороться за медали будут Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Эндре Стрёмсхейм, Филипп Наврат и Бенедикт Долль. Гонка обещает быть жаркой!

Следите за всеми событиями масс-стартов в нашей онлайн-трансляции! Начало женской гонки — в 14:30, а мужской — в 16:45 по Москве.

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