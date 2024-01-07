Сборная Норвегии победила 10-й раз подряд. Немцы — вторые. Италия впервые за три года попала в призы.

«Это был шок». Норвежские биатлонисты потерялись в тумане, но всё равно выиграли эстафету

Туманный Оберхоф вновь преподнёс сюрпризы биатлонистам и зрителям. Но только не в мужской эстафете. Норвежцы терялись в тумане, но доказали своё неоспоримое лидерство. При этом французы вылетели за пределы топ-6, а итальянцы впервые с 15 января 2021 года поднялись на пьедестал!

Французы начали за здравие

Перед заключительным соревновательным днём в Оберхофе наконец-то выпал долгожданный снег, но вместе с ним на стадион опустился туман и поднялся сильный ветер. Немецкие катаклизмы подпортили жизнь биатлонистам, но в таких условиях и выявляются самые стойкие.

На первом этапе норвежец Эндре Стрёмсхейм вырвался вперёд и потащил за собой растянувшийся пелотон спортсменов. Но уже на первой стрельбе он допустил промах, использовал два доппатрона и пропустил вперёд чисто отстрелявшихся соперников во главе с французом Фабьеном Клодом.

Норвежец бросился догонять группу и уже после второго рубежа смог вернуться в лидеры, соперничая с бельгийцем за вторую позицию. Впрочем, Флоран Клод долго сопротивляться натиску норвежца был не в состоянии. Эндре передал эстафету Стурле Легрейду вторым, сократив за последний круг отставание с 19 до 5 секунд от француза Фабьена Клода.

«Это был позор. Стурла внезапно появился из тумана»

Легрейд быстро настиг молодого француза Эрика Перро. К лёжке они подошли вместе и вместе по два раза промахнулись. Перро оказался расторопнее норвежца и создал преимущество в пять секунд. Тем временем бельгиец испытал серьёзные трудности и пропустил вперёд немца Бенедикта Долля.

К стойке норвежец и француз вновь подошли вместе. Стурла был точен, а Перро застрелился и ушёл на штрафной круг, подарив сборной Норвегии почти 40 секунд преимущества уже на втором этапе гонки.

Стурле оставалось передать эстафету Тарьею Бё. Он пересёк финишную черту, но в тумане не нашёл товарища по команде. В полной растерянности Легрейд остановился, и только после этого из-за ограждений выскочил Тарьей Бё.

«Это был шок. Там было совершенно пусто. Я начал думать, не ошибся ли я или мне следует проехать ещё один круг. Я думаю, он не рассчитал время. Возможно, я ехал слишком быстро на последнем круге», – шутил Стурла.

Неразбериха в зоне передачи дорого обошлась Норвегии: отставание Франции и Германии уменьшилось до 30 секунд. Преследователи в лице Жаклена и Наврата были быстрее Тарьея на трассе. К тому же на лёжке норвежец оплошал: допустил промах и закрыл его только вторым дополнительным патроном. А вот немец был точен и возглавил гонку, на секунду опередив Бё.

Тем временем Жаклен окончательно загубил перспективы сборной Франции: после лёжки на третьем этапе отставание команды составляло уже полторы минуты. На третью позицию поднялся швед Мартин Понсилуома.

К стойке Наврат и Бё подошли одновременно. Тарьей после своего фиаско продемонстрировал стальные нервы и ушёл в гонку без единого допа. Этим не смог похвастаться немец, зашедший на штрафной круг. Жаклен в очередной раз допустил три промаха, его сборная вылетела за пределы топ-6. Преимущество Норвегии мгновенно увеличилось с нуля до 47 секунд.

«Я не видел Стурлу в тумане и на большом экране, а я обычно смотрю именно туда. Это был позор. Стурла внезапно появился из моря тумана. Но мы занимаемся развлекательной деятельностью, поэтому должны создавать как можно больше напряжённости», – посмеялся после этапа Тарьей.

Исторический пьедестал для Норвегии и Италии

На финальной передаче эстафеты Йоханнес Бё вышел встречать старшего брата заранее. На этап он отправился в гордом одиночестве, идеально прошёл оба рубежа и завершил гонку с двухминутным преимуществом над соперниками. Эта победа стала юбилейной для Норвегии – 10 мужских эстафет подряд сборная не уступает первую позицию.

Второе место заняла Германия. На обоих рубежах Филипп Хорн допускал промахи, с которым быстро справлялся. На финише домашнего этапа его встречали громкими овациями.

Настоящая борьба развернулась за бронзу. На лёжке швед Себастиан Самуэльссон допустил два промаха, но закрыл их дополнительными патронами. В это время дрогнули нервы итальянца Джакомеля, и он промахнулся последним выстрелом, отпустив в добрый путь шведа.

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Но уже на стойке Самуэльссон подвёл команду, всего один раз (!) попав по мишеням в ходе первых пяти выстрелов. С помощью дополнительных патронов он сократил штраф до одного круга. А выскочивший из-за его спины итальянец использовал два доппатрона и отправился за бронзой – первой медалью мужской сборной за последние три года на Кубке мира!

Счастливый Томмазо Джакомель ещё на выходе со стрельбища начал праздновать: на финишном круге он раздавал «пять» всей итальянской команде, стоявшей вдоль трассы, а пересекая черту, победоносно вскинул кулак вверх! Итальянцы явно были очень счастливы, несмотря на то что финишировали в трёх минутах позади победивших норвежцев.