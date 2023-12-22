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Кубок мира по биатлону — 2023/2024: топ-5 биатлонистов, удививших на старте сезона: Наврат, Жанмонно, Сёрум, Арнеклейв

Топ-5 биатлонистов, удививших всех на старте Кубка мира
Батраз Томаев
Топ-5 биатлонистов, удививших всех на старте КМ
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Сюрпризов в первой части сезона было немало. Причём не только от норвежцев.

Декабрьские этапы Кубка мира по биатлону – 2023/2024 завершены. Старты в Эстерсунде, Хохфильцене и Ленцерхайде преподнесли немало сюрпризов.

Кто из биатлонистов удивил больше всех?

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Сюрприз от Лу

Женский биатлон всегда характеризовался своим непостоянством и непредсказуемостью. За последние 10 сезонов среди стреляющих лыжниц было 10 разных победительниц общего зачёта. Вот и сейчас совершенно непонятно: а кому достанется «Большой хрустальный глобус»?

На первом этапе в Эстерсунде всех удивила француженка Лу Жанмонно. В Швеции она завоевала аж три золотые медали. Начала с победы в сингл-миксте и добавила к этому личный победный дубль в спринте и гонке преследования. Это были её первые личные победы на КМ.

Лу Жанмонно

Лу Жанмонно

Фото: Getty Images

Правда, в Австрии Жанмонно в десятку уже не попала. А перед этапом в Швейцарии и вовсе подхватила коронавирус, пропустив связку спринт-пасьют. И тем не менее француженка, даже пропустив один этап из трёх, идёт на 10-м месте в общем зачёте, проводя свой лучший сезон.

Норвежская сенсация

Задали жару и биатлонистки из Норвегии. После ухода Экхофф и Рёйселанд команда, казалось, была обезглавлена. Но, на радость норвежской публике, медали у команды есть. И их добывают сразу несколько биатлонисток.

Больше всех удивила Юни Арнеклейв. Она сейчас занимает 12-е место в общем зачёте. И в этом сезоне уже добралась до первой личной награды – третье место в спринте на этапе КМ в Эстерсунде (Швеция).

Юни Арнеклейв

Юни Арнеклейв

Фото: Getty Images

24-летняя биатлонистка дебютировала на взрослом уровне в 2021 году. На Кубке IBU её лучшим результатом стало четвёртое место в спринте на этапе в Риднау (Италия). А уже в следующем году был дебют на Кубке мира – 99-е место в спринте на этапе в Рупольдинге (Германия). Сейчас Юни выступает куда стабильнее и на январских этапах вполне может зацепить ещё одну личную награду. Тогда как эстафетных наград у неё уже четыре.

А вообще вся основа сборной Норвегии – это повод для удивления. И сражающаяся за лидерство Ингрид Тандреволд, и закрепившаяся в топ-10 Каролин Кноттен. А особенно – никому не известная Марит Исхол Скоган.

Ещё одна сенсация — норвежская биатлонистка-продавщица:
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Свято место не пустовало

Покуда Йоханнес Бё разгонялся и набирал форму, на первых этапах КМ в мужской части биатлона удивляли совсем другие биатлонисты.

Филипп Наврат, например, в свои 30 лет выше четвёртого места в личных гонках Кубка мира ни разу не поднимался. Ровно до первого этапа сезона-2023/2024. В Эстерсунде (Швеция) немец сенсационно выиграл спринт, не допустив ни одной осечки. Затем уже в пасьюте добыл серебро.

Назвать эти результаты случайными нельзя. Уже в Ленцерхайде (Швейцария) Наврат вновь оказался на пьедестале спринтерской гонки, став третьим. По итогам декабря биатлонист занимает шестую позицию в тотале и готовится штурмовать подиум на домашних этапах в январе.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону на «Чемпионате»

С этим могут не согласиться стреляющие лыжники из Норвегии. Там настоящая заруба за место в составе. Такая, что даже Ветле Шоста Кристиансен оказался вне обоймы, а ему на замену подоспел Йохан-Олав Ботн, который лидирует на Кубке IBU с огромным отрывом от ближайших преследователей.

А вот кому удалось закрепиться в основе, так это Вебьёрну Сёруму. Биатлонист дебютировал на Кубке мира в конце прошлого сезона, а уже сейчас заехал в топ-3 спринтерской гонки Эстерсунда. Есть первая личная награда, и это бронза. К тому же Сёрум пока идёт без провалов, и тренеры в него верят.

Но тот же Эндре Стрёмсхейм удивляет куда больше. Парень дебютировал на Кубке мира в далёком уже 2019 году, но таких звёзд с неба, как этой зимой, ещё не хватал. По итогам трёх этапов он ни разу не выпадал из топ-15 и благодаря такой стабильности сейчас идёт на четвёртом месте в общем зачёте, уступая только соотечественникам: братьям Бё и Йоханнесу Дале.

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