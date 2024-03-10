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Совместные соревнования лыжников и биатлонистов: гонка Легкова, фестиваль Фуркада, новые форматы состязаний

Большунов против Латыпова? Как может выглядеть совместная гонка лыжников и биатлонистов
Татьяна Постникова
Эдуард Латыпов и Александр Большунов
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Спортсмены хотели бы сразиться с представителями других видов спорта. Зрители тоже останутся довольны.

Лыжники против биатлонистов – главное противостояние зимнего сезона в России. Фанаты спорят, чей вид спорта популярнее и кто из атлетов сильнее. Определить это можно лишь на совместных состязаниях. Правда, биатлонисты и лыжники между собой на одних турнирах соревнуются редко.

За бо́льшее число совместных состязаний совсем недавно выступил Эдуард Латыпов. Что же предложил лучший биатлонист страны?

«Было бы полезно чаще пересекаться с лыжниками»

В начале марта Эдуард Латыпов предложил проводить больше совместных соревнований между лыжниками и биатлонистами.

«С лыжниками мы вообще редко встречаемся и пересекаемся – и во время подготовки, и во время соревнований. Поэтому было очень полезно, интересно и вообще супер – топ-соревнования. Надо сделать такие же биатлонные соревнования, чтобы мы их могли пригласить. Я думаю, им самим будет интересно попробовать – какие это вообще ощущения», – сказал Латыпов в интервью на YouTube-канале 3X.

Эдуард Латыпов

Эдуард Латыпов

Фото: РИА Новости

Подобное мнение выразила и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, уже завершившая карьеру.

«Я думаю, лыжники и биатлонисты должны сотрудничать. В мои годы из лыж всегда переходили в биатлон. Лыжи – это база. Биатлон – это лыжи и стрельба. Лыжником надо быть в биатлоне, поэтому должны проводиться соревнования. Лыжники пусть смотрят на биатлонистов, а биатлонисты — на лыжников. Должно быть полное взаимодействие», – сказала она «РИА Новости».

На самом деле, лыжники и биатлонисты действительно соревнуются между собой. Правда, очень редко. С февраля 2022 года биатлонисты участвовали разве что в лыжном чемпионате России и Югорском и Дёминском марафонах. Причём спортсмены, обычно бегающие с винтовкой, даже обыгрывали лыжников: Екатерина Носкова и Елизавета Каплина взяли серебро в командном спринте ЧР, Карим Халили стал четвёртым в Дёмино.

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Но чаще всего противостояния лыжников и биатлонистов можно увидеть на фестивалях. В России это гонка Легкова, в мире – северный фестиваль Мартена Фуркада. На обоих турнирах атлеты обоих видов бегут классические гонки на лыжах или лыжероллерах. И обычно эти противостояния выглядят крайне эффектно.

Новые форматы

Вот только получается, что соревнуются спортсмены исключительно в лыжных дисциплинах. Это легко объяснить – заставить лыжников соревноваться с биатлонистами в стрельбе было бы крайне странно.

Однако для шоу-гонки точно можно придумать альтернативы. К примеру, лыжники могут бежать без винтовки и брать её лишь на рубеже или же будут проходить укороченные штрафные круги, если промахнутся.

Можно и, наоборот, усложнить условия биатлонистам: им нужно закрыть большее число мишеней, стрелять по мишеням меньшего размера или проходить удлинённые штрафные круги, чтобы дать фору лыжникам.

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Но такие варианты могут вызвать сложности в исполнении, да и зрителям не всегда будет просто понять, что происходит. Куда интереснее выглядит другая идея – эстафета, где половину этапов бегут лыжники, половину – биатлонисты. Лыжники могут как стрелять, так и просто пробегать мимо рубежа. А соревноваться между собой могут как регионы, так и просто составные команды. В таком несложном формате можно проводить и классические, и смешанные эстафеты. Это явно просто реализовать, да и зрителям будет интересно посмотреть на борьбу между сильнейшими командами.

Есть ещё один вариант – биатлонный бег. Он, кстати, активно проходит на фестивале Фуркада, пускай и не для профессионалов. В этих соревнованиях спортсмены просто бегут, проходя полосу препятствий и огневые рубежи. Такую идею можно адаптировать и для состязаний лыжников с биатлонистами. Например, можно заставить биатлонистов перед стрельбой проходить дополнительные препятствия, чтобы усложнить им работу на рубеже.

Биатлонисты на огневом рубеже

Биатлонисты на огневом рубеже

Фото: РИА Новости

Разумеется, все эти варианты больше подходят для шоу-турниров, хотя формат эстафет довольно близок к программе консервативных соревнований.

В любом случае задуматься о большем количестве совместных стартов биатлонистов и лыжников и различных форматах взаимодействия атлетов стоит. Это следует делать как СБР с ФЛГР, так и IBU с FIS, а также частным инвесторам, проводящим шоу-турниры. Кажется, идея может иметь успех.

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