«Мечтала, чтобы мне дали флаг». Российская биатлонистка одержала эффектную победу

Второй день этапа Кубка Содружества в Раубичах вновь подарил зрителям крутое зрелище. Конечно, в этот раз сенсаций не случилось, но без красивых побед не обошлось.

У мужчин с лёгкостью «золотой» дубль оформил Антон Смольский, а у женщин в плотной борьбе золото забрала экс-лыжница Наталия Шевченко. Наша спортсменка даже финишировала с российским флагом!

«Готов всегда быть в топ-3»

Мужская гонка получилась довольно предсказуемой. Белорус Антон Смольский, стартовавший с почти 30-секундным преимуществом, спокойно пробежал весь пасьют в гордом одиночестве. Несмотря на допущенные три промаха, подойти соперникам к себе белорус не дал. Финишировал спортсмен не менее красиво – с флагом Беларуси в руках.

Серебряный призёр спринта Александр Корнев имел все шансы навязать борьбу Смольскому, однако промахи не дали россиянину сделать это. Более того, молодой спортсмен из-за своих ошибок на рубеже упустил серебро, да и в целом чуть не потерял медаль в пасьюте. К счастью, на заключительном круге Корневу удалось убежать от Эдуарда Латыпова.

«Ставил перед собой задачу догнать Антона Смольского, навязать ему борьбу, но главное на сегодня было – просто сделать то, на что я готов, – объяснял Корнев. – Наверное, когда я пошёл на последний круг, то понял, что с Антоном сегодня побороться не получится: я и сам допустил ошибку на последнем рубеже, и соперник не давал возможности его догнать.

На самом деле, хотелось бы удержать второе место, но я доволен тем, что попал в призы. Для меня это большая возможность и опыт, а ещё — дополнительная уверенность на предстоящие гонки. Когда я в прошлом году завоевал золото, то ещё головой не совсем созрел. Я ту победу воспринял довольно эмоционально, у меня было выхолощенное состояние. А сейчас, думаю, я готов быть всегда в топ-3 или где-то рядом. Сейчас я стал разумнее, хладнокровнее относиться к этим результатам».

Вице-чемпионом стал Александр Поварницын. Спортсмен стартовал четвёртым и благодаря точной стрельбе и неплохому ходу выбрался на второе место.

Но в гонке не обошлось без драмы. На подходе к третьему рубежу Пётр Пащенко был шестым. На стойке спортсмен отработал на ноль, реально мог уйти четвёртым, чтобы бороться за «цветы» или даже за призы. Но на уходе с рубежа у Пащенко порвались ремни на винтовке и оружие упало на землю. Поломку исправить оперативно не вышло. Петру пришлось досрочно завершить гонку.

«Хотелось победить именно на Кубке Содружества»

У женщин же гонка получилась интереснее. Претендентов на медали было гораздо больше, чем у мужчин, из-за небольших разрывов на старте. Неудивительно, что на каждом рубеже менялся лидер.

До первой стрельбы на первой позиции шла Валерия Каюмова, дальше инициативу забрали Тамара Дербушева и Анастасия Гореева. После второй лёжки лидерство забрала Ирина Казакевич, а претенденток на медали стало ещё больше – в 22 секундах бежали аж восемь спортсменок!

Третья стрельба не изменила численность группы фавориток, однако ключевые перестановки всё-таки произошли. На первое место вырвалась Наталия Шевченко. Экс-лыжница даже сумела создать себе небольшой отрыв в 10 секунд, который постоянно увеличивала по ходу дистанции.

В итоге на заключительную стойку Шевченко пришла с 20-секундным преимуществом. Точная работа на рубеже позволила россиянке спокойно убежать и гарантировать себе победу. За оставшиеся места на подиуме развернулась настоящая борьба. Победительницами из неё вышли Наталья Гербулова, отстрелявшая на ноль, и Тамара Дербушева, допустившая промах.

Как и Смольский, Шевченко финишировала в гордом одиночестве. Наталия даже взяла флаг и триумфально закончила гонку с российским триколором. Для экс-лыжницы это уже третья победа в текущем сезоне и первая – на Кубке Содружества. Серебро взяла Гербулова, а бронзу – Дербушева, устоявшая в борьбе с Ириной Казакевич.

«Очень хотелось победить именно на Кубке Содружества, потому что Кубок России не так престижен. И у меня до сих пор не было золотой медали с Кубка Содружества, поэтому сегодня всё сложилось.

Это первый раз, когда я финишировала с флагом. Было круто. Когда ехала с последнего спуска, мечтала, чтобы кто-нибудь дал мне флаг. Потому что видела сегодня, как Антон Смольский финишировал с флагом Беларуси – и хотелось разбавить флагом России».

Завтра, 7 января, в Раубичах пройдут заключительные гонки этапа – масс-старты. Начало мужской гонки в 11.00, а женской – в 14.00 по Москве.