Биатлонистка из Латвии удивила всех на чемпионате мира! Как Байба расправилась с лидерами?

В женском спринте на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место удивили не только невероятные француженки, которые заняли первые четыре места. Ещё одной яркой звездой гонки стала Байба Бендика, финишировавшая пятой и едва не сдвинувшая Францию с пьедестала. 32-летняя латвийка родила четыре (!) месяца назад и показала лучший результат за всю карьеру!

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«Сила мамы»

В первой личной гонке чемпионата мира латвийка совершила прорыв. Байба заняла пятое место в спринте, уступив только француженкам – лидерам этого сезона. Спортсменка допустила один промах на стойке и продемонстрировала седьмую скорость на трассе, финишировав в итоге в пяти секундах от бронзовой медали. Это лучший результат Бендики на чемпионатах мира, а ведь девушка выступает в элите мирового биатлона аж с 2011 года!

«Это было фантастически!» – поделилась эмоциями после гонки Байба.

Счастливая латвийка уверена, что такого результата она достигла благодаря «силе мамы». Именно так она называет общее состояние организма после рождения ребёнка. Счастливое событие в жизни Бендики и её партнёра Илмарса Брициса произошло всего четыре месяца назад. В конце сентября спортсменка впервые стала мамой, сына назвали Эмильс, и сейчас он вместе с мамой, бабушкой и дедушкой находится на чемпионате мира.

Практически вплоть до рождения ребёнка Байба продолжала профессиональные тренировки – каталась на лыжероллерах, стреляла, занималась в зале. После того как Эмильс появился на свет, она вернулась в спорт так быстро, как только могла, ведь уже через два (!) месяца после рождения сына выступила на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Байба Бендика Фото: Tom Weller/Getty Images

«Это «сила мамы». Отправляясь на этот чемпионат, я надеялась, что возьму эту силу с собой. Я видела, как другие мамы добивались невероятных результатов сразу после родов, так что сейчас приятно быть одной из них. Но это было нелегко. Я шла к этому шаг за шагом, у нас был хороший план без стресса. Мы старались добиться хорошего качества на тренировках, и теперь это работает.

Это было моей давней мечтой. Здорово быть спортсменкой и матерью. Конечно, это непросто, но это совсем другое и прекрасное чувство, когда у тебя есть семья», – отметила Бендика.

Коллеги по цеху тоже в восторге от результата латвийки.

«Она уникальна, – говорит норвежка Каролин Кноттен. – То, как она тренировалась, пока была беременна, а потом родила ребёнка и сразу шла в спортзал – это экстремально. Она – воин и участвует во всех существующих лыжных гонках, и то, что ей это удаётся, – просто безумие».

Самая энергичная

32-летняя латвийка – однозначно одна из самых энергичных биатлонисток всех времён. В текущем сезоне её лучшим результатом на Кубке мира было 36-е место в спринте Эстерсунда, а худшим – 91-е место в индивидуальной гонке в Антхольце, буквально за три недели до успеха на чемпионате мира.

За 13 лет в большом биатлоне Байба Бендика лишь раз поднималась на пьедестал в Кубке мира. В сезоне-2022/2023 вместе с Андреем Расторгуевым они завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете. За все годы карьеры лучший результат латвийки – золото чемпионата Европы, которое она добыла в спринте в 2021 году.

Но Бендика – не только биатлонистка. На Олимпийских играх в Пекине спортсменка выступила сразу в двух видах – биатлоне и лыжных гонках. Причём результаты в гонках без стрельбы были даже лучше – 17-е место в эстафете и 31-е – в масс-старте на 30 километров свободным стилем.

Впереди на чемпионате мира ещё пять гонок, в которых Байба выступит. А значит, у неугомонной латвийки есть ещё пять возможностей, чтобы подняться на пьедестал почёта. «Сила мамы» Бендике в этом поможет!