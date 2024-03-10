Фантастическая гонка Йоханнеса Бё. Никто не выигрывал на Кубке мира, стартовав так далеко!

После неудачи Йоханнеса Бё в спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солджер Холлоу многие поторопились списать лидера общего зачёта со счетов. Однако титулованный норвежец не просто посрамил скептиков, но и установил новый рекорд в истории турнира.

Он стартовал 17-м, но сумел добраться до первого места! Каков Бё!

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Прорыв с 17-го места!

Йоханнес на старте гонки уступал убегавшему в гонку первым Эрику Перро практически минуту. Но что такое минута для быстроногого норвежца? Главное было – точно стрелять. И Бё-младший с этой задачей справился.

Уже на первом огневом рубеже из борьбы за медали выпали парни, устроившие накануне сенсацию, – это всё тот же Перро и норвежец Ботн. А темп гонки задавал Эмильен Жаклен. Француз демонстрировал шикарную скорость и на трассе, и на огневом рубеже. К первой стойке он опережал ближайшего преследователя – Стурлу Легрейда – на полминуты. А Йоханнес Бё, хоть и пробился повыше, всё равно уступал лидеру почти ту же самую минуту, что и на старте. Всё-таки Жаклен был очень хорош.

Почему был? Потому что на стойке он допустил сразу четыре промаха. А вместе с ним разок промахнулся и Легрейд. Всё это было на руку безупречно стрелявшему Йоханнесу, который мгновенно взлетел почти на первое место. На дистанцию он ушёл вторым, но до Легрейда было 2,2 секунды.

На четвёртой стрельбе Бё допустил-таки один промах и отдал лидерство палившему словно из пулемёта Жаклену. Однако француз на последнем круге ничего не мог противопоставить норвежцу ходом. Лидер общего зачёта Кубка мира сначала отыграл 11 секунд, а потом «привёз» сопернику почти 10.

На втором месте финишировал Тарьей Бё. Эмильен Жаклен – третий.

Лучший камбэк в истории Кубка мира!

Прорыв Йоханнеса Бё к золоту с 17-го места – лучший в истории Кубка мира.

В декабре 2022-го женский рекорд обновила Жулия Симон, выигравшая гонку под 16-м номером. Но норвежец оказался ещё немного круче.

Впрочем, если говорить обо всех международных турнирах, то рекорд по-прежнему удерживает Владимир Драчёв, который на чемпионате мира в Поклюке в 1998 году сумел прорваться к золоту с 20-го места. Отставание нашего биатлониста от лидера тоже было более солидным, чем у Бё – 1.17,2.

Впрочем, Йоханнеса, пожалуй, больше заботит не рекордный прорыв, а положение дел в борьбе за «Хрустальные глобусы». Там-то он сделал себе настоящий подарок, укрепив лидерство в преддверии последнего этапа.