На Кубке мира будет разыгран первый «Глобус»! Кто заберёт трофей в индивидуалках? LIVE

Сегодня, 1 марта, в Холменколлене (Норвегия) стартует седьмой этап Кубка мира. Турнир должен был начаться ещё накануне, но из-за сильного тумана старт пришлось отложить. В итоге вместо одной индивидуальной гонки сегодня в Холменколлене пройдут сразу две.
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
Эти индивидуалки — важнейшие в сезоне, ведь после них биатлонистам вручат «Малые хрустальные глобусы» в этой дисциплине. Сейчас главный претендент на победу у мужчин — Йоханнес Бё. В зачёте индивидуальных гонок норвежец лидирует с отрывом в 29 очков от Романа Реса. Растерять такое преимущество за гонку довольно легко. Так что решаться всё будет на дистанции!
А вот у женщин ситуация сильно интереснее. Лидер зачёта индивидуалок — Лена Хекки-Гросс. Она опережает Лизу Виттоцци всего на два очка, Ванессу Фойгт — на семь, а Франциску Пройс — на восемь. Пускай гонку сегодня Пройс не бежит, на трассе нас ждёт настоящая заруба!
«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок. Следите за разборками на дистанции вместе с нами! Старт женской гонки — в 15:00 мск, а мужской — в 17:45.
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Бреза-Буше сделала «ноль» на лёжке и стала второй. Тандреволд она проиграла 1,9 секунды.
Лиза Виттоцци убежала на дистанцию. Все фавориты — на трассе!
Симон и Жанмонно тоже начали гонку.
А вот Тандреволд сделала «ноль» на лёжке. Сейчас Ингрид — лидер. Отрыв от Шнайдер — 18,9 секунды.
Бреза-Буше и Фойгт ушли в гонку, а в это же время Хекки-Гросс допустила промах на первой лёжке.
Ингрид Тандреволд также убежала в гонку.
Гонка стартовала! Лена Хекки-Гросс ушла на дистанцию.
Есть ощущение, что сегодняшняя гонка станет настоящей стрелковой лотереей. В Холменколлене всё ещё туманно, скорость ветра — 1,1 м/с, а температура воздуха около 1,5 градусов по Цельсию.
Сегодня практически все лидеры стартуют в первой группе. Вот номера, под которыми в гонку уйдут фаворитки:
1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария);
4. Ингрид Тандреволд (Норвегия);
17. Жюстин Бреза-Буше (Франция);
19. Ванесса Фойгт (Германия);
21. Жулия Симон (Франция);
23. Лу Жанмонно (Франция);
27. Лиза Виттоцци (Италия).
А теперь немного о фаворитах гонки. Разумеется, главная претендентка на победу — Лиза Виттоцци. Итальянка одержала победу в двух «индивидуалках»: на Кубке мира и чемпионате мира. Также за золото будут бороться Лу Жанмонно, Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше.
Зацепиться за медали могут Ванесса Фойгт, Лена Хекки-Гросс и Ингрид Тандреволд.
О борьбе мужчин в зачёте индивидуальных гонок мы поговорим перед стартом их гонки, а сейчас сосредоточимся на женщинах. Ситуация у девушек уж очень интересная. Лидер зачёта — Лена Хекки-Гросс. Лиза Виттоцци уступает ей два очка, Ванесса Фойгт — семь, Франциска Пройс — восемь, а Каролин Кноттен — 27. Остальные отставания вы можете увидеть в табличке ниже.
Пройс сегодня гонку не бежит из-за проблем со здоровьем, а значит автоматически выбывает из претенденток на трофей. Но это нисколько не уменьшает пыл ожидаемой борьбы, ведь даже разница в одно место может превратить условную Кноттен в обладательницу МХГ.
Зачёт индивидуальных гонок на Кубке мира-2023/2024
Кстати, сегодняшние «индивидуалки» — последние в этом сезоне. По их итогам будут вручены «Малые хрустальные глобусы». Действующие обладатели МХГ в этой дисциплине Ветле Шостад Кристиансен и Лиза Виттоцци. У норвежца шансов снова взять трофей практически нет, а вот итальянка — одна из фавориток в борьбе за «Глобус».
Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию индивидуальных гонок на Кубке мира в Холменколлене (Норвегия).
Женская «индивидуалка» должна была пройти ещё накануне, но из-за тумана её перенесли на сегодня. Изначально планировалось, что гонка начнётся в 14:30, но буквально недавно IBU отложил старт до 15:00. Мужская «индивидуалка» же была сдвинута с 17:30 на 17:45. Надеемся, что погода вновь не повлияет на гонку!