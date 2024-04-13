«Всё было предельно ясно». Экс-глава мирового биатлона сядет в тюрьму за поддержку России

Спустя шесть лет разбирательств экс-главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга признали виновным по делу о коррупции и приговорили к трём годам и одному месяцу тюрьмы.

Дело получило такой резонанс, что норвежское телевидение даже устроило онлайн-трансляцию из зала суда.

Приговор

В марте 2023 года первому президенту Международного союза биатлонистов предъявили обвинение. Согласно материалам дела, Бессеберг, возглавлявший федерацию четверть века и покинувший пост в 2018 году, за время работы на посту получил несколько дорогих часов, пользовался услугами женщин лёгкого поведения, которых оплачивали третьи лица, соглашался на бесплатные поездки за границу на охоту.

Было заявлено, что все эти взятки экс-президент получал от руководителей российского биатлона якобы для того, чтобы закрывать глаза на допинг-случаи в стране. Помимо прочего, его обвинили в том, что он владел автомобилем BMW X5, расходы за который несла одна из крупнейших в мире компаний по покупке и продаже телевизионных прав Infront Sports & Media.

Результаты расследования весь биатлонный мир ожидал ещё осенью 2023 года. Однако только в апреле 2024-го суд постановил признать 78-летнего Андерса Бессеберга виновным по девяти пунктам обвинения из 10 и назначить ему наказание в виде трёх лет и одного месяца тюремного заключения, а также конфисковать имущество на сумму 1,45 млн норвежских крон (более 12,5 млн рублей по текущему курсу).

«Действовал в пользу России словом и делом»

Дело привлекло колоссальное внимание общественности. Прямо из зала суда крупнейший норвежский телеканал NRK вёл онлайн-трансляцию, пока судья четыре часа зачитывал вердикт на 67 страницах.

Вот несколько выжимок из приговора:

«В целом подсудимому явно не хватает понимания своей позиции и самопознания – так это видит суд».

«Обвиняемый злоупотребил доверием, которое было связано с его положением в IBU, принимая подарки и льготы».

«В свете ряда цитируемых документов, а также свидетельских показаний у суда нет сомнений в том, что он действовал в пользу России как словом, так и делом».

Впрочем, суд также отметил важный вклад Бессеберга в развитие мирового биатлона:

«Суд исходит из того, что обвиняемый внёс значительный вклад в бо́льшую часть своей работы. В целом суду остаётся констатировать тот факт, что совершенно очевидно, что подсудимый проделал большую и важную работу для биатлона на международном и национальном уровнях».

Андерс Бессеберг Фото: Vianney Thibaut/Getty Images

Во время зачитывания приговора 78-летний Андерс сохранял спокойствие и даже некую расслабленность. Однако сразу после окончательного вердикта заявил, что обжалует решение.

«Я разочарован и удивлён вердиктом, а также некоторыми приведёнными обоснованиями. Я немедленно обжалую приговор», – сообщил Бессеберг.

«Очевидно, что мы очень-очень разочарованы и удивлены. Мы собираемся сесть и ознакомиться с ним. Мы категорически не согласны с результатом и обоснованием. Мы удивлены, что ему вообще не верят и что суд предпочитает подчёркивать только то, что говорит против него, но игнорирует то, что говорит в его пользу», – отмечает адвокат подсудимого.

«Он никогда ничего не делал на благо России»

Реакция на приговор Бессеберга последовала моментально. Нынешний глава IBU Олле Далин обрадовался завершённому делу.

«Мы рады, что этот процесс подошёл к концу и что мы в IBU можем двигаться вперёд, у нас был тревожный период», – заявил швед.

Поразительно, но сам Далин тоже под подозрением: Главу IBU Олле Далина подозревают в финансовых махинациях

Ликовал и его неравнодушный соотечественник Себастиан Самуэльссон.

«Насколько понимаю, на суде всё было предельно ясно. Все поняли, что Бессеберг заботился об интересах России. Наказание вынесено примерно то же, что и требовала прокуратура. Это приятно. Рассмотрение дела тянулось долго, но приятно видеть, что его признали виновным», – отметил шведский русофоб.

«Сокрушительный вердикт. Это было полное поражение Бессеберга и полная победа обвинения», – отметил криминальный обозреватель VG.

На вердикт суда отреагировал и бывший вице-президент IBU Александр Тихонов, имя которого не раз звучало в ходе судебного заседания.

«Я думаю, что он должен был получить как минимум пять лет тюрьмы, потому что он опозорил Норвегию, потому что он пользовался услугами проституток и тратил деньги Международного союза биатлонистов впустую. Он был позором Норвегии. Он никогда ничего не делал на благо России. Я ему не нравился. Он только сказал, что «Тихонов создаёт проблемы». Но я уже 15 лет назад сказал ему, что «это закончится позором и тюремным заключением, Андерс», – рассказал Тихонов в телефонном разговоре с VG.

Пока решение не окончательное, Андерс Бессеберг продолжает бороться. Но изменится ли решение суда? Вопрос пока остаётся открытым.