Всю сборную Норвегии наказали за стрельбу Легрейда в отеле. Давно пора было так сделать!

В декабре норвежские биатлонисты один за другим нарушали правила обращения с оружием. А самый громкий скандал разразился вокруг Стурлы Легрейда, который выстрелил из винтовки прямо в отеле. Спустя почти два месяца международный союз биатлонистов наконец придумал, как наказать спортсмена. Вместе с Легрейдом перепало и всей сборной Норвегии.

«Подходящее наказание»

На этапе в Ленцерхайде во время холостого тренажа в номере отеля Стурла случайно выстрелил в мягкий пуфик. В тот же день его забрали в полицию Швейцарии для разбирательств, а после отстранили от участия в масс-старте. В эфире норвежского телевидения Легрейд не мог сдержать слёз, комментируя произошедшее.

На следующих этапах биатлонист выступал без каких-либо проблем. Казалось, что норвежцам снова всё сошло с рук, особенно если учесть, что до Легрейда правила ведения стрельбы нарушали Кристиансен и Стрёмсхейм. Но нет, всё это время независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) проводил расследование.

По его итогам Легрейду вынесли предупреждение и оштрафовали на € 500 – это примерно 50 тысяч рублей по текущему курсу. Помимо этого, норвежец обязан пройти курс по обращению с оружием.

Стурла Легрейд Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Всё сложилось хорошо, как и ожидалось. Приятно сейчас выбросить это из головы и действительно на 100 процентов сосредоточиться на спорте. Я удовлетворён тем, что IBU не назначил более суровое наказание. Штраф и курс по обращению с оружием, на мой взгляд, подходящее наказание. Думаю, курсы полезны для всех, можно получить дополнительную информацию», — высказался Легрейд, ещё не зная, что за его оплошность прилетело всей команде.

Норвежцев отправят за парту

Организация также оштрафовала сборную Норвегии на € 2,5 тыс. (примерно 250 тысяч рублей) и обязала всех биатлонистов команды пройти курс по безопасному обращению с оружием.

Решение вполне обоснованное, ведь за два этапа в Хохфильцене и Ленцерхайде именно норвежцы грубо нарушали правила, от которых напрямую зависит жизнь спортсменов и окружающих их людей.

«Это было то, чего никогда не должно было случиться, и за это должно быть наказание. Я не знаю, сильно ли этот курс повлияет на меня. Я уверен в своих навыках. Но приятно, что мы можем пройти это как команда», – отреагировал на массовое наказание Йоханнес Бё.

А пока норвежцы радуются, что легко отделались, и уже подшучивают над Легрейдом, мы ждём их фото за партой и надеемся, что никаких инцидентов с оружием в этом сезоне больше ни у кого не произойдёт. Тем более что на носу у всех главный старт этой зимы – чемпионат мира по биатлону – 2024.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира доступны в Okko.