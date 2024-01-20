«Тренер теперь с него шкуру снимет». Страшный провал Самуэльссона в смешанной эстафете

Как провалилась шведская пара

В субботу, 20 января, в Антхольце проходили смешанные эстафеты – сингл-микст для пар и классическая гонка для квартетов. Это были третья и четвёртая смешанная гонка сезона. И болельщики снова получили ряд сюрпризов.

Удивительно, но Норвегия не смогла выиграть супермикст. Хотя пара была довольно крепкая: Ингрид Тандреволд – лидер женского зачёта Кубка мира – и Ветле Шоста Кристиансен – шестой в мировом рейтинге (но при этом – вот это поворот! – худший в основе сборной Норвегии). Впрочем, слабым звеном оказалась Ингрид – она теряла позиции, а Ветле отыгрывался. Он поднимался вверх и по ходу последнего этапа, но до первого места добраться не успел. Золото в супермиксте неожиданно забрали немцы – Фойгт и Штрелов.

Тройку призёров замкнула опытнейшая австрийская пара – Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. За ними – Италия, Латвия, Финляндия и только потом Франция. Дело в том, что Жаклен на последнем этапе зашёл на два штрафных круга.

В списке лучших не хватает Швеции. Самуэльссон вместе с Ханной Эберг в Эстерсунде первый супермикст сезона выиграл, а вот во втором – пережил страшнейший провал. Пара Самуэльссон – Брорссон, входившая в число фаворитов, заняла катастрофическое 17-е место из 25 команд.

Шведы не только кошмарно стреляли (2+15, каждый из биатлонистов пробежал по штрафному кругу), но и не блистали по чистой скорости. В итоге выше оказались даже Словения, Канада, Молдавия и Эстония.

Кристиансен потерпевшего неудачу соперника не жалел:

«Они сильно отстали с самого начала. Вероятно, мы были ближе к тому, чтобы обогнать их на круг, чем закончить гонку в борьбе. Грустно, но они и сами это понимают. Думаю, тренер по стрельбе с них теперь шкуру снимет».

Сам Самуэльссон был довольно угрюм после гонки. Трудности в стрельбе он признал и пообещал, что будет работать над своей точностью.

Норвегия всё-таки на первом месте!

В классической смешанной эстафете обошлось без ярких драм, а результат вышел предсказуемым. С четвёртой попытки в этом сезоне смешанную гонку выиграла сильнейшая биатлонная держава – Норвегия.

У норвежцев не всё было гладко. Особенно болельщикам пришлось понервничать на первом этапе, по ходу которого Юни Арнеклейв допустила три промаха. Но хорошая скорость позволила ей остаться в группе лидеров и передать эстафету на третьем месте, уступив Жанмонно и Магнуссон.

Каролин Кноттен сохранила третье место, но лидеры сменились. Блестяще свой этап прошли итальянка Лиза Виттоцци и швейцарка Лена Хекки, накануне одержавшая первую в карьере личную победу. Однако на следующих этапах Италия и Швейцария были вынуждены пропустить вперёд Норвегию, за которую выступали лидеры Кубка мира – Тарьей и Йоханнес Бё.

В итоге Норвегия – на первом месте. Италия – вторая, Дидье Биона и Томмазо Джакомель на своих этапах смотрелись достойно. На третьем месте Швеция: Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома втащили свою сборную в топ-3 и чуть подсластили болельщикам горечь от просмотра первой гонки дня.

После четырёх гонок лидерами смешанного зачёта стали стабильные норвежцы (315 очков). Далее – французы (231) и итальянцы (215). Ещё две смешанные эстафеты в рамках Кубка мира пройдут в Хольменколлене.

А в Антхольце, в воскресенье, 21 января, пройдут масс-старты.