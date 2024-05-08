«Я не могла спать по ночам». Доротея Вирер напугала всех поклонников биатлона

Все думали, что прославленная итальянка отправится на заслуженный отдых, а она взяла и осталась!

Лыжи и винтовку на гвоздь, воспоминания в шкатулку у сердца, а титулы – навсегда в историю. Спортивную карьеру завершила… Стоп-стоп…

Так мог бы начинаться текст «Чемпионата» о завершении карьеры знаменитой итальянской биатлонистки Доротеи Вирер. Но, как говорится, есть нюанс.

О том, что решение об уходе из спорта может быть принято в это межсезонье, слухи ходили давно. Невзрачный сезон-2023/2024, кажется, поставил вопрос ребром. А буквально несколько дней назад биатлонистка сообщила, что организует пресс-конференцию, где и расскажет о своём будущем в спорте. Буквально весь биатлонный мир замер в ожидании.

«Во время чемпионата мира я почувствовала, что с моим телом что-то не то. Поэтому я и решила прекратить выступления после ЧМ. У меня больше не было сил, и я не могла спать по ночам. Мне приходилось принимать снотворное. Мне хотелось немного подумать, отдохнуть, учитывая моё физическое и психологическое состояние», – заявила Вирер.

Но потом оказалось, что она никуда не уходит! Напротив, планирует тренироваться дальше ради домашней Олимпиады-2026 в Милане.

«Было бы обидно завершать свою карьеру таким образом. Я буду продолжать выступать до Олимпийских игр 2026 года. Мне будет непросто, но я постараюсь быть по-настоящему готовой. С сегодняшнего дня фактически я начала подготовку со своей командой. С людьми, которые мне помогут быть готовой к Олимпиаде», — сказала Вирер во время пресс-конференции.

Ей надо закрыть гештальт. Доротея провела в большом биатлоне долгие 15 сезонов, и заканчивать так блёкло уж точно не в её стиле. Вирер бросила новый вызов самой себе. На момент проведения грядущей зимней Олимпиады ей исполнится 35 лет. Будет сложно, и итальянка всё прекрасно понимает.

Доротея Вирер Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Предыдущие попытки заканчивались не столь удачно, как того хотелось бы. Ведь, добиться самой главной победы в спортивной жизни ей не удалось ни в Сочи, ни в Пхёнчхане, ни в Пекине. У неё лишь три бронзы Олимпиад.

А хочется-то золота…

Однажды в интервью «Чемпионату» Доротея Вирер рассказала, чем же планирует заниматься после завершения карьеры.

– Задумывались о том, чем бы вы хотели заняться после завершения карьеры?

– Жить красиво (улыбается)!

Но, похоже, без олимпийского золота итальянка такой жизни не видит. Перфекционистка, чего уж там!

Уже сейчас ясно одно: без Доро в биатлоне однажды всем нам станет скучно. И как же здорово, что сегодня она решила остаться ещё на пару сезонов.