7 лучших биатлонисток мира в 2023 году. А кто из них самая крутая?

Мировой женский биатлон славится своей непредсказуемостью. Стреляющие лыжницы не только красиво перемещаются по дистанции, но и делают из этого большое шоу, в котором на главную роль выходит то одна яркая красотка, то другая, то третья! Так кто же из них достоин звания главной героини?
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Лучшие биатлонистки Кубка мира по итогам уходящего года распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Доротея Вирер (Италия)
В этом году завоевать свой третий «Большой хрустальный глобус» у итальянской красотки не получилось. Сезон-2022/2023 она закончила на втором месте, но до последней гонки при определённых раскладах претендовала на первое.
Медалей по ходу сезона Доро набрала прилично! К тому же итальянки во главе с Вирер забрали историческое золото в женской эстафете.
Очень грустно, но, возможно, текущий сезон для Доротеи станет последним.
Лиза Виттоцци (Италия)
На ЧМ-2023 итальянская биатлонистка завоевала серебро в смешанной эстафете и бронзовые медали в индивидуальной гонке и в сингл-миксте. Но вершиной успеха стало золото сборной Италии в эстафете.
При этом весной спортсменка получила второй «МХГ» в карьере — в зачёте индивидуальных гонок. А сейчас Лиза вновь вступила в нешуточную борьбу за «Большой хрустальный глобус». Она на четвертой позиции в тотале, и от лидера её отделяет 41 очко. Совсем немного.
Ханна Эберг (Швеция)
В этом году Ханна Эберг к успехам на ЧМ-2019 добавила ещё несколько наград с ЧМ-2023. В Оберхофе шведская биатлонистка завоевала золото в масс-старте и в индивидуальной гонке, серебро в спринте и бронзу в эстафетной гонке.
Но за право быть лучшей в команде ей приходится соперничать с родной сестрой. «Эльвира немного сильнее», – призналась Ханна, проиграв сестре «серебряный» финиш в декабре 2023-го в Ленцерхайде (Швейцария).
Лу Жанмонно (Франция)
У француженки за год 10 медалей на самом высоком уровне, а расцвела она буквально под конец года. Лу неожиданно для многих одержала первую личную победу на КМ и останавливаться не собирается. Уходящий календарный стал для неё безоговорочно лучшим в карьере.
Жулия Симон (Франция)
Действующая победительница общего зачёта Кубка мира и обладательница двух «Малых хрустальных глобусов» по итогам масс-стартов и гонок преследования.
В этом году Жулия Симон мелькала в заголовках газет не только в разделе «Спорт», но и в криминальной хронике: во французской сборной разгорелся скандал, связанный с незаконным использованием банковских карт. Возможно, именно из-за летних скандалов в новом сезоне зимой Симон не так сильна и пока идёт на шестом месте в генеральной классификации.
Эльвира Эберг (Швеция)
Уходящий год Эльвира Эберг может по праву считать лучшим для себя. Биатлонистка завершила сезон-2022/2023 на пятом месте в общем зачёте. Бороться за первенство с француженкой Симон ей было не по зубам. Но Эльвира не отчаивается: сейчас она идёт на третьем месте.
Кстати, в 2023-м Эберг-младшая получила немалую порцию критики. Всё из-за снимка, на котором она стоит с ружьём и подстреленной дичью. Шведская биатлонистка демонстрирует меткость не только на стрельбище стадиона.
Ингрид Тандреволд (Норвегия)
Тандреволд стала новым лидером норвежской сборной. И подтверждает это результатами в сезоне-2023/2024. Прямо сейчас норвежка идёт на втором месте в общем зачёте Кубка мира, отставая от француженки Жюстин Бреза-Буше всего лишь на 10 очков. Так что вся борьба ещё впереди.
После ухода более опытных соотечественниц Ингрид не сломалась, а стала более стабильной. В прошлом сезоне этого компонента ей не хватало.