«Это мечта, ставшая былью». 22-летний француз устроил сенсацию на Кубке мира по биатлону

Второй день этапа Кубка мира в Солджер Холлоу подарил зрителям настоящую сенсацию. Если женская эстафета вполне закономерно завершилась победой норвежек, то в мужском спринте золото впервые в карьере взял Эрик Перро. Неожиданностью по итогам мужской гонки стало и попадание на подиум дебютанта из Норвегии Йохан-Олава Ботна. Вот это чудеса!

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Сила и опыт

Первыми стартовали женщины. Эстафета предполагала жаркую борьбу за «Малый хрустальный глобус». В зачёте дисциплины лидировали норвежки, но всего на один балл от них отставали француженки и шведки.

Однако яркой борьбы не получилось. Единственными соперницами норвежек бо́льшую часть гонки были немки. Обе сборные шли по дистанции вместе. Лишь на последнем этапе опытной Ингрид Тандреволд удалось слегка оторваться от юной Юлии Кинк. Шведки тоже пытались биться, но, как ни старались, догнать лидеров не могли и боролись только за бронзу. «Трёхцветные» же вообще вылетели из числа претендентов на медали из-за штрафных кругов Жюстин Бреза-Буше и Жанны Ришар.

В итоге норвежки в сильнейшем составе (Юни Арнеклейв, Ида Льен, Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд) взяли золото и «Малый хрустальный глобус». Этот МХГ для сборной стал первым с сезона-2019/2020. Вторыми в эстафете стали немки в экспериментальном составе с участием юниорок (Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, Юлия Кинк). Тройку призёров замкнули шведки (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Ханна и Эльвира Эберг).

Молодость и азарт

Мужской спринт же выдался по-настоящему драматичным. Сумасшедшую победу едва не одержал Эмильен Жаклен. Француз под вторым стартовым номером выдал космическую скорость, всего 1,5 секунды ногами уступил Йоханнесу Бё и даже с двумя промахами показал лучшее время среди всех стартовавших до него. Долгое время казалось, что Жаклен так и останется победителем, но интриги добавил чисто отстрелявший Себастиан Самэульссон. Швед атаковал позиции француза, но опередить его не смог.

Зато это удалось другом французскому биатлонисту – Эрику Перро. На выходе со второго рубежа с нулём он выигрывал у Жаклена 2,1 секунды. По ходу заключительного круга преимущество Перро постепенно таяло, но Эрик включился на последних метрах и пришёл на финиш первым. Эмильену он в итоге «привёз» 3,9 секунды. Позднее в тройку призёров вклинился Стурла Легрейд, даже с промахом сместивший Самуэльссона с пьедестала.

«Это грандиозно! Это мечта, ставшая былью. Это было моей целью перед этим сезоном», — признался Перро в интервью TV2 после гонки.

После финиша Стурлы многие были уверены, что топ-3 уже не поменяется, поскольку все лидеры стартовали в первой группе. Да и к концу гонки трасса стала сильно разбитой, из-за чего бежать и показывать хороший ход было крайне тяжело. Но чудо случилось!

Для 24-летнего Йохан-Олава Ботна эта гонка была третьей на Кубке мира. Сперва парень, стартовавший под 98-м номером, шёл довольно скромно, поэтому в сенсацию никто не верил. Но после второго рубежа он ворвался в шестёрку лучших. На той отсечке лидеру Самуэльссону он проигрывал 10,8 секунды. С каждым метром Ботн всё сильнее сокращал своё отставание. В итоге на финише он выгрыз себе бронзу, на 1,6 секунды опередив Легрейда.

«Чёрт побери, мне пришлось для этого поработать. Это была самая тяжёлая гонка за всю мою карьеру. На разминке я чувствовал себя хуже всего в этом сезоне», – сказал Ботн после финиша.

Любопытно, что этой неожиданности могло и не быть – на подиуме могли оказаться сразу три француза. Кентен Фийон Майе после второго огневого рубежа вышел на дистанцию лидером с 25-секундным преимуществом и имел все шансы на победу. Вот только оказалось, что француз забыл пройти штрафной круг после стойки. В итоге Кентену выписали две минуты штрафа, и он занял лишь 31-е место с отставанием в 1 минуту и 37,5 секунды.