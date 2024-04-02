Скандал с белорусами и суперГараничев. Главные выводы после чемпионата России по биатлону

В Тюмени завершилась основная часть чемпионата России.

В этом году турнир разделили на три части. Первая, с неолимпийскими дисциплинами, состоялась ещё в начале января в Чайковском, вторая и основная – в конце марта в Тюмени, а третья пройдёт 3-4 апреля в Увате.

В Тюмени биатлонисты бились в привычных всем олимпийских дисциплинах. Были и красивые победы, и трогательные завершения карьеры, и не самые приятные истории. Чем же запомнился чемпионат России?

Триумф Сливко

Главной героиней состязаний в Тюмени стала Виктория Сливко. 29-летняя биатлонистка шикарно провела как личные, так и эстафетные гонки. С турнира Сливко уехала с четырьмя медалями. Виктория завоевала золото в спринте и в сингл-миксте в тандеме с Евгением Гараничевым, серебро в эстафете в составе Тюменской области и бронзу в пасьюте. Не удался тюменке лишь масс-старт, там она заняла седьмое место.

Но, пожалуй, Сливко на чемпионате России запомнилась не столько результатами, сколько поступками. После спринта Виктория трогательно отдала Кубок Анфисы Резцовой Кристине Резцовой, которая мечтала о трофее в честь её мамы. Также биатлонистка устроила милые проводы Гараничеву. Сливко встретила его на финише мужской эстафеты с плакатом «Вечно молодой» и с тортом, который с любовью кинула Евгению в лицо.

Прямо сейчас Сливко – один из главных героев нашего женского биатлона. Это человек, способный не только побеждать, но и создавать яркие инфоповоды.

Последняя вспышка Гараничева

Евгений Гараничев Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Особый шарм состязаниям в Тюмени добавил и сам Гараничев. Евгений ещё в начале марта объявил, что завершит свою насыщенную карьеру по окончании чемпионата России – 2024. 36-летний биатлонист не особо блистал в последние годы, но в своих последних гонках выдал максимум.

Турнир Евгений начал не слишком хорошо. В спринте он стал 15-м с нулём, а в пасьюте – 31-м с тремя промахами. Зато потом Гараничев поразил всех. Сперва вместе со Сливко он защитил титул чемпиона страны в сингл-миксте. Следом призёр Олимпиады в Сочи занял четвёртое место в масс-старте, пропустив вперёд сильнейших Халили и Латыпова и везучего Степана Данилова.

Ну и красиво Евгений хлопнул дверью в эстафете. Впервые за долгие годы биатлониста поставили на заключительный этап, и опытный спортсмен в этот раз отлично справился с ролью финишёра. Гараничев сделал ноль и не подпустил соперников к себе, приведя сборную Тюменской области к первой победе на ЧР за 10 лет! Впереди у олимпийского призёра ещё одна гонка – марафон, и, кажется, там Евгений тоже намерен удивлять.

По ходу карьеры к Гараничеву у публики было очень неоднозначное отношение, но свой путь в спорте он завершает мажорным аккордом.

Настоящие сенсации

Турнир в Тюмени, помимо ожидаемых чемпионов, подарил и несколько неожиданностей. Главная из них – Иван Колотов. 26-летний пермский биатлонист завоевал золото в пасьюте. С нулём Колотов разобрался с топами нашего биатлона: Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым.

«Сегодня у меня была расстановка – стрелять ноль и быть уже с медалью, 100%. Учитывая все риски моего хода и хода парней, я понимал, что ноль – это лучшая смазка. Даже с учётом того, что лыжи сегодня у меня были не лучшие (улыбается). Я понимал, что самое главное – это не кидаться с самого начала. Мне даже с трибуны кричали: «Не кидайся!» Все тренеры подсказывали, сколько секунд. Я понимал, что 30 секунд отыграть у меня не смогут.

Если судить по прошлому году, то чемпионы получают где‑то по 90 тысяч. Это больше моей месячной зарплаты. Конечно, не в два раза больше, но всё же больше», – делился Колотов эмоциями после победы.

Удивил и белорус Степан Данилов. В масс-старте 25-летний ноунейм добыл серебро в плотнейшей борьбе с Латыповым. После заключительной стрельбы казалось, что быстроногий россиянин отыграет 19 секунд и «съест» белоруса, но Степан сотворил чудо. Он упёрся и не позволил Эдуарду догнать себя. На финише Данилова и Латыпова разделили семь секунд. Для белоруса эта гонка стала лучшей в карьере, а медаль – первой на столь высоком уровне.

Вывод простой: наш биатлон по-прежнему способен удивлять.

Безмедальные чемпионы

Но не всё на чемпионате России было гладко. На турнире вспыхнул скандал из-за того, что белорусских спортсменов не награждали медалями.

Для понимания ситуации: на чемпионате России представители Беларуси взяли пять медалей из 30 разыгрываемых. Анна Сола завоевала золото и бронзу, Степан Данилов – серебро. Также белорусы стали победителями смешанной эстафеты и третьими в мужской командной гонке.

Белорусские биатлонисты поднимались на подиум, получали поздравления, цветы и талисманы ЧР, но медали организаторы вручали лишь российским атлетам. Так, вместо Солы золото в пасьюте вручили Шевниной и в честь неё включили российский гимн. Аналогичная ситуация была и в других гонках. Лишь под конец турнира после общественного недовольства организаторы включили гимн Беларуси после победы в смешанной эстафете.

«Конечно, это здорово. Классно, что у нас всё получилось. Надеюсь, мы вообще сломаем систему, и нас начнут награждать, и будет играть гимн Беларуси. Хочется этого, когда выступаешь на международных стартах. А на чемпионате России выступает не одна страна», – заявила Сола.

В этой ситуации, пожалуй, стоит выработать один стандарт для подобных соревнований во всех видах спорта. Либо готовить второй комплект наград, либо поздравлять белорусов наравне со всеми, либо оставить всё как есть. Причём работать это должно в обе стороны. Потому что, например, россиян, выступающих на открытом чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике с гимном не награждают. А им наверняка тоже хочется получить минуту гордости.