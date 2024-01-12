На ЧР по биатлону разыграли медали в уникальной дисциплине. Зрелище вышло нестандартным

На чемпионате России в Чайковском прошли крайне необычные старты в одной давно забытой дисциплине. Биатлонисты пробежали командные гонки, которые не имеют ничего общего с эстафетами.

У женщин победу совершенно предсказуемо одержала четвёрка из Свердловской области. Ближайшим преследовательницам свердловчанки «привезли» почти три минуты! У мужчин золото забрала первая команда Беларуси, опередившая соперников более чем на полторы минуты.

Что же это за гонка, где выигрывают с такими отрывами?

Биатлонные традиции

Командная гонка – не российская выдумка, а давняя дисциплина. В 80-х и 90-х её пару раз бегали на Кубке мира и даже на чемпионате мира. В 1999 году из программы командную гонку вытеснил масс-старт. И если на международном уровне дисциплина больше не появлялась, в России её продолжали бегать.

Правила у гонки не самые простые и крайне необычные. Каждая команда состоит из четырёх спортсменов, которые вместе проходят дистанцию. Стартуют разные квартеты с интервалом в минуту, почти как в индивидуальной гонке. Женщины бегут 7,5 км, а мужчины – 10 км. При этом спортсменам нужно пройти четыре огневых рубежа, где чередуются лёжка и стойка.

Дистанцию все биатлонисты квартета проходят вместе. Важно, чтобы разрыв между первым и последним спортсменом в команде на отсечках не превышал 15 секунд, иначе сборная получит минутный штраф.

Стреляют биатлонисты тоже необычно: на лёжке работают те, кто бежит в красном и зелёном бибе, а на стойке – те, кто в синем и жёлтом. При этом спортсмены должны одновременно встать на коврики и начать стрельбу. Пока два биатлониста стреляют, два других ждут в специальной зоне на выходе со штрафных кругов. Если спортсмены отработали на ноль, все спокойно продолжают гонку, а если стреляющие допустили промахи, то они бегут штрафные круги, пока другие два спортсмена ожидают их. На финише время считается по результату последнего биатлониста в команде.

Огромные отрывы

В женской гонке явным фаворитом была Свердловская область области (Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева) из-за наиболее сбалансированного состава. Претендентками на медали также были сборные ХМАО-Югра-1 (Алина Кудисова, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Екатерина Носкова) и Тюменская область (Ксения Шнейдер, Анна Грухвина, Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина).

В итоге победу одержали свердловчанки, допустившие один промах. Серебро завоевали представительницы ХМАО-Югра-1. С пятью промахами они проиграли 2 минуты и 57 секунд! Тройку призёров замкнула сборная ЯНАО (Антонина Кирсанова, Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Лариса Куклина). Пройдя пять штрафных кругов, они уступили лидеру 3 минуты и 36,7 секунды. Тюменки стали четвёртыми, отстав от победительниц на четыре минуты.

У мужчин гонка вышла интереснее из-за примерно равных составов. В числе фаворитов были Беларусь-1 (Максим Воробей, Иван Тулатин, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский), Тюменская область-1 (Александр Повариницын, Вадим Истамгулов, Александр Логинов, Евгений Гараничев) и Башкортостан (Эраст Иманбаев, Владислав Зотов, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов).

Победу забрала первая команда Беларуси с промахом. Второе место в упорной борьбе заняли тюменцы. С четырьмя штрафными кругами они проиграли минуту и 33,2 секунды. Бронзу сенсационно завоевала Беларусь-2 (Степан Данилов, Александр Кошин, Илья Авсеенко и Павел Белько). С двумя промахами они проиграли лидерам минуту и 44,4 секунды.

Интересно, что у мужчин было две церемонии награждения: первая – с белорусами, а вторая – без них, поскольку белорусские спортсмены медали чемпионата России получить не могут. Тройка призёров национального первенства такова: Тюменская область-1, ХМАО-Югра и Красноярский край.

«Командная гонка — очень интересная дисциплина»

Несмотря на столь огромные отрывы лидеров, большинству биатлонистов, кажется, формат командной гонки понравился.

«Было сложно держаться за девчонками. Я старалась идти близко. Гонка интересная была, давно не бегали, приятно вспомнить», – призналась Тамара Дербушева в эфире «Матч ТВ».

Положительно о новой дисциплине высказалась и Наталия Шевченко.

«Очень круто, мне всё понравилось. Было интересно бежать, следить за партнёрами. У нас команда очень хорошо отстреляла: один штраф – это очень мало для четырёх людей. Замерзли ли в зоне ожидания? Нет. К счастью, девчонки ушли только на один круг, а мы с Ириной ничего и понять не успели. Когда мы с Ириной стреляли лёжа, Настя и Тамара сказали, что не успели встать в зону, как надо было уже снова ехать».

Идея командной гонки понравилась и Екатерине Носковой.

«Командная гонка – очень интересная дисциплина, я не раз её бегала. Последний раз – года три назад. Здесь хорошо проявляются командная работа, взаимопонимание и поддержка. Мне эта гонка очень понравилась. Я все круги бежала последней, чтобы помочь девчонкам и где-то подтолкнуть за палку».

«Это для настоящих эстетов и гурманов»

Участники остались довольны, но главный комментатор биатлона в России Дмитрий Губерниев не слишком позитивно оценил эту дисциплину.

«Всё, что мы сегодня видим, – для настоящих эстетов и гурманов. Там огромные отставания. Тюмень проигрывает 2,5 минуты, а москвички с областными спортсменками – 3 минуты и 29 секунд. Катастрофа! Вот такие интересные у нас эксперименты», – сказал Дмитрий в эфире.

Он же предложил возможные нововведения и улучшения гонки:

«Может, делать смешанную команду, чтобы ещё интереснее было, чтобы было больше участников. Если мы хотим дальше развивать эту дисциплину, может, стоит сделать штрафной круг 75 метров или подумать над доппатронами. Но лучший вариант – развивать олимпийские, контактные виды».

Губерниеву заочно ответил Александр Логинов.

«Хоть я давно в биатлоне, для меня такая гонка была впервые. Честно – очень интересная. Сегодня я смотрел трансляцию, там Дмитрий Губерниев говорил, что надо модернизировать. Я считаю, что, может, что-то надо добавить, но она нужна. Когда стоишь и ждёшь партнёров со стрельбы, – это лучшее время гонки, потому что можно отдохнуть. Эта гонка интересна тем, что, например, сегодня у меня были не самые быстрые лыжи – и ребята, понимая это, где-то помогали на спуске, подталкивали, чтобы нам эти секунды урвать».

Несмотря на то что в целом гонка получилась интересной, да и сам факт сохранения традиций воодушевляет, с Губерниевым в чём-то сложно не согласиться. Возможно, с непривычки, но разобраться в происходящем непросто, нужна более чёткая графика, подсказывающая зрителю. Динамики, наверное, тоже добавить не помешает: штрафные круги покороче, штрафы за разрывы поменьше, вариативность и более мягкие правила на стрельбище, чтобы можно было пользоваться различными тактическими вариантами.

А ещё как вариант вполне можно уменьшить количество биатлонистов в команде – до трёх или даже двух. Сейчас де-факто гонка сводится к сражению четвёртых номеров в квартетах – быстрее своего аутсайдера вся команда не поедет. Если же это будет сражение третьих или вторых номеров, то конкуренция вырастет, а элементы командной работы останутся.

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