А ещё в начале сезона норвежец не попадал даже в десятку сильнейших. Да он реально крут!

Он — легенда. Йоханнес Бё в пятый раз за карьеру выиграл «Большой хрустальный глобус»

В Канаде разрешилась судьба главного биатлонного титула – «Большого хрустального глобуса». На протяжении всего сезона мы наблюдали за тем, как справляется с неудачами и болезнью Йоханнес Бё. И пока соперники потирали руки в декабре, норвежец верил, что лучшее – впереди. Так и случилось.

Йоханнес — машина

Пятикратный олимпийский чемпион в гонке преследования стал ещё и пятикратным обладателем «БХГ». Круче у норвежцев только Уле-Эйнар Бьорндален. У того семь побед.

Но менее легендарным Йоханнес Бё от этого не становится.

Ещё до начала пасьюта было ясно, что над безоблачным небом канадского Канмора должно случиться нечто невероятное, чтобы победил не Йоханнес Бё. И этого не произошло. Три ошибки в гонке с четырьмя подходами к стрельбе – сущий пустяк. После очередной осечки на втором огневом рубеже преимущество норвежца сократилось до 18,7 секунды. Но непрошедшие габариты Йосю не испугали. Уже к следующему рубежу преимущество вернулось к стартовым значениям. Он «вёз» остальным почти 50 секунд.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Заключительная стрельба гонки преследования. Йоханнес промазал, да и соперники тоже. Но преимущество лидера после штрафного круга всё равно составляло внушительные 32,3 секунды. И Бё такое преимущество не разбазарил. Он лишь подарил часть отрыва болельщикам, добегая последние метры в статусе чемпиона сезона. Не спеша и по-королевски.

Йоханнес Бё Фото: NordicFocus/Getty Images

Только посмотрите, насколько крут Йоханнес Бё:

два раза брал титул за масс-старты (завтра может быть и третий);

по три раза получил «Малый глобус» за спринтерские и индивидуальные гонки, а также за пасьюты;

пять раз выигрывал «Большой хрустальный глобус».

Добавим к этому ещё россыпь медалей с Олимпиад, чемпионатов и Кубка мира.

Ах да. Йоханнес превзошёл Мартена Фуркада по количеству побед в карьере. У него таковых теперь 84. Слова просто излишни.

Куда делись остальные?

Если с биатлонным королём все понятно, то остальные решали локальные задачи. Тарьей Бё, который ещё как-то мог вмешаться в борьбу за «БХГ», занял в пасьюте Канмора пятое место. Он и близко не был к младшему брату.

Серебряную награду в ожесточённой борьбе на финише с французом Эриком Перро вырвал любитель комфорта Себастиан Самуэльссон. Видимо, для таких случаев он и летает бизнес-классом.

Но до чего радостно за Эрика Перро. 22-летний француз обрастает крыльями. И уже не в первый раз становится лучшим французским биатлонистом на арене. То победа в спринте Солджер Холлоу, то подиум в Канморе. Молодой Перро куда более удачлив, нежели его соотечественник Эмильен Жаклен. Один из самых опытных «трёхцветных» в пасьюте опять настрелял и опять остался с четвёртым местом. Второй раз кряду и четвёртый раз за сезон. Это уже закономерность.

Уже завтра, 18 марта, в Канморе завершится биатлонный сезон. Кто выиграет «Малый глобус» по итогам масс-стартов? В очередь за трофеем выстроились сразу несколько норвежцев. Бё-младший, конечно, в первом ряду. У Йоханнеса Бё уже есть замена!