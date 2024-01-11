Сенсация в российском биатлоне: никому не известный парень отобрал золото у Латыпова!

Морозы уже не первый раз путают карты организатором биатлонных соревнований. Однако отменять первый этап чемпионата России в Чайковском из-за низкой температуры на сей раз не стали. Открывали соревнования в Пермском крае укороченные спринтерские гонки.

Пока мама на работе

И первый же гоночный день подарил любителям биатлона сенсацию.

Победителем мужского суперспринта стал Александр Бектуганов. 25-летний спортсмен допустил меньше всех ошибок на рубежах, а последнюю стойку и вовсе провёл филигранно, не подпустив к себе соперников!

Удивлять Бектуганов начал ещё в квалификации. Там пермяк финишировал на четвёртом месте, обогнав многих именитых соперников. И если они назовут причиной своих ошибок погоду, то для Бектуганова ветер – лучший друг.

«Сегодня можно было стрелять, ветер позволял. Я не попадал в порывы. Но из за холода не чувствовал пальцы. Я готовился каждое лето на этой трассе, поэтому она для меня привычна, – говорил чемпион в эфире «Матч ТВ».

Сюда приехал папа, его друг. Мама, к сожалению, была на работе. Не так много знакомых на трибунах, так как рабочий день, но очень рад всем. Я уже как в тумане плыл последний круг, мне было очень непривычно. Много раз прокручивал в голове успешный старт, и вот он случился».

Александр Бектуганов живёт в Чайковском, местную трассу знает вдоль и поперёк. Здесь он и вырос в профессионального спортсмена. Любовь к биатлону – от семьи. Его отец, Владимир Бектуганов, был профессиональным биатлонистом и даже выигрывал золото Универсиады-2001 в Польше.

Сам Александр до сегодняшнего дня был победителем ЮЧЕ-2019 в смешанной эстафете и бронзовым призёром ЧР-2023 в мужской эстафете. Теперь ещё и чемпион России. Правда, в неолимпийской дисциплине.

«Последний круг — его преимущество»

А вот кто удивил со знаком «минус», так это Эдуард Латыпов. Снайпером лидера сборной вряд ли назовёшь, но семь штрафных – это даже для него перебор. Осечки на рубежах пришлось исправлять ходом. Добраться до золотой медали не получилось, а вот отобрать серебряную медаль у Александра Корнева – легко! С Латыповым в решающие моменты гонки тягаться почти невозможно. Соперники давно в курсе.

«Последний круг – его преимущество. Даже не ожидал, что Латыпов был позади, думал, что буду разбираться с другими ребятами, но он подкрался незаметно и нашёл, где меня обыграть. Как есть, Эдик у меня выиграл.

Мне приятно находиться на «тумбочке» (улыбается). Мы вместе с Эдуардом тренируемся, он нас многому учит, за счёт этого прогрессируем и потихоньку навязываем ему конкуренцию. Суперспринт – достаточно быстрая гонка, в которой мы можешь сделать что то новое. Думаю, все пробовали стрелять быстрее, из-за чего происходили ошибки», – сказал Корнев «Матч ТВ».

Переломный момент

Накал эмоций в женском суперспринте был немногим меньше.

Там победу одержала Тамара Дербушева. Второе место у Анны Солы (Беларусь), а третье – у Наталии Шевченко.

Лидером гонки с первой стрельбы стала белоруска Анна Сола. За счёт быстрой и точной стрельбы она сразу вырвалась. Следом были Гореева и Шевнина, которые, правда, подтвердить претензии на медали дальше не смогли.

Вторая стрельба ознаменовалась промахом белорусской биатлонистки. Шансом воспользовалась Наталия Шевченко, которая и возглавила гонку. Но создать комфортное преимущество к третьей стрельбе не получилось. Да и там, честно говоря, началась лотерея. На стадионе в Чайковском весь день бушевал ветер, с которым никто из лидирующей группы не справился.

Тамара Дербушева Фото: РИА Новости

В итоге быстрее всех дистанцию по короткому штрафному кругу (75 м) пробежала Анна Сола, допустившая ещё два промаха. Следом – Казакевич, Каплина, Дербушева и Наталия Шевченко.

На последней стойке ветер уже был не таким суровым. Тем не менее Сола вновь допустила две осечки. А лидером с преимуществом в 7,9 секунды на последний круг ушла Тамара Дербушева, допустившая на промах меньше.

На финише соперницы почти достали Дербушеву. Но Тамара не дрогнула, показала, что сохранила какие-то силы, и удержала своё преимущество. В итоге Анна Сола и Наталия Шевченко разбирались между собой.

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«Сильный ветер мешает стрелять, поэтому я решила не выцеливать, а пытаться отыгрывать ногами, потому что здесь штрафной круг не такой большой, выбрала тактику рисковать. В квалификации бежала в разминочном комбинезоне, чтобы не замёрзнуть», – сказала Сола после гонки.

12 января в Чайковском пройдут командные гонки, которые были перенесены с 13 января из-за сильных морозов. Хочется верить, что погода не подведёт.