Норвежцы — короли биатлона. Они выиграли эстафету даже с тремя штрафными кругами!

Норвежцы – настоящие короли биатлона. Скандинавская сборная выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Солджер Холлоу (США) с тремя (!) штрафными кругами. Этот триумф помог Норвегии забрать уже седьмой «Малый хрустальный глобус» в зачёте дисциплины подряд.

В женском биатлоне француженки не отстают от мужчин-норвежцев. «Трёхцветные» в спринте были близки к повторению успеха на ЧМ-2024, где заняли весь подиум. Сейчас в тройке оказались две представительницы Франции: Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно. Блестяще!

Норвегия. Только Норвегия

Эстафета в Солджер Холлоу стартовала для норвежцев неудачно. На стойке Стурла Легрейд, лидировавший в гонке, умудрился зайти на три штрафных круга. После рубежа сборная занимала предпоследнее, 20-е место. Отставание Стурлы от лидирующего Михала Крчмаржа составляло более минуты.

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Казалось, что спастись после такого провала норвежцам будет сложно. Но чудо совершили братья Бё. Уже на втором этапе Тарьей благодаря практически идеальной стрельбе и шикарному ходу вытащил Норвегию на третье место. Тогда отставание от лидирующей сборной Италии составляло 36,2 секунды. А потом Йоханнес вывел команду на первое место, сделав ноль на двух рубежах и показав невероятную прыть на дистанции.

На последнюю смену Норвегия подошла уже первой с преимуществом в 36,3 секунды над сборной США. Ветле Шоста Кристиансен, в отличие от других членов команды, выглядел не так свежо. Было видно, что по дистанции норвежец передвигается тяжело. Но, несмотря на это, Ветле сохранил первое место с отрывом – помогла практически идеальная работа на рубежах.

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Пока Кристиансен прогулочным шагом докатывал гонку, за места на подиуме развернулась настоящая борьба. Лукас Хофер и Филипп Наврат с последнего рубежа вышли вместе. По ходу последнего круга итальянец дважды пытался убежать от немца, но тот поддерживал ускорение. В итоге разбираться парням пришлось в финишном створе. И сильнее оказался Хофер.

Норвегия одержала 12-ю победу в мужских эстафетах на этапах Кубка мира подряд. Скандинавы в этом турнире не проигрывают в командных гонках с начала января 2022 года. По итогам эстафеты в Солджер Холлоу скандинавы забрали седьмой «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине подряд.

Что интересно, последними, кто переигрывал норвежцев в эстафете на КМ и отбирал у них «Глобус», были россияне. В начале января 2022 года наша команда (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков) одержала победу в командной гонке в Рупольдинге. А хрустальный трофей в эстафетах наши парни брали раньше – в сезоне-2016/2017.

Франция? Снова Франция

В тот же день в Солджер Холлоу прошёл и женский спринт. Главной интригой была борьба Жюстин Бреза-Буше и Ингрид Тандреволд за первое место в общем зачёте Кубка мира. Перед стартом девушек разделяли 104 очка. С учётом того, что стартов осталось не так много, каждая гонка становится ключевой в борьбе за «Большой хрустальный глобус».

Именно между Бреза-Буше и Тандреволд и развернулась основная схватка за победу в спринте. Спортсменки стартовали в нескольких номерах друг от друга, и по дистанции девушки шли примерно по одному графику, хотя у Жюстин было на промах больше, чем у Ингрид. В итоге после второй стрельбы француженка ушла лидером, в норвежка – второй в 6,7 секунды. Вот только скорость Бреза-Буше была намного выше, чем у соперницы. К финишу отставание Тандреволд увеличилось до 13,4 секунды. Топ-3 замкнула Лу Жанмонно, которая с нулём проиграла лидеру 19,5 секунды.

Француженки в Солджер Холлоу могли повторить свой успех спринта на ЧМ-2024, где заняли весь подиум. Долгое время на медаль претендовала ещё Жулия Симон. Вот только на стойке действующая чемпионка мира допустила три промаха. С такой стрельбой она могла довольствоваться лишь седьмым местом с отставанием 1:15,2 от победительницы.

В общем зачёте борьбе накалилась. Теперь Тандреволд и Бреза-Буше разделяют 89 очков. Интересно, кто же в итоге заберёт главный трофей?