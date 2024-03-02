Неожиданность на Кубке мира по биатлону: золото выиграла биатлонистка из Швейцарии!

Если в мужском биатлоне этой зимой все смирились с доминированием норвежцев, то в женском победителя гонки никогда нельзя предсказать заранее. Вот и перед масс-стартом на этапе Кубка мира – 2023/2024 в норвежском Хольменколлене вряд ли кто-то ставил на Лену Хекки-Гросс, защищающую честь сборной Швейцарии. А она-то и забрала золото!

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Неожиданному результату поспособствовала непростая погода. На стрельбище гулял сильный ветер, так что никто из 30 участниц гонки с общего старта не смог закрыть все 20 мишеней. А, например, норвежка Марит Исхол Скоган и вовсе попала лишь в половину из них. Конечно, в таких условиях точность и стала важнейшим фактором, определившим победителя гонки.

Лена Хекки допустила по промаху на первых двух огневых рубежах. Однако поскольку и все остальные промахивались, она смогла сначала закрепиться в группе преследовательниц, а затем и вырваться в лидеры.

К заключительному огневому рубежу Лена подходила в компании француженок: Жулии Симон и Софи Шово. Но француженки мазали, а швейцарка – нет, поэтому она покинула стрельбище первой и своё лидерство удержала. Показалось, что Симон вообще сделала ставку на быструю стрельбу: проще пробежать 150 метров, чем выцеливать и промахнуться. И эта тактика почти помогла ей добиться максимального результата. Быстроногая француженка с четырьмя промахами (!) заняла второе место.

А на третье место выбралась другая француженка. Лу Жанмонно после заключительной стойки ушла в компании Виттоцци, Тандреволд и Арнеклейв. Пожалуй, любая из этих девушек могла бы претендовать на бронзу, но лучшую скорость на последнем круге показала сохранившая силы Жанмонно.

Лене Хекки-Гросс уже 28, но звёзд с неба она до этой зимы не хватала. Но раньше она даже в топ-10 была нерегулярным гостем, однако в сезоне-2023/2024 смогла прибавить. В Антхольце она выиграла короткую индивидуальную гонку и была третьей в масс-старте. На чемпионате мира в Нове-Место вплотную подбиралась к медалям в смешанных дисциплинах. А сейчас – новый успех! Похоже, что Лена намерена закрепиться в элите международного биатлона. Что ж, зрителям от этого только интереснее.