«Наконец-то удалось сместить белорусов». Эффектная победа Бабикова на Кубке России

Ижевск продолжает удивлять. Красивую победу в масс-старте одержал Антон Бабиков. Башкирский спортсмен на последней стрельбе шёл третьим и вырвал золото после ошибок лидеров. Крутая гонка при сложнейшей погоде!

Драматичная гонка

Весь сезон Бабикова лихорадит. То Антон попадает на подиум, то финиширует в третьем десятке. Такая же история случилась и в Ижевске. В индивидуалке башкирский спортсмен стал 26-м, а в спринте взял серебро.

Несмотря на такую нестабильность, Бабиков был в числе фаворитов масс-старта. С начала дистанции Антон шёл в пятёрке лидеров. На первой лёжке большинство топовых биатлонистов выбыли из борьбы за медали: Латыпов промазал трижды, Корнев, Поварницын и Бажин – дважды. Бабиков тоже отработал неидеально, но один промах позволял спортсмену остаться в пятёрке. Выше Антона бежали Лазовский, Логинов, Сидоров и Томшин.

На второй стрельбе расклады снова поменялись – сформировалась тройка будущих призёров, бежавших с отрывом. На первых двух позициях вместе бежали Лазовский и Логинов с «нулём», а в 20 секундах от них – Бабиков.

Третья стрельба едва не стала решающей в гонке. Дмитрий и Александр допустили по промаху и побежали на заснеженные штрафные круги. Из-за сложной погоды у Бабикова был шанс при точной стрельбе с приличным отрывом убежать в лидерах. Но Антон тоже допустил промах и по-прежнему остался третьим с отставанием примерно в 20 секунд.

На предпоследнем круге башкирский спортсмен немного приблизился к лидерам. На подходе к заключительной стойке Бабиков проигрывал 17,3 секунды. Пока Антон выходил на рубеж, Логинов и Лазовский допустили по два промаха. У отстающего опять появился шанс вырваться вперёд, и в этот раз биатлонист им воспользовался. Бабиков отработал на ноль и ушёл первым. Спустя 45 секунд в гонку синхронно ушли Александр и Дмитрий.

«Наконец-то удалось сместить белорусов»

На заключительном круге Антон немного растерял своё преимущество, но это не сказалось на итогах гонки. Бабиков красиво финишировал с флагом Башкирии. Казалось, что Логинов и Лазовский устроят борьбу за серебро на последних метрах дистанции, но всё разрешилось ещё по ходу круга. Белорус вырвался вперёд, а у россиянина не хватило сил удержаться за ним.

Для Бабикова эта победа стала первой в текущем сезоне:

«Наконец-то удалось сместить белорусов с первой строчки. Несмотря на сложные погодные условия, была интересная гонка, борьба. Я хорошо провёл предпоследний круг, поддавил парней, а потом чисто последний рубеж отработал. Я периферическим зрением видел, что ребята промахнулись, поэтому более концентрированно вёл стрельбу. Если бы они отстрелялись чисто, пришлось бы рисковать.

Год назад в Чайковском в мега-масс-старте тоже финишировал с флагом Башкортостана. Надеюсь, что в республике заметят это и обратят на наш вид спорта внимание», – сказал Антон в эфире «Матч ТВ».

Теперь российский биатлон уйдёт на небольшую паузу перед главным турниром зимы. С 10 по 18 февраля в Златоусте пройдёт Спартакиада.