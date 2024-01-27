Громкий секс-скандал в сборной США по биатлону: сервисмен домогался спортсменки

Секс-скандалы добрались даже до биатлона. И речь не только об экс-президенте IBU Бессеберге, которого обвиняют в общении с девушками с пониженной социальной ответственностью. Теперь всё серьёзнее.

Спортсменка боялась препятствовать

Из-за сексуальных домогательств к спортсменке был отстранён от работы сервисмен сборной США и бывший биатлонист сборной Чехии Петр Гарабик. А до декабря 2024 года ему предстоит пройти испытательный срок. Всё из-за сложных отношений с американской биатлонисткой Джоан Рид.

Спортсменка почувствовала неравнодушие Гарабика ещё в 2016 году. И только спустя пять лет о деле узнали представители Американского центра безопасного спорта. Правозащитники вели расследование в течение 18 месяцев и по его итогам выпустили подробный отчёт. В документе говорится, что Рид боялась препятствовать Гарабику из-за того, что это могло сказаться на её выступлениях. Было доказано, что Рид подвергалась домогательствам, включая «неподобающие комментарии» и «неуместные прикосновения».

Интерес к биатлонистке проявлялся во время работы в вакс-кабинах, в переписке в мессенджерах и в гостиничных номерах. Американские СМИ сообщают, что в марте 2017 года экс-сервисмен сборной явился пьяным в её гостиничный номер, прижал к себе и попытался поцеловать, когда та сопротивлялась. На помощь пришла соседка и оттащила Гарабика.

Джоан Рид Фото: Christian Einecke/IMAGO/ТАСС

«Часть мужской европейской культуры»

В 2019 году рассказать Джоан о проблемах помогла подруга по национальной команде Дидра Ирвин. О проблемах биатлонистки сообщили работавшему тогда тренеру сборной Бернду Айзенбихлеру. Специалист сделал замечание сервисмену, но этого оказалось явно недостаточно.

«Неадекватное поведение Гарабика даже после выговора тренера указывает на «постоянный потенциальный риск для безопасности других людей, особенно женщин в спорте», – отмечается в выводах организации.

Уже на следующий год о трудных взаимоотношениях сервисмена и спортсменки узнал директор американской ассоциации биатлона (USBA) Лоуэлл Бэйли. Экс-биатлонист, чемпион мира 2017 года заявил, что такое поведение является «частью мужской европейской культуры». Правда, потом Бэйли свои слова отрицал и сетовал на недопонимание со стороны девушек.

Дело даже дошло до Нацгвардии США. Благодаря Дидре Ирвин военное начальство потребовало от биатлонной ассоциации принять меры. И только после этого USBA обратилась в правозащитную организацию.

Теория заговора?

Обвинения в свой адрес Гарабик назвал «полной бессмыслицей». Но в то же время говорит, что его комментарии действительно были с сексуальным подтекстом.

«Я никогда ни с кем ничего не делал без согласия. И тот факт, что у меня были какие-то шутки и намёки, нельзя назвать сексуальным давлением. В команде мы всегда смеялись над этим», – приводит слова экс-сервисмена AP.

СМИ также делают акцент на том, что Джоан Рид сейчас, возможно, также мстит за скандал, в котором была замешана биатлонная ассоциация США. Так, в мае прошлого года, после завершения расследования USBA задним числом изменила критерии предварительного отбора на Кубок мира. После этого Рид была вынуждена заново отбираться в национальную команду.

«Они обращаются со мной как с непослушным девятилетним ребёнком. Мне было очень трудно находиться в команде», – рассказывала Рид.

Впрочем, исполнительный директор USBA Джек Гирхарт заявлял, что новые критерии разрабатывались для достижения целей организации.

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Что будет дальше?

Когда Джоан рассказала о своей неоднозначной истории в социальных сетях, пользователи на поддержку для биатлонистки не скупились.

«Я в полном восторге от того, как много людей откликнулось на мою просьбу о помощи, о безопасности нашей женской команды и биатлонистов в целом».

Впрочем, сама Джоан Рид винтовку теперь вряд ли наденет, поскольку она завершила карьеру в прошлом сезоне. «Я ни за что не надену форму и не буду представлять их на мировой арене», – заявляет спортсменка.

Сервисмен к работе тоже вряд ли вернётся.

А вот что до руководителей биатлона США, то всё зависит от того, насколько в этой истории прорастает зерно теории заговора и будет ли кто-то её расследовать дальше. Есть ощущение, что это никому там не нужно.

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