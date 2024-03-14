Лиза перед стартом этапа в Канморе говорила, что намерена побеждать в каждой гонке.

Сказала — сделала! Виттоцци до предела обострила борьбу за первое место в Кубке мира

В Канморе завершился последний спринт сезона. Красивую победу одержала Лиза Виттоцци, «отомстив» Лу Жанмонно. Но золото итальянки едва не померкло на фоне ожесточённой борьбы Ингрид Тандреволд и Жюстин Бреза-Буше за «Малый хрустальный глобус».

Лиза обострила борьбу в общем зачёте Кубка мира до предела!

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«Убеждена, что могу выиграть каждую гонку»

Виттоцци после этапа в Солджер Холлоу прямо заявила, что намерена бороться за «Большой хрустальный глобус». Перед гонкой Лиза уступала лидеру Ингрид Тандреволд всего 73 очка.

«Мне говорили, что всё уже проиграно, что я отстаю на много очков, но, в конце концов, тем и прекрасен биатлон, что если ты не веришь в победу до конца, то лучше даже не выходить на старт. Я спокойна, наслаждаюсь каждой гонкой в меру своих возможностей, убеждена, что могу выиграть каждую гонку, и буду верить в это до самого конца», – заявила Виттоцци перед заключительным этапом Кубка мира.

Сказала – сделала! Итальянка вышла с боевым настроем на спринт. Лиза традиционно показала идеальную стрельбу и отличный ход. После второго рубежа Виттоцци вышла третьей, уступая Лу Жанмонно 1,9 секунды. Отставание – рабочее, вот только француженка крайне сильно прошла заключительный круг, а точнее, последние 500 метров дистанции. Да и в пасьюте Солджер Холлоу Лу явно показала, что превосходит Лизу на дистанции.

Но в Канморе Виттоцци была великолепна. На заключительном круге итальянка прибавляла с каждым метром: сперва она опередила и Жанмонно, и Хекки-Гросс, а потом стала увеличивать отрыв от них. В итоге на финише Лиза обставила Лу на 5,5 секунды! Красивая месть за поражение в Солджер Холлоу.

Такой результат не выглядит удивительным, ведь Виттоцци ходом была лучше Жанмонно. Лиза уступила ногами только Анамарии Лампич. Словенке итальянка проиграла 14 секунд. А вот француженка показала четвёртый ход, проиграв Лампич 21,2 секунды.

Жёсткая борьба

Пока Виттоцци бежала за победой, на дистанции развернулась борьба за «Малый хрустальный глобус» в спринтах. Перед стартом гонки лидером зачёта дисциплины была Ингрид Тандреволд с 394 очками. Второй шла Жюстин Бреза-Буше, проигрывая всего 18 очков.

И в последней гонке сезона обе спортсменки решили устроить настоящую драму. Бреза-Буше, стартовавшая под первым номером, пробежала не слишком удачно. Француженка с промахом стала восьмой, проиграв 31,6 секунды. Да и у Тандреволд спринт не задался. Ингрид промазала дважды и сперва финишировала 14-й (+1:01,6).

Ингрид Тандреволд Фото: Christian Manzoni/Getty Images

При таком раскладе «МХГ» должен был уйти норвежке: у Ингрид было бы 421 очко, у Жюстин – 410. Однако обе биатлонистки бежали в первой группе, а значит, на борьбу за «Глобус» влияли другие спортсменки. Чтобы Бреза-Буше взяла «Малый хрусталь», ей нужно было не потерять своих позиций, а Тандреволд – опуститься ниже 26-го места. Француженка в итоге так и осталась восьмой, а вот норвежка заняла 17-е место. Ингрид хватило этого, чтобы забрать «МХГ».

Вот только в общем зачёте такая история у Тандреволд не прокатит. Её провал и победа Лизы серьёзно повлияли на расклады в тотале. Теперь Ингрид лидирует с преимуществом всего лишь в семь очков! А значит, борьба за «Большой хрустальный глобус» только начинается.