«Чемпионат» берёт на себя смелость дать свои прогнозы на 2024 год в биатлоне. Всё ли сбудется?

Что случится в биатлоне в 2024 году: Норвегия — с трофеями, Россия — в бане

Вот и начался 2024 год. Лучшие зарубежные биатлонисты уже готовятся к немецким этапам Кубка мира и чемпионату мира. А россияне и белорусы продолжают вариться в собственном соку. Благо для наших биатлонистов организуются всё новые турниры, тут даже заскучать не успеешь.

С прошедшим годом всё ясно: биатлонный мир разделился на две реальности: там, за бугром, и здесь, отстранённые, но непокорённые. Но что же дальше?

Что ждёт биатлонистов всех стран в новом 2024 году?

Йоханнес Бё выиграет пятый «Глобус» в карьере

В сезоне-2022/2023 ни у кого даже не возникало мысли, что «Большой хрустальный глобус» может достаться кому-то, кроме Йоханнеса Бё. Норвежец доминировал по всем фронтам и установил сразу несколько рекордов. Однако в начале текущего сезона Йоханнес явно сдал: из восьми личных гонок на Кубке мира он выиграл только три. Это высочайший уровень для любого биатлониста, но не для Бё.

Йоханнес Бё Фото: Getty Images

Йоханнеса штормило. Так как можно быть уверенным, что он вновь сможет завоевать «Большой хрустальный глобус»? Всё просто: Бё по-прежнему на голову выше своих соперников. За исключением гонки преследования в Эстерсунде, он каждый раз становится лучшим среди тех, кто допустил такое же количество промахов. Например, в спринте Хохфильцена Йоханнес финишировал 11-м с тремя промахами. Никто из тех, кто опередил норвежца, не допустил больше двух, как и ещё пять спортсменов после него.

Бё остаётся лучшим на трассе. Уверены, Зигфрид Мазе подшаманит его слегка потерянную стрельбу, а остальное норвежец сделает сам и выиграет свой пятый «Большой хрустальный глобус».

Француженки будут доминировать в норвежском стиле

Победительница общего зачёта Кубка мира сезона-2022/2023 Жулия Симон положила начало триумфа всей женской французской сборной.

Начиная с этапа в Эстерсунде, девушки показывают потрясающие результаты. Они поднимались на пьедестал почёта в шести из восьми личных гонок, пять из которых выиграли. Причём победительницами становились разные спортсменки – дважды выиграла Лу Жанмонно и ещё три победы у Жюстин Бреза-Буше. В тройку призёров заезжала и прошлогодний лидер – Жулия Симон.

Жюстин Бреза-Буше Фото: Getty Images

У француженок в новом сезоне даже больше побед, чем у норвежцев, которые вновь доминируют в мужском биатлоне. Девушки идут по стопам скандинавов и в 2024 году способны захватить пьедестал на Кубке мира, как это делают норвежцы.

«Большой хрустальный глобус» вновь может уехать во Францию. И с большой долей вероятности его обладательницей станет Жюстин Бреза-Буше, недавно вышедшая из декрета. У спортсменки открылось второе дыхание, но вместе с тем она планирует в скором времени завершать карьеру – надо же уйти красиво! Тем более что она уже лидирует в общем зачёте Кубка мира.

Доротея Вирер завершит карьеру

К завершению спортивной карьеры приближается любимица публики Доротея Вирер. В прошлом сезоне 33-летняя итальянка доказала, что до сих пор является лидером женского биатлона. Вплоть до последнего этапа она претендовала на свой третий «Глобус», но за один день до завершения турнира уступила его Жулии Симон.

По окончании сезона сверстницы Вирер завершали карьеру, но успех замотивировал итальянку остаться в биатлоне ещё как минимум на год.

Доротея Вирер Фото: Getty Images

«В профессиональном спорте всё может пойти хорошо, а может — очень плохо, поэтому я просто всегда буду надеяться, что всё сложится и мне хватит здоровья», — поделилась тогда Доротея.

К сожалению для неё и болельщиков, в новом сезоне итальянка реализует худший сценарий. В межсезонье её преследовали простуды, а за первые три этапа Кубка мира она ещё ни разу не смогла подняться выше 14-го места.

К тому же оставаться до домашних Олимпийских игр Вирер не планировала. Всё это говорит лишь об одном – в конце сезона-2023/2024 мировой биатлон потеряет главную красотку последнего десятилетия.

IBU не допустит россиян до Кубка мира

В начале декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. А ранее Томас Бах и Ко выпустили целую методичку с рекомендациями о возвращении наших на международную арену. Правда, соглашаться с МОК или нет – осталось на усмотрение федераций. Ряд из них пошёл россиянам навстречу, но не Международный союз биатлонистов.

Эта международная федерация непреклонна и вообще не собирается пересматривать решения конгресса «до тех пор, пока не изменятся обстоятельства». Руководство во главе с Олле Далином и комиссия спортсменов IBU против возвращения, пока «причины, которые привели к решению конгресса, всё ещё действительны».

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

Но даже если в новом 2024 году что-то изменится, чиновники IBU подготовили следующую формулировку: «в долгосрочной перспективе IBU открыт для диалога о том, как реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в наши соревнования». Чувствуется подвох, не правда ли?

В 2024 году ни руководство, ни сами спортсмены не ждут русских на Кубке мира. А принимать решение о том, как лучше вернуть наших биатлонистов, когда сложатся нужные обстоятельства, можно бесконечно долго.

Российские звёзды биатлона завершат карьеру

Тем временем российский биатлон старательно развивается: новые турниры, миллионные гонорары. И всё это, чтобы сохранить мотивацию спортсменов, лишённых возможности соревноваться с лучшими биатлонистами со всего мира. Помогает ли?

Совсем молодые спортсмены, только вышедшие из юниорского возраста, имеют все шансы выступить в будущем на Кубке мира, подождать они могут. А те, кому уже стукнуло 30? Хватит ли им мотивации продолжать? Вопрос остаётся открытым. Однако ещё год вне международных стартов может до конца надломить опытных бойцов, которым всё сложнее справляться с подрастающим им на замену поколением.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

В прошедшее межсезонье российский биатлон дважды потерял 24-летнего Михаила Первушина, а уже на старте сезона с карьерой чуть не попрощался 27-летний Никита Поршнев. Стоит ли говорить о тех, кому за 30, если с поиском мотивации не справляются даже спортсмены в полном расцвете сил! И сейчас нет никакой уверенности в том, что, например, именитые Александр Логинов и Евгений Гараничев останутся в биатлоне до 2025 года.

Экс-лыжница Лампич выиграет гонку на Кубке мира

Словенская экс-лыжница Анамария Лампич ярко ворвалась в биатлонную элиту ещё в начале прошлого сезона. В первой же гонке она чуть не заехала на подиум, показав фантастическую скорость. Потом скаталась на Кубок IBU, вернулась и продолжила демонстрировать отвратительную стрельбу.

Несмотря на это, на чемпионате мира в Оберхофе от словенки ждали сенсации и даже золота, но её лучшим результатом стало 51-е место в гонке преследования.

В новом сезоне Анамария в пяти из восьми личных гонок показала абсолютно лучшую скорость на трассе, ещё три раза она входила в топ-3 по этому показателю. Но и ошибок на стрельбище у девушки по-прежнему невероятно много. Победа в гонке при таких стрелковых навыках – вопрос удачи и желания спортсменки подтянуть свои навыки.

У Лампич есть целый год. Нет сомнений, что при такой скорости хотя бы однажды ей повезёт и она поднимется на высшую ступень пьедестала, даже если после вновь опустится во второй, третий, пятый десяток.

Анамария Лампич Фото: Getty Images

Дисквалификация за неверное обращение с оружием

Перед началом текущего сезона Международный союз биатлонистов изменил правила обращения с оружием. В частности, запретил любые манипуляции, которые могут подвергать окружающих опасности.

Но не успел сезон начаться, как нарушения по части обращения с оружием пошли один за другим. Норвежцы то дуло винтовки направят в тренера при поклоне, то уронят обойму и поползут за ней прямо в зону стрельбы, а Легрейд и вовсе сделал выстрел в гостинице.

Согласно правилам, не все из этих нарушений серьёзно караются биатлонными законами. В новом сезоне биатлонный мир уже множество раз могла потрясти настоящая драма. Однако спортсмены получили минимальное наказание: Стрёмсхейм отделался предупреждением, Легрейд – личными переживаниями и отстранением от одной гонки, а проступок Кристиансена как будто даже не заметили.

Нет сомнений, что в 2024 году IBU будет вынужден внести изменения в недавно появившееся правило и карать за его неисполнение. В этом случае нарушение техники безопасности будет наказываться дисквалификацией.