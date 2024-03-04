Кубок России по биатлону завершён. 5 ценных выводов по итогам нашего главного турнира

Системообразующий турнир нашего биатлона в минувшие выходные подошёл к концу: 3 марта Кубок России официально завершился в Уфе. И пускай до конца нашего сезона ещё добрых полтора месяца, уже можно подвести итоги. Ниже пять главных выводов по итогам завершившегося Кубка России.

Звезда родилась

В женском биатлоне появилась настоящая звезда и лидер. В этом сезоне бывшая лыжница Наталия Шевченко доказала, что именно она – лучшая биатлонистка страны.

Свои амбиции спортсменка начала проявлять ещё в конце прошлого сезона. Тогда Наталия выиграла три гонки на чемпионате России: спринт, пасьют и эстафету. Но по-настоящему Шевченко засияла лишь этой зимой.

Свердловчанка выиграла четыре из девяти личных гонок, при этом у ближайших преследовательниц всего по одной победе на этапах Кубка страны. Всего же в копилке Наталии шесть личных наград: четыре золота, серебро и бронза. Но что ещё более удивительно, за девять гонок Шевченко ни разу не опускалась ниже шестого места!

Ожидаемо, что при такой поразительной стабильности экс-лыжница без особой борьбы завоевала «Большой хрустальный глобус» и «Малые хрустальные глобусы» в зачёте спринтов и пасьютов.

«Я выиграла всё в этом году? Видимо, талант. Конечно, совокупность всех факторов. Слава богу, стрельба получается. Ход нормальный для меня, но хотелось бы побыстрее. Хотелось завершить Кубок России на хорошей ноте, и это получилось.

Всегда хочется большего. Когда понимаешь, что можешь бороться за малые кубки, аппетит, как говорится, приходит во время еды. Начинаешь думать, что можешь взять и то, и это», – призналась Наталия в эфире «Матч ТВ».

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

Настоящий лидер

В этом сезоне Эдуард Латыпов снова доказал, что является настоящим лидером нашего мужского биатлона. Буйвол из Камышлы завоевал первые для себя «Глобусы» на Кубке России. В активе спортсмена и «Большой хрустальный глобус» и «Малые хрустальные глобусы» в спринтах и пасьютах. В прошлом же розыгрыше турнира Латыпов остался вообще без наград. В общем зачёте он был лишь третьим, проиграв Кариму Халили и Александру Поварницыну.

Хотя если говорить о медалях, в прошлом году у Латыпова их было больше. Тогда Эдуард завоевал восемь наград (5 – 1 – 2). В этот раз в копилке лидера сборной России оказалось пять медалей (3 – 0 – 2). Вот только этой зимой и гонок было сильно меньше, чем в прошлом сезоне.

Тут важнее другое. В сезоне-2022/2023 Латыпов опередил Поварницына лишь на одну золотую медаль. Теперь же отрыв Эдуарда от ближайших преследователей стал несколько серьёзнее – две медали.

Всегда жди интриги!

Если в прошлом сезоне в основном награды разыгрывали между собой представители сборной России, которых мы знали ещё по Кубку мира, а также лидеры сборной Беларуси – Антон и Динара Смольские, то этой зимой ситуация поменялась. Теперь в призах в равной степени оказываются и члены национальной команды, и спортсмены из регионов, о которых раньше слышали немногие.

Этот сезон в полной мере открыл для нас Кирилла Бажина. Спортсмен никогда не бегал на международных турнирах высочайшего уровня, но теперь он один из главных героев нашего биатлона. В прошлом сезоне Кирилл только начинал свой путь к медалям, а в этом уже полноценно боролся за «БХГ» с Латыповым.

Также в призах оказывались: Евгений Сидоров (1 – 1 – 0), Дмитрий Иванов (0 – 0 – 1), Михаил Бурундуков (0 – 0 – 1), Ильназ Мухамедзянов (0 – 1 – 1) и белорус Иван Тулатин (1 – 0 – 0). У женщин же приятные сюрпризы преподносили Анастасия Егорова (1 – 1 – 0), Полина Шевнина (0 – 1 – 1), Анастасия Гришина (0 – 1 – 0) и Анастасия Батманова (0 – 0 – 1).

Евгений Сидоров Фото: РИА Новости

Усиление регионов

Долгое время безоговорочными лидерами в нашем биатлоне были Тюменская область и ХМАО-Югра. Особняком стояла и Свердловская область. У региона имелась сильнейшая женская команда, но отсутствовала мужская. А в этом сезоне всё поменялось.

Тюмень и ХМАО чуть сдали лидирующие позиции, но зато сильно подтянулись Красноярский край (Евгений Сидоров, Наталья Гербулова, Юлия Шеллер), ЯНАО (Лариса Куклина, Валерия и Рустам Каюмовы). Больший вес обрела и Свердловская область, где появился хороший костяк мужской команды в лице Кирилла Бажина и Василия Томшина, перешедшего из Санкт-Петербурга.

Сокращение турнира

К сожалению, в этом году Кубок России был заметно короче, чем в прошлом. В сезоне-2022/2023 было запланировано шесть этапов турнира, в этом – пять. Вот только в текущем розыгрыше Кубка России этап в Тюмени пришлось полностью отменить из-за морозов. Справедливости ради стоит сказать, что и в прошлом сезоне биатлонисты не бежали из-за плохой погоды: пострадала часть этапа в Ханты-Мансийске и одна гонка в Увате.

Вот только в этот раз отмена сказалась сильнее: стартов стало существенно меньше, особенно учитывая, что первый этап Кубка страны состоял из двух смешанных эстафет. В итоге в масс-стартах, пасьютах и индивидуалках «Малые глобусы» разыгрывались по итогам всего двух гонок. Неудивительно, что у мужчин это вылилось в сенсационных обладателей трофеев: Ильназа Мухамедзянова и Евгения Сидорова.

Кроме того, в завершившемся сезоне Кубка России были практически одни личные гонки. Смешанные эстафеты были проведены лишь раз, на этапе-открытии в Ханты-Мансийске. Больше подобных стартов не было. Классические эстафеты же вообще не были запланированы. В прошлом сезоне прошло по две смешанных эстафеты, а также должны были состояться классические. Вот только их пришлось отменить из-за суровой погоды.

Понятно, что в этом году сокращение программы Кубка России было вынужденным: из-за МЛКБ и Спартакиады, но подобная тенденция не на пользу турниру. В частности, вручаемые по итогам Кубка страны «глобусы» не всегда отражают реальную расстановку сил. Но ожидать другого, когда «МХГ» разыгрывается по итогам двух гонок, нельзя.