Бреза-Буше — королева Ленцерхайде. Сёстры Эберг бьются на финише за серебро! LIVE

В воскресенье, 17 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) завершится третий этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Последними предновогодними гонками станут масс-старты.
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
В первых масс-стартах сезона ожидаются настоящие зарубы. У женщин главная фаворитка — Жюстин Бреза-Буше, уже оформившая в Ленцерхайде «золотой» дубль. Помешать взять ей третье золото попробуют Ингрид Тандреволд, Лиза Виттоцци, Жулия Симон, Франциска Пройс и Эльвира Эберг.
У мужчин бороться за медали будут Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Эндре Стрёмсхейм, Филипп Наврат и Бенедикт Долль. Гонка обещает быть жаркой!
Следите за всеми событиями масс-стартов в нашей онлайн-трансляции! Начало женской гонки — в 14:30, а мужской — в 16:45 по Москве.
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Жюстин Бреза-Буше не только стала королевой Ленцерхайде, но и забрала жёлтую майку лидера у Ингрид Тандреволд.
Общий зачёт Кубка мира-2023/2024, женщины
Фото: Чемпионат
Лучшая ногами сегодня стала Эльвира Эберг. 19,4 секунды ей проиграла Ханна Эберг. Тройку замкнула Анамария Лампич (+22,3).
В шестёрку также заехали Ингрид Тандреволд (+24,1), Жюстин Бреза-Буше (+32,7) и Жулия Симон (+37,0).
Жюстин Бреза-Буше выиграла третью гонку подряд! Эльвира Эберг финишировала второй (+5,5), а Ханна Эберг — третьей (+10,6).
В топ-6 попали Лиза Виттоцци (+29,1), Ингрид Тандреволд (+29,7), Жулия Симон (+43,1).
Эльвира оторвалась от Ханны — между сестричками четыре секунды.
Две Эберг «съели» Виттоцци и борются за серебро и бронзу.
Ханна Эберг и Лиза Виттоцци с промахами ушли вместе. Отставание от Бреза-Буше — 17,2 секунды.
Бреза-Буше отработала на ноль и ушла лидером! Кажется, никто не лишит француженку золота.
Между тем, девять человек разместились в 35 секундах. Точно будет жара на рубеже!
Преимущество Бреза-Буше выросло до 18,8 секунды от Виттоцци. На третье место переместилась Эльвира Эберг (+23,1).
Симон переместилась на третье место, но отставание выросло до 25,7 секунд.
Бреза-Буше взвинтила темп. Отставание Виттоцци увеличилось до 13,6 секунд.
Тройку замкнула Франциска Пройс (+17,4).
Бреза-Буше отработала на ноль и ушла первой. Отрыв от Виттоцци — 9,3 секунды.
На подходе к рубежу Бреза-Буше вплотную приблизилась к Симон.
Кстати, недалеко от рубежа неприятно не вписалась в поворот Мона Брорссон. Шведка врезалась в борт и сломала лыжу.
Тандреволд приблизилась лишь на секунду.
Бреза-Буше в отличие от остальных спортсменок сократила отрыв от Симон. Между ними теперь 3,7 секунды.
В топ-6 забежали Софи Шово (+5,6), Тули Томингас (+6,3), Лиза Виттоцци (+8,2), Жюстин Бреза-Буше (+10,1).
С нулём в 4 секундах от неё Арнеклейв.
Симон отработала на ноль и ушла лидером.
Результаты стали поплотнее: шесть человек в 6,6 секундах.
Симон, Эберг и Тандреволд допустили по промаху и выпали из топ-15.
Точны также были Жанмонно, Перссон, Арнеклейв, Томингас, Пройс и Кноттен. Их отставания от 4 до 7 секунд.
Жюстин Бреза-Буше и Мона Брорссон отработали на ноль и ушли вместе на дистанцию.
Пока очень плотные результаты: в 10 секундах бегут сразу 26 спортсменок.
Гонка стартовала! Практически сразу у Хекки-Гросс сломалась палка, пришлось менять.
Сегодня в Ленцерхайде довольно тепло, +5,5 градусов по Цельсию, да и ветра почти нет. Его скорость всего 0,83 м/с.
Топ-10 общего зачёта Кубка мира сейчас выглядит так.
Общий зачёт Кубка мира-2023/2024 женщины
Фото: Чемпионат
В случае победы Жюстин Бреза-Буше и провала Ингрид Тандреволд, у нас будет новый лидер Кубка мира. Снова.
Пока же вернёмся к женской гонке, которая стартует сегодня первой. Главные фавориты масс-старта Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон, Ингрид Тандреволд, Лиза Виттоцци, Эльвира Эберг, Франциска Пройс.
Удивить могут Каролин Кноттен, Лена Хекки-Гросс, Ванесса Фойгт, Марит Скоган.
Срочные новости: Стурла Легрейд отстранён от масс-старта за то, что во время тренажа в отеле случайно сделал выстрел не холостым, а реальным патроном. Биатлонист, к счастью, попал лишь в пуф и никто не пострадал. Тем не менее спортсмена отстранили за нарушение правил безопасности IBU.
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня в Ленцерхайде пройдут заключительные предновогодние гонки Кубка мира.