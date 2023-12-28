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Лучшая биатлонистка мира 2023: Доротея Вирер, Жулия Симон, Ингрид Тандреволд, Ханна и Эльвира Эберг, Жанмонно, Виттоцци

7 лучших биатлонисток мира в 2023 году. А кто из них самая крутая?
Батраз Томаев
Лучшая биатлонистка мира – 2023
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Рейтинг составлялся в солнцезащитных очках. Без них от ослепительной красоты было бы не спастись!

Мировой женский биатлон славится своей непредсказуемостью. Стреляющие лыжницы не только красиво перемещаются по дистанции, но и делают из этого большое шоу, в котором на главную роль выходит то одна яркая красотка, то другая, то третья! Так кто же из них достоин звания главной героини?

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Лучшие биатлонистки Кубка мира по итогам уходящего года распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшие биатлонистки мира в 2023 году
Доротея Вирер (Италия)
Фото: Getty Images
1 место

Доротея Вирер (Италия)

В этом году завоевать свой третий «Большой хрустальный глобус» у итальянской красотки не получилось. Сезон-2022/2023 она закончила на втором месте, но до последней гонки при определённых раскладах претендовала на первое.

Медалей по ходу сезона Доро набрала прилично! К тому же итальянки во главе с Вирер забрали историческое золото в женской эстафете.

Очень грустно, но, возможно, текущий сезон для Доротеи станет последним.

Лиза Виттоцци (Италия)
Фото: Getty Images
2 место

Лиза Виттоцци (Италия)

На ЧМ-2023 итальянская биатлонистка завоевала серебро в смешанной эстафете и бронзовые медали в индивидуальной гонке и в сингл-миксте. Но вершиной успеха стало золото сборной Италии в эстафете.

При этом весной спортсменка получила второй «МХГ» в карьере — в зачёте индивидуальных гонок. А сейчас Лиза вновь вступила в нешуточную борьбу за «Большой хрустальный глобус». Она на четвертой позиции в тотале, и от лидера её отделяет 41 очко. Совсем немного.

Ханна Эберг (Швеция)
Фото: Getty Images
3 место

Ханна Эберг (Швеция)

В этом году Ханна Эберг к успехам на ЧМ-2019 добавила ещё несколько наград с ЧМ-2023. В Оберхофе шведская биатлонистка завоевала золото в масс-старте и в индивидуальной гонке, серебро в спринте и бронзу в эстафетной гонке.

Но за право быть лучшей в команде ей приходится соперничать с родной сестрой. «Эльвира немного сильнее», – призналась Ханна, проиграв сестре «серебряный» финиш в декабре 2023-го в Ленцерхайде (Швейцария).

Лу Жанмонно (Франция)
Фото: Getty Images
4 место

Лу Жанмонно (Франция)

У француженки за год 10 медалей на самом высоком уровне, а расцвела она буквально под конец года. Лу неожиданно для многих одержала первую личную победу на КМ и останавливаться не собирается. Уходящий календарный стал для неё безоговорочно лучшим в карьере.

Жулия Симон (Франция)
Фото: Getty Images
5 место

Жулия Симон (Франция)

Действующая победительница общего зачёта Кубка мира и обладательница двух «Малых хрустальных глобусов» по итогам масс-стартов и гонок преследования.

В этом году Жулия Симон мелькала в заголовках газет не только в разделе «Спорт», но и в криминальной хронике: во французской сборной разгорелся скандал, связанный с незаконным использованием банковских карт. Возможно, именно из-за летних скандалов в новом сезоне зимой Симон не так сильна и пока идёт на шестом месте в генеральной классификации.

Эльвира Эберг (Швеция)
Фото: Getty Images
6 место

Эльвира Эберг (Швеция)

Уходящий год Эльвира Эберг может по праву считать лучшим для себя. Биатлонистка завершила сезон-2022/2023 на пятом месте в общем зачёте. Бороться за первенство с француженкой Симон ей было не по зубам. Но Эльвира не отчаивается: сейчас она идёт на третьем месте.

Кстати, в 2023-м Эберг-младшая получила немалую порцию критики. Всё из-за снимка, на котором она стоит с ружьём и подстреленной дичью. Шведская биатлонистка демонстрирует меткость не только на стрельбище стадиона.

Ингрид Тандреволд (Норвегия)
Фото: Getty Images
7 место

Ингрид Тандреволд (Норвегия)

Тандреволд стала новым лидером норвежской сборной. И подтверждает это результатами в сезоне-2023/2024. Прямо сейчас норвежка идёт на втором месте в общем зачёте Кубка мира, отставая от француженки Жюстин Бреза-Буше всего лишь на 10 очков. Так что вся борьба ещё впереди.

После ухода более опытных соотечественниц Ингрид не сломалась, а стала более стабильной. В прошлом сезоне этого компонента ей не хватало.

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