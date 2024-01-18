Российский биатлонист, объявлявший о завершении карьеры, триумфально вернулся в спорт

В начале декабря Никита Поршнев сгоряча заявил, что уходит из спорта, но подумал и остался. Да ещё как остался!

На четвёртом этапе Кубка в России происходят настоящие чудеса. Никита Поршнев, в начале декабря объявивший о завершении карьеры, вернулся к выступлениям и взял серебро в индивидуальной гонке! Спортсмен из Ханты-Мансийска уступил в борьбе за золото всего 1,6 секунды.

Как за месяц Поршнев из завязавшего со спортом биатлониста превратился в призёра Кубка страны?

«Надо вовремя уходить»

1 декабря на первом спринте Кубка России Поршнев забыл зарядить обойму, поэтому не смог стрелять на стойке. Штрафные круги за незакрытые мишени Никита не прошёл, за что и получил 20 минут штрафа. После гонки бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 объявил о завершении карьеры.

«Решение принял, ещё когда родилась дочь. Я понимаю, насколько тяжело моей супруге дома с ребёнком одной, – заявил тогда Поршнев. – Хочется ей помогать. Поэтому давно принял такое решение. Я просто не мог сказать… Надо вовремя уходить и искать себя в другом месте».

То заявление крайне удивило не только болельщиков, но и личного наставника биатлониста Сергея Белозёрова.

«Не знал, что он намерен завершить карьеру. Думаю, это спонтанное решение, на эмоциях. Будем беседовать. Человек болел неделю, ему сказали: «Не бежать». Ну вот и итог такой. Понятно, что не мог реализоваться на максимум, поэтому бросил гонку и так далее.

Сейчас он уехал домой отдыхать. Решили, что здесь он нигде не участвует. Ему надо долечиться и привести себя в нужные кондиции. Не могу сказать, сколько продлится пауза. Пусть восстановится. Тем более в психологическом плане».

Никита Поршнев (Россия) — 2-е место, Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1-е место, Эдуард Латыпов (Россия) — 3-е место Фото: РИА Новости

«Ляпнул, не подумав»

Спустя месяц, 11 января, Поршнев вернулся к выступлениям. За эту паузу в несколько недель Никита успел поработать судьёй и Дедом Морозом на соревнованиях в родном Саратове. В первых гонках после возвращения 27-летний биатлонист стал 21-м в суперспринте и 23-м в масс-старте.

Перед стартом этапа Кубка России в Ижевске Поршнев объяснил, почему решил вернуться в спорт.

«После той гонки я ляпнул, не подумав. Заявил о том, что завершил карьеру, – признался Поршнев «Матч ТВ». – Я люблю биатлон и люблю свою семью, поэтому пытался успеть и там, и тут. Жена переживала, что я вот так резко решил всё завершить. Настраивала меня. «Давай, Никит, ты ещё не всё сделал в биатлоне», – говорила она. Я и сам это понимаю, но, так как я семейный человек, мне всегда хотелось балансировать между карьерой и семьей. И вот после той неудачной гонки психанул. На самом деле, мужчины так не поступают.

Потом уже перед тренером отшучивался: «Да это всё мороз — мозг замёрз, и всё так навалилось» (смеётся). Было неудобно начинать всё это расхлёбывать. Своим поступком подвёл много людей. Готовился к сезону с регионом, на меня рассчитывали тренеры, а тут я почти полсезона пропустил из-за своей глупой ошибки, за которую мне предстоит расплачиваться результатами. Признаю свою ошибку, и впредь такого не будет.

Сейчас я ни о чем не жалею, потому что мысли, которые приобрёл, находясь дома, помогли мне пересмотреть отношение к спорту. Может быть, это громко сказано, потому что, как говорят тренеры, я и раньше это делал, но теперь стал больше ценить время, которое провожу здесь. Когда я на сборах, то теряю время с семьей, поэтому не хочу его терять напрасно».

Триумфальное возвращение

И в первой же гонке в Ижевске случилось чудо – Никита завоевал серебро! Пока все лидеры допускали ошибки на рубежах и получали штрафные минуты, Поршнев отработал на стрельбе практически идеально. Один промах позволил россиянину уйти вторым после заключительной стойки. Отставание Никиты от лидера Дмитрия Лазовского было всего 0,3 секунды.

На последнем круге Поршневу вроде бы удалось обогнать белоруса. Ханты-мансийский спортсмен выигрывал 2,1 секунды. Правда, потом Никита немного сдал. На финише он уступил Лазовскому 1,6 секунды. Третьим стал Эдуард Латыпов (+56,2). Но, даже упустив золото, Поршнев был счастлив.

«Хотел бы прежде всего поблагодарить свою семью, которая всегда рядом со мной, если не физически, то в сердце. И своего личного тренера. Они заслуживают благодарности за то, что я здесь выступаю. Я боролся, отдал все силы, которые были. Рад, что сработал на рубеже и дал бой на последнем круге. Обиды нет – я счастлив, что вернулся и могу бороться. Рад, что могу терпеть, ощутить вкус крови во рту от борьбы. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас».

Следующая гонка на Кубке России пройдёт 20 января. Мужчины побегут спринт. Кто знает, может, и там Поршневу удастся оказаться в числе лидеров.