Самуэльссон против норвежцев. Кто стал лучшим биатлонистом мира в 2023 году?

Под конец календарного года в мужской части Кубка мира по биатлону едва не произошли тектонические сдвиги. На первых этапах сезона-2022/2023 даже показалось, что доминирование норвежской сборной завершилось. Но не тут-то было! Эти парни с Йоханнесом Бё во главе остались в топе!
А кто из них самый крутой – решать вам!
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Лучшие иностранные биатлонисты в уходящем году распределяются в полном соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Йоханнес Бё (Норвегия)
Кажется, безоговорочный лидер последних сезонов Кубка мира по биатлону. Разве с ним кто-то может потягаться в силе, скорости и желании побеждать?
В сезоне-2022/2023 его победная серия составила 13 гонок! А на ЧМ-2023 в Оберхофе Бё-младший забрал пять золотых медалей, разбавив их серебром и бронзой.
В декабре Йоханнес вошёл в зону турбулентности. Начало сезона-2023/2024 для него оказалось нервным. Трижды не попав в десятку лучших на финише, биатлонист показал худший результат за последние годы.
Но при всём этом норвежец в 2023-м стал третьим биатлонистом в истории, которому удалось одержать 75 личных побед в карьере на уровне Кубка мира. Впереди только Уле-Эйнар Бьорндален и Мартен Фуркад.
Тарьей Бё (Норвегия)
Старший из братьев Бё в конце 2023-го пережил настоящую реинкарнацию! Тарьей надел на себя жёлтую майку лидера, как это было 12 лет назад. Кажется, успешные выступления Йоханнеса его только подстёгивают.
Форме 35-летнего спортсмена позавидует и стар и млад. Бегать в таком возрасте, да ещё и побеждать на Кубке мира – дорогого стоит. Только на декабрьских стартах Тарьей Бё завоевал семь наград, четыре из которых – личные!
Стурла Холм Легрейд (Норвегия)
Ещё один норвежский герой – Стурла Легрейд. В сезоне-2022/2023 он финишировал на втором месте в общем зачёте Кубка мира. Примерно такая же картина и в зачётах по отдельным дисциплинам. Медалей серебряного и бронзового достоинства у биатлониста хватает. Его даже в шутку называют вечно вторым. Разумеется, первый — Йоханнес Бё. Вот и в этом году личных побед у Стурлы пока нет. Все золотые медали – успехи эстафетные.
При этом 2023 год для Легрейда заканчивается не совсем весело. Повлияла история со случайным выстрелом в отеле. Но пусть она будет поучительной.
Себастиан Самуэльссон (Швеция)
Чемпион мира. Величать шведского биатлониста теперь нужно только так. Ибо уходящий год для Самуэльссона стал поистине успешным. Золото в масс-старте на ЧМ-2023 в Оберхофе – подтверждение того, что лидер сборной Швеции находится в самом расцвете сил. Там же у него были и три бронзы: две личные награды и одна командная. Мастер подводки к главному старту, не так ли?
Кажется, что он вот-вот станет лидером мужского биатлона, однако мешают промахи. С ходом у него всё в порядке. Ждём от него прорыва?
Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)
Кристиансен отсиживаться в тени братьев Бё не любит. И уже давно зарекомендовал себя в статусе финишёра сборной Норвегии. Признаемся, его поклоны в адрес болельщиков и тренерского штаба – это круто!
По итогам сезона-2022/2023 биатлонист не просто собрал все золотые медали в эстафетных гонках вместе со сборной Норвегии, но и добыл сразу два «Малых хрустальных глобуса»: в зачётах индивидуальных гонок и масс-старта.
Забавно, что под конец года опытного спортсмена на один этап «выдворили» из сборной. Дело в том, что биатлонист идёт на седьмом месте в генеральной классификации. А для сборной Норвегии это слишком слабый результат!