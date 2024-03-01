У мужчин главный претендент на трофей — Йоханнес Бё, а у женщин — Лиза Виттоцци.

На Кубке мира будет разыгран первый «Глобус»! Кто заберёт трофей в индивидуалках? LIVE

Сегодня, 1 марта, в Холменколлене (Норвегия) стартует седьмой этап Кубка мира. Турнир должен был начаться ещё накануне, но из-за сильного тумана старт пришлось отложить. В итоге вместо одной индивидуальной гонки сегодня в Холменколлене пройдут сразу две.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Эти индивидуалки — важнейшие в сезоне, ведь после них биатлонистам вручат «Малые хрустальные глобусы» в этой дисциплине. Сейчас главный претендент на победу у мужчин — Йоханнес Бё. В зачёте индивидуальных гонок норвежец лидирует с отрывом в 29 очков от Романа Реса. Растерять такое преимущество за гонку довольно легко. Так что решаться всё будет на дистанции!

А вот у женщин ситуация сильно интереснее. Лидер зачёта индивидуалок — Лена Хекки-Гросс. Она опережает Лизу Виттоцци всего на два очка, Ванессу Фойгт — на семь, а Франциску Пройс — на восемь. Пускай гонку сегодня Пройс не бежит, на трассе нас ждёт настоящая заруба!

«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок. Следите за разборками на дистанции вместе с нами! Старт женской гонки — в 15:00 мск, а мужской — в 17:45.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.