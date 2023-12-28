Самуэльссон против норвежцев. Кто стал лучшим биатлонистом мира в 2023 году?

Под конец календарного года в мужской части Кубка мира по биатлону едва не произошли тектонические сдвиги. На первых этапах сезона-2022/2023 даже показалось, что доминирование норвежской сборной завершилось. Но не тут-то было! Эти парни с Йоханнесом Бё во главе остались в топе!

А кто из них самый крутой – решать вам!

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Лучшие иностранные биатлонисты в уходящем году распределяются в полном соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.