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Кубок мира — 2023/2024, биатлон: пять главных трендов начала сезона, доминирование норвежцев, взлёт француженок

Чем удивил биатлон в конце 2023 года? Пять главных трендов сезона
Татьяна Постникова
Чем удивил биатлон в конце 2023 года?
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Не только норвежцы радуют своих болельщиков.

Треть биатлонного сезона на Кубке мира уже позади. И пока сражения лучших действительно удивляют. По сравнению с прошлым годом серьёзно поменялся состав лидеров, да и результаты гонок часто непредсказуемы. Этот сезон явно задаёт новые тренды. Выделили для вас пять самых главных.

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Доминирование норвежцев

Единственное, что из года в год остаётся стабильным, – доминирование мужской сборной Норвегии. В этом сезоне скандинавы продлили свою победную серию в эстафетах до девяти гонок, выиграв старты в Эстерсунде и Хохфильцене.

Также норвежцы показали высокий класс и в личных гонках. Они завоевали 16 из 24 разыгранных медалей, при этом в трёх стартах на подиум попадали только спортсмены из Норвегии. Неудивительно, что скандинавы полностью захватили верхние строчки общего зачёта Кубка мира. В топ-7 тотала сейчас шесть норвежцев: Йоханнес и Тарьей Бё, Йоханнес Дале-Шевдал, Эндре Стрёмсхейм, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен.

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Единственный, кто выбивается из этой группы, – Вебьёрн Сёрум, который идёт на 15-м месте в общем зачёте. Но и тут всё объяснимо – молодой биатлонист пропустил связку спринт-пасьют в Швейцарии.

Очевидно, что доминирование норвежцев продолжится и дальше, ведь молниеносно результаты у скандинавов упасть не могут. Остальным командам же пока тяжело конкурировать с такими соперниками. Хотя предпосылки начинают появляться.

Взлёт сборной Германии

Пожалуй, главный претендент на соперничество с Норвегией – сборная Германии. Результаты и мужской, и женской бундестим серьёзно взлетели в этом сезоне. Единственный ненорвежец в топ-7 тотала Кубка мира – немец Филипп Наврат.

В дюжину лучших заехали ещё три спортсмена: Бенедикт Долль (восьмое место), Юстус Штрелов (11-е место), Йоханнес Кюн (12-е место). Кроме того, немцы завоевали шесть медалей на старте Кубка мира, что является вторым результатом после 16 наград норвежцев.

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Серьёзно улучшились результаты и у женской команды. Несмотря на уход Денизе Херрман-Вик, медали у Германии есть. Явным лидером бундестим стала Франциска Пройс, досрочно завершившая прошлый сезон из-за болезни. Немка пропустила этап в Хохфильцене из-за коронавируса, но всё равно идёт на пятой строчке тотала. В этом сезоне Франциска взяла два личных серебра и ни разу не опускалась ниже седьмого места в личных гонках. В топ-8 Кубка мира также попала и Ванесса Фойгт, у которой две личных бронзы.

Пока неясно, что так сильно повлияло на рост результатов у всей команды. Вероятно, это связано с грамотной подготовкой в межсезонье. Остаётся только надеяться, что эта немецкая прыть сохранится до конца сезона. Ведь только в таком случае мы сможем следить за интригующими гонками, по крайней мере у мужчин.

Франциска Пройс

Франциска Пройс

Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Француженки — будущие лидеры

Прогресс заметен и в ещё одной команде – женской сборной Франции. Если в прошлом сезоне явным лидером была Жулия Симон, а остальные француженки терялись на её фоне, то теперь в команде есть мощный костяк из трёх биатлонисток, попадающих в топ-10 общего зачёта.

Лу Жанмонно, Жулия Симон и Жюстин Бреза-Буше на троих завоевали шесть из 24 медалей, при этом пять наград из этого списка – золотые. В тотале француженки тоже идут довольно плотно: Жюстин – первая, Жулия – шестая, а Лу – 10-я.

Как Жюстин Бреза-Буше выиграла первую гонку в этом сезоне:
На Кубке мира по биатлону ещё одна неожиданная чемпионка. Этот сезон полон сюрпризов!
На Кубке мира по биатлону ещё одна неожиданная чемпионка. Этот сезон полон сюрпризов!

Результаты «трёхцветных» могли быть лучше, но Симон и Бреза-Буше нужно было немало времени на раскачку – выдающиеся результаты они стали показывать постепенно, лишь на втором и третьем этапе Кубка мира. Жанмонно же после взлёта в Эстерсунде немного сбавила, а потом и вовсе заболела коронавирусом, почти полностью пропустив этап в Ленцерхайде.

Учитывая тенденцию, француженки, пытающиеся сочетать отличный ход и неплохую стрельбу, в этом сезоне явно навяжут борьбу и будут в топе. Жюстин Бреза-Буше между тем одна из главных фавориток в погоне за «Большим хрустальным глобусом».

Спад норвежек

На руку француженкам и немкам в их восхождении на первые строчки играет небольшой спад норвежек. Если два года назад, да и в прошлом сезоне женская команда доминировала, как и мужская, то сейчас такого тотального превосходства у скандинавок уже нет. Во многом это объясняется уходом лидеров Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф.

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В этом сезоне норвежские девушки выиграли две эстафеты на Кубке мира и взяли 6 из 24 личных медалей, при этом четыре награды были завоёваны лидером команды Ингрид Тандреволд. В общем зачёте сейчас лишь две биатлонистки из Норвегии входят в топ-10: Тандреволд идёт вице-лидером, а Каролин Кноттен – восьмой.

При этом довольно хорошо у скандинавок выступают дебютантки: Юни Арнеклейв и Марит Скоган. Обе биатлонистки доехали до первых медалей и неоднократно финишировали в топ-10.

Ингрид Тандреволд

Ингрид Тандреволд

Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Неоднородность результатов

Вообще, один из главных трендов этого сезона – неоднородность результатов. Зачастую нельзя предсказать точно, кто выиграет ту или иную гонку. Всё дело в том, что результаты и форма различных команд постепенно выравниваются.

Это касается даже мужского биатлона. Несмотря на доминирование норвежцев, на подиуме нередко оказывались немцы и шведы. Да даже Йоханнес Бё не выиграл все гонки: его подпирали как спортсмены из других стран, так и биатлонисты из сборной Норвегии.

Главная сенсация нынешнего сезона — серебро швейцарки Лены Хекки-Гросс:
Биатлонистка из Швейцарии на финише сенсационно обыграла лидера сборной Норвегии. Что?!
Биатлонистка из Швейцарии на финише сенсационно обыграла лидера сборной Норвегии. Что?!

Конечно, тенденция непредсказуемых результатов в большей степени касается женского биатлона. В топ-10 общего зачёта расположились представительницы шести стран: три француженки, две норвежки, две немки, одна шведка, швейцарка и итальянка. И каждая из этих спортсменок реально способна претендовать на медали в каждой гонке.

Надеемся, что такой плотной борьба останется до конца сезона, ведь смотреть гонки, где есть интрига, гораздо интереснее.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону на «Чемпионате»
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