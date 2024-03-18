Непревзойдённый Йоханнес и шампанское для Долля. Чем закончился биатлонный сезон

Кубок мира по биатлону завершён. В Канморе официально закрыли международный сезон-2023/2024. По традиции последней гонкой в календаре стал мужской масс-старт. Но нельзя сказать, что этот старт носил номинальный характер. Биатлонисты подарили зрителям массу положительных эмоций.

Йоханнес идеальный

Хедлайнером гонки с общего старта ожидаемо стал Йоханнес Бё. После официального завоевания пятого «Большого хрусталя» в карьере перед норвежцем стояла сравнительно лёгкая задача – победить и в борьбе за «Малый глобус» в масс-стартах. Он со своей работой справился!

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Уже на отсечке 5,5 км Йоханнес возглавил гонку и больше первое место не отдал никому. Если уж и побеждать, то по-чемпионски, с заделом. Даже промах на заключительном рубеже не омрачил картину норвежского праздника: на штрафном круге Йоханнеса подбадривали фанаты. А придя к финишу, он и сам стал раздавать «пятюни». На трассе, кстати, были и девушки из сборной Норвегии. В общем, получилось весело.

«Идеальное завершение идеального сезона. Чемпионат мира был великолепным, завершение здесь тоже было очень хорошим. Хет-трик в конце сезона делает меня счастливым», – приводит слова Йоханнеса Международный союз биатлонистов (IBU).

Кстати, победа в масс-старте позволила Бё сравняться с Мартеном Фуркадом. У биатлонных легенд теперь одинаковое количество медалей Кубка мира – по 151 на каждого. Но Йоханнес, конечно, ещё вырвется вперёд.

Скорее всего, порадовался по итогам финальной гонки сезона и другой Йоханнес. Дале-Шевдал выдал лучший сезон в карьере, финишировав в общем зачёте на третьем месте. А в масс-старте 26-летний норвежец и вовсе боролся за итоговое первенство в малом зачёте. Но проиграл всего три балла Бё-младшему. Для победы нужно было совершить невозможное. Но не в этот раз… Как итог – серебро, за которое уж точно не стыдно.

«Эмоции – моя сила и моя слабость»

Воздалось за старания и Эмильену Жаклену. Он наконец-то финишировал выше четвёртого места. По ходу сезона казалось, что подиум для француза заколдован. Сразу несколько раз он оставался в шаге от призового места. Но бронзовая медаль масс-старта – не его максимум. Будь у Жаклена на два промаха меньше, Бё пришлось бы изрядно попотеть, чтобы выиграть.

В этом сезоне Жаклен заставлял сокрушаться фанатов не один раз. Биатлонист и сам понимает, что упускал очень много побед и медалей из-за стрельбы.

«Как все видят, мне иногда не хватает хладнокровия в работе с винтовкой. В воскресенье я снова ошибся несколькими последними выстрелами, которые ушли в сторону до того, как я закончил работу. Эмоции – это и моя сила, и моя слабость. Я умею направлять свои эмоции на лыжах и превращать их в силу. Мне нужно найти рецепт, чтобы делать то же самое со стрельбой, особенно стоя. Если я не так хорошо выступаю в гонках с раздельным стартом, то это связано с моим разумом. Я знаю, что физически и технически у меня есть всё необходимое, чтобы стремиться к очень высоким результатам, и только от меня зависит работа над этим ментальным аспектом», – заключил француз.

«Я хотел драться»

А в заключение обратимся к 25-му месту в финишном протоколе. Там оказался немецкий биатлонист Бенедикт Долль. Он провёл последнюю гонку в карьере, допустив шесть промахов и проиграв лидеру почти четыре минуты.

На финише Канмора Бенни встречали с шампанским и конфетти. Завоевать медаль в заключительной гонке не удалось, но это был славный путь. Две бронзы Олимпиады-2022, шесть медалей ЧМ, среди которых самая главная – победа в спринте Хохфильцена-2017.

«Я хотел снова драться, а не прощаться в показательных соревнованиях. Но это меня очень хорошо настроило. А потом я почти ничего не смог закрыть в стрельбе стоя, меня сильно трясло. В конце я отпустил ребят. В этот момент энергия ушла. Но последние несколько метров я получил удовольствие. Теперь наступает наслаждение, но я не хотел ни в чём себе отказывать на соревнованиях», – сказал Долль после окончания гонки.