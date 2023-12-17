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Мужчины. 15 км Масс-старт. Прямая трансляция
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Кубок мира по биатлону — 2023/2024, третий этап в Ленцерхайде, онлайн-трансляция масс-стартов, 17 декабря 2023

Бреза-Буше — королева Ленцерхайде. Сёстры Эберг бьются на финише за серебро! LIVE
Татьяна Постникова
Жюстин Бреза-Буше
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Француженка выиграла в связке спринт-пасьют.

В воскресенье, 17 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) завершится третий этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Последними предновогодними гонками станут масс-старты.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

В первых масс-стартах сезона ожидаются настоящие зарубы. У женщин главная фаворитка — Жюстин Бреза-Буше, уже оформившая в Ленцерхайде «золотой» дубль. Помешать взять ей третье золото попробуют Ингрид Тандреволд, Лиза Виттоцци, Жулия Симон, Франциска Пройс и Эльвира Эберг.

У мужчин бороться за медали будут Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Эндре Стрёмсхейм, Филипп Наврат и Бенедикт Долль. Гонка обещает быть жаркой!

Следите за всеми событиями масс-стартов в нашей онлайн-трансляции! Начало женской гонки — в 14:30, а мужской — в 16:45 по Москве.

Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2023/2024
Общий зачёт Кубка мира по биатлону на «Чемпионате»

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Live Татьяна Постникова

Жюстин Бреза-Буше не только стала королевой Ленцерхайде, но и забрала жёлтую майку лидера у Ингрид Тандреволд.

Общий зачёт Кубка мира-2023/2024, женщины

Общий зачёт Кубка мира-2023/2024, женщины

Фото: Чемпионат

15:13 Татьяна Постникова

Лучшая ногами сегодня стала Эльвира Эберг. 19,4 секунды ей проиграла Ханна Эберг. Тройку замкнула Анамария Лампич (+22,3).

В шестёрку также заехали Ингрид Тандреволд (+24,1), Жюстин Бреза-Буше (+32,7) и Жулия Симон (+37,0).

15:10 Татьяна Постникова

Жюстин Бреза-Буше выиграла третью гонку подряд! Эльвира Эберг финишировала второй (+5,5), а Ханна Эберг — третьей (+10,6).

В топ-6 попали Лиза Виттоцци (+29,1), Ингрид Тандреволд (+29,7), Жулия Симон (+43,1).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 12.5 км Масс-старт
17 декабря 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
36:04.6
2
Эльвира Эберг
Швеция
+5.5
3
Ханна Эберг
Швеция
+10.6
15:06 Татьяна Постникова

Эльвира оторвалась от Ханны — между сестричками четыре секунды.

15:04 Татьяна Постникова

Две Эберг «съели» Виттоцци и борются за серебро и бронзу.

15:02 Татьяна Постникова

Ханна Эберг и Лиза Виттоцци с промахами ушли вместе. Отставание от Бреза-Буше — 17,2 секунды.

15:01 Татьяна Постникова

Бреза-Буше отработала на ноль и ушла лидером! Кажется, никто не лишит француженку золота.

14:59 Татьяна Постникова

Между тем, девять человек разместились в 35 секундах. Точно будет жара на рубеже!

14:59 Татьяна Постникова

Преимущество Бреза-Буше выросло до 18,8 секунды от Виттоцци. На третье место переместилась Эльвира Эберг (+23,1).

14:57 Татьяна Постникова

Симон переместилась на третье место, но отставание выросло до 25,7 секунд.

14:56 Татьяна Постникова

Бреза-Буше взвинтила темп. Отставание Виттоцци увеличилось до 13,6 секунд.

14:54 Татьяна Постникова

Тройку замкнула Франциска Пройс (+17,4).

14:53 Татьяна Постникова

Бреза-Буше отработала на ноль и ушла первой. Отрыв от Виттоцци — 9,3 секунды.

14:52 Татьяна Постникова

На подходе к рубежу Бреза-Буше вплотную приблизилась к Симон.

14:51 Татьяна Постникова

Кстати, недалеко от рубежа неприятно не вписалась в поворот Мона Брорссон. Шведка врезалась в борт и сломала лыжу.

14:51 Татьяна Постникова

Тандреволд приблизилась лишь на секунду.

14:49 Татьяна Постникова

Бреза-Буше в отличие от остальных спортсменок сократила отрыв от Симон. Между ними теперь 3,7 секунды.

14:49 Татьяна Постникова

В топ-6 забежали Софи Шово (+5,6), Тули Томингас (+6,3), Лиза Виттоцци (+8,2), Жюстин Бреза-Буше (+10,1).

14:47 Татьяна Постникова

С нулём в 4 секундах от неё Арнеклейв.

14:47 Татьяна Постникова

Симон отработала на ноль и ушла лидером.

14:43 Татьяна Постникова

Результаты стали поплотнее: шесть человек в 6,6 секундах.

14:39 Татьяна Постникова

Симон, Эберг и Тандреволд допустили по промаху и выпали из топ-15.

14:39 Татьяна Постникова

Точны также были Жанмонно, Перссон, Арнеклейв, Томингас, Пройс и Кноттен. Их отставания от 4 до 7 секунд.

14:38 Татьяна Постникова

Жюстин Бреза-Буше и Мона Брорссон отработали на ноль и ушли вместе на дистанцию.

14:35 Татьяна Постникова

Пока очень плотные результаты: в 10 секундах бегут сразу 26 спортсменок.

14:31 Татьяна Постникова

Гонка стартовала! Практически сразу у Хекки-Гросс сломалась палка, пришлось менять.

14:27 Татьяна Постникова

Сегодня в Ленцерхайде довольно тепло, +5,5 градусов по Цельсию, да и ветра почти нет. Его скорость всего 0,83 м/с.

14:24 Татьяна Постникова

Топ-10 общего зачёта Кубка мира сейчас выглядит так.

Общий зачёт Кубка мира-2023/2024 женщины

Общий зачёт Кубка мира-2023/2024 женщины

Фото: Чемпионат

В случае победы Жюстин Бреза-Буше и провала Ингрид Тандреволд, у нас будет новый лидер Кубка мира. Снова.

14:13 Татьяна Постникова

Пока же вернёмся к женской гонке, которая стартует сегодня первой. Главные фавориты масс-старта Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон, Ингрид Тандреволд, Лиза Виттоцци, Эльвира Эберг, Франциска Пройс.

Удивить могут Каролин Кноттен, Лена Хекки-Гросс, Ванесса Фойгт, Марит Скоган.

14:08 Татьяна Постникова

Срочные новости: Стурла Легрейд отстранён от масс-старта за то, что во время тренажа в отеле случайно сделал выстрел не холостым, а реальным патроном. Биатлонист, к счастью, попал лишь в пуф и никто не пострадал. Тем не менее спортсмена отстранили за нарушение правил безопасности IBU.

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14:04 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня в Ленцерхайде пройдут заключительные предновогодние гонки Кубка мира.

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