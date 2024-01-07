Что-то подобное мы уже видели на Олимпиаде в Пекине.

«Не знаю, что произошло». Латыпов лишил себя золота в масс-старте на Кубке Содружества

В Раубичах завершилась мужская часть третьего этапа Кубка Содружества. Заключительный масс-старт вышел по-настоящему огненным и драматичным.

Эдуард Латыпов, претендовавший на победу, «застрелился» на последнем рубеже и остался без медали, а Антон Смольский совершил невероятный камбэк и взял на домашней арене третье золото подряд.

Напряжённая борьба кипела за каждое место на подиуме!

Латыпов — лидер

Первая драма случилась буквально на старте гонки. На одном из первых спусков упал фаворит гонки Александр Корнев. Падение отбросило молодого биатлониста, завоевавшего на этой неделе две медали, в конец второй десятки, а также сказалось на стрельбе – из-за повреждения винтовки россиянин сразу допустил два промаха и выбыл из борьбы за медали.

В остальном же после первой стрельбы группа лидеров выглядела вполне закономерной: Кирилл Бажин, Антон Смольский, Дмитрий Лазовский и Эдуард Латыпов. При этом после второй лёжки состав группы изменился: Смольский допустил промах и опустился на девятое место (+26,5 секунды). Зато к тройке лидеров подтянулся Карим Халили, пропустивший пасьют.

Третья стрельба ещё чуть поменяла расклады. Латыпов с нулём ушёл первым, в 6,4 секунды от него бежал Бажин с промахом. Тройку замкнул Рустам Каюмов, неожиданно ворвавшийся в группу лидеров с идеальной стрельбой.

Халили с нулём расположился на пятой строчке (+14,2) вслед за Иваном Колотовым, а Смольский, допустив ещё один промах, мчал седьмым (+27,9).

Казалось, что к заключительной стойке спортсмены из топ-3 соберутся вместе, однако Латыпов смог удивить соперников и зрителей. Эдуард включил турбоскорость и за круг накинул соперникам почти 10 секунд. К заключительному рубежу он подошёл с преимуществом почти в 16 секунд.

Досадные ошибки

Было ощущение, что уже ничто не помешает Латыпову забрать золото, но россиянин всё испортил себе сам. Эдуард не справился с нервами и зашёл на два штрафных круга. Почти как на Олимпиаде-2022. В это время на стойке идеально отработал Каюмов и сенсационно ушёл в гонку лидером.

Стрельбу на ноль на заключительной стойке выдал и Смольский. Она вкупе с ошибками россиян позволила белорусу убежать на дистанцию вслед за Рустамом. Спортсменов разделили всего 8,2 секунды. Тройку на выходе с рубежа замкнул Халили (+19,1), совсем рядом с ним был Бажин.

На последнем круге Смольский ожидаемо догнал Каюмова. Россиянин и белорус бежали вместе практически до финиша. Но сильнее в дуэли оказался Антон, взявший третье золото на этом этапе Кубка Содружества.

Бажин и Халили также боролись за бронзу до последнего. Победителем из финишного спурта вышел Карим, недавно перенёсший серьёзную болезнь. Латыпов же завершил гонку лишь на шестом месте. Эдуард не только остался без медали, но и отстал от Смольского в общем зачёте Кубка Содружества.

«Старался сделать большой отрыв, но сегодня очень сложная погода, меня с первых кругов сковало, мышцы вообще не работают. Сейчас чувствую, что согнуться не могу, колено болит – не знаю, что произошло, но буду разбираться», — кратко подвёл итог гонки Латыпов «Матч ТВ».

«Делал всё, что умею»

После гонки Смольский рассказал, как у него получилось совершить такой невероятный камбэк на последней стрельбе.

«Скажу, что были некоторые нюансы, которые заставили меня трудиться больше, чем я планировал (улыбается), так как приходилось заходить на штрафные круги. Но на заключительном рубеже я воспользовался шансами, которые давали мне соперники, и очень рад, что всё так получилось.

О чём думал на последней стрельбе? Честно говоря, настолько динамичная гонка, что я просто не успевал сообразить, что происходит. Просто делал всё, что умею, на автомате. Благодаря серьёзной подготовке даже не приходилось думать, какие действия нужно совершать. Я просто приходил на рубеж, вёл работу, и всё сложилось».

Антон Смольский Фото: РИА Новости

О борьбе со Смольским на последнем круге рассказал Рустам Каюмов.

«К четвёртому рубежу я подходил в тумане, ничего не понимал. Наверное, на этом фоне у меня и получилось избежать мандража, отстреляться на ноль и убежать, – сказал биатлонист. – На первом повороте после стрельбища тренер Падин кричал мне, что я ушёл первым, только тогда я и понял, что лидирую.

Что касается борьбы со Смольским на последнем круге, то я не такой уж сильный финишёр, и для меня лучше удерживать преимущество, что я и пытался сделать. Но у Антона лыжи со спуска работали получше, поэтому у него получилось меня догнать. А опыта у намного больше, да и здесь он дома соревнуется, поэтому и убежал от меня», – заключил Каюмов.

Впрочем, Рустам может быть доволен этапом Кубка Содружества в Раубичах. Не только он поднялся на подиум, но и его супруга: Валерия Каюмова неожиданно заняла первое место по итогам спринтерской гонки.