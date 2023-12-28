Рейтинг составлялся в солнцезащитных очках. Без них от ослепительной красоты было бы не спастись!

7 лучших биатлонисток мира в 2023 году. А кто из них самая крутая?

Мировой женский биатлон славится своей непредсказуемостью. Стреляющие лыжницы не только красиво перемещаются по дистанции, но и делают из этого большое шоу, в котором на главную роль выходит то одна яркая красотка, то другая, то третья! Так кто же из них достоин звания главной героини?

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Лучшие биатлонистки Кубка мира по итогам уходящего года распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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