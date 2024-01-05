Биатлонисты-снайперы в Оберхофе остались без медалей! Йоханнес Бё — только с «деревяшкой»

Первая биатлонная гонка Кубка мира – 2023/2024 в новом году завершилась поражением лидера общего зачёта норвежца Йоханнеса Бё. На разбитой трассе в Оберхофе в спринте он стрелял нетипично медленно для себя, да и промахов не избежал, бежал не быстрее всех, а в итоге вообще не попал в топ-3! Победил же немец Бенедикт Долль. Удивительно, но точно стрелявшие биатлонисты на победу и не претендовали.

Бенедикт Долль Фото: Martin Schutt/Getty Images

Этап в Оберхофе уже подвергся жёсткой критике. Легенда мирового биатлона француз Мартен Фуркад вообще призвал Международный союз биатлонистов больше не проводить этапы Кубка мира в этом намоленном месте. Дело в том, что в Оберхофе в начале января уже который год стоит тёплая погода, возникают серьёзные проблемы со снегом, трасса разбита даже тогда, когда на неё никто и выйти ещё не успел.

Но мировой биатлон во многом держится за счёт немецких денег, а потому никто Оберхоф из календаря сезона выбрасывать не будет. Подумаешь, что говорит Фуркад-младший. Да и на слова Бё-младшего тоже можно кивнуть головой, а потом забыть.

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«Это худшие условия, которые я видел. На трассе много веток и камней. Кроме того, в некоторых местах снега очень мало. Спуски были опасны для жизни», — сказал норвежец. Его единогласно поддержали напарники по команде.

Но именно норвежцы тем не менее стали одними из главных действующих лиц спринтерской гонки. Легрейд, оба брата Бё, Стрёмсхейм – все претендовали на высокие места. Да и Йохан Ботн, новичок сборной Норвегии, выглядел невероятно сильно на рыхлой трассе, вот только стрельба его совсем подвела.

Бё-младший с двумя штрафными кругами в итоге стал четвёртым. Он стартовал 11-м, и какое-то время казалось, что даже эти промахи не помещают лидеру Кубка мира вновь попасть в призы. Правда, с первой строчки его очень быстро сместил немец Бенедикт Долль, который промахнулся лишь раз. И далее оба лидера ждали финиша остальных участников.

Сместить Йоханнеса смогли только его соотечественники – Стурла Легрейд и Эндре Стрёмсхейм. Оба тоже сделали по одному промаху, но уступили Доллю. Интересно, что словенец Яков Фак и немец Йоханнес Кюн, которые стреляли абсолютно точно, на медали не претендовали, а финишировали с одинаковым результатом, поделив пятое место. В топ-10 попал ещё биатлонист, который также закрыл все мишени – швейцарец Себастьян Штальдер, он стад девятым.

Биатлонисты после спринта финишировали обессиленными, ведя бешеную борьбу с ужасной трассой. Швед Оскар Брандт хотел порадовать сам себя, пытаясь финишировать на одной лыже и с поднятой вверх другой, но упал за пару метров до линии. Он с трудом встал, перешёл финишную черту и свалился.

Но Кубок мира в Оберхофе будет проводиться, проводиться и проводиться.