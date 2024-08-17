Самые необычные винтовки биатлонистов: обнажённая богиня, единороги и красный дракон

Биатлонисты активно готовятся к старту нового сезона. Спортсмены не только активно тренируются и набирают, но и меняют инвентарь. На сборе российская биатлонистка Ирина Казакевич похвасталась новым цветом своей винтовки – теперь приклад выполнен в очень необычном мятном оттенке.

Впрочем, в истории нашего и мирового биатлона было немало и более интересных винтовок. Собрали для вас самые красивые из них.

Антон Шипулин и красный дракон

В сезоне-2015/2016 российский чемпион мира выступал с крайне необычной винтовкой – её приклад был выполнен в виде головы красного дракона. Сам спортсмен рассказывал, что просто захотел такой дизайн. В Сети же ходили слухи, что к работе приложили руки якутские шаманы.

Антон Шипулин Фото: Stanko Gruden/Getty Images

«Это уже журналисты так раскрутили. На самом деле я ездил в село Хатыстыр общаться с местными жителями. Они меня так хорошо встретили! Я думаю, там никакого обряда очищения не было. Просто мы с ребятами водили хоровод. Это было развлечение, мы так разогревались. Мне было очень приятно принять участие в их народных танцах.

Я по своим причинам сделал дракона и покрасил его в такой цвет. Не буду рассказывать, что это значит. Я человек суеверный, для меня это важно. Во время сезона — никому не даю к винтовке прикасаться. Когда начинается сезон, готов за это руку откусить», – рассказывал Шипулин.

Сёстры Гаспарин и красоты Швейцарии

К сезону-2015/2016 сёстры Гаспарин подготовились, сделав необычные винтовки с разными отсылками к культуре Швейцарии.

Селина изобразила на своём прикладе пламя и дерево. «Моя винтовка – огонь!» – писала Селина в своих соцсетях.

Селина Гаспарин Фото: Из личного архива биатлонистки

У Элизы на винтовке были нарисованы горы. «Я люблю горы. А рога горного козла – напоминание о доме. Это символ нашего городка и олицетворение силы», — поясняла средняя сестра.

Элиза Гаспарин Фото: Из личного архива биатлонистки

Аита же разместила на своём оружии снежного барса: на прикладе – мордочку, по всей остальной длине – окрас зверя.

«На ложе моей винтовки изображён снежный барс. Быстрый и сильный – таким и должен быть биатлонист», – поясняла Гаспарин-младшая.

Аита Гаспарин Фото: Andrew Medichini/AP/ТАСС

Алексей Слепов и российский флаг

Слепов неоднократно делал себе патриотичные винтовки. Кстати, в том же сезоне-2015/2016 он разместил на ложе российский флаг.

Алексей Слепов Фото: РИА Новости

«Эту чудо-винтовку сделал для меня мой личный тренер. Вначале она была полностью чёрного цвета, и в таком виде я тренировался с ней около двух месяцев. Я хотел оставить винтовку просто чёрной, но тренер сказал: «Если выступаешь за Россию, нужно, чтобы на ней был национальный флаг», – и покрасил её. Мне нравится!» – делился замыслом Слепов.

Видимо, идея настолько понравилась Алексею, что на новой винтовке в сезоне-2019/2020 он разместил триколор по всей длине оружия. Получилось очень стильно и необычно!

Алексей Слепов Фото: РИА Новости

Джоанна Рид и Леди Фортуна

С сезона-2017/2018 на винтовке американки красовалась обнажённая женщина с цветком. Причём фигура девушки была вырезана прямо по дереву! Джоанна объяснила столь необычную задумку.

Джоанна Рид Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Спереди на моей винтовке изображена Леди Фортуна, хозяйка биатлона. В спорте, полном взлётов и падений, зависящих как от мастерства, так и от удачи, случай играет огромную роль. Без благосклонности Фортуны успеха не достичь, а она и в самом деле капризная дама. Но не забывайте, удача любит смелых! На мой взгляд, этот образ показывает её красоту, дикость и свободу и в то же время выполнен со вкусом».

Маркета Давидова и единорог

Чешка с сезона-2017/2018 выделяется своей необычной винтовкой с единорогами. Сказочное оружие прекрасно дополняет миловидный образ молодой Маркеты.

Маркета Давидова Фото: Getty Images

Такой необычный вид Давидова объясняла своей большой любовью к лошадям и давней детской мечтой.

Евгения Буртасова и единорог

В сезоне-2019/2020 винтовку с волшебным конём из сказок себе сделала и россиянка. Как признавалась Евгения, изначально она хотела нарисовать Снупи или Багза Банни, но оказалось, что по правилам IBU нельзя использовать зарегистрированные товарные знаки.

Евгения Буртасова Фото: РИА Новости

«Для меня это в каком-то смысле символ. На ЧМ-2019, когда случился конфликт с болельщиками, я сказала, что вообще-то добрый человек, живу в мире с единорожками. После следующей гонки болельщики подошли ко мне с запакованным подарком. Открыла уже дома – а там единорожка. Не знаю, как они достали её в Эстерсунде – говорят, обошли все магазины «Детский мир». У Маркеты Давидовой, кстати, тоже ложе с единорожками – очень красиво выглядит», – рассказывала Евгения Sports.ru.

Эрик Лессер и шахтёры

На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане немец выступал с белой винтовкой с синим узором. Но привлекали к себе внимание рисунки на ложе и прикладе. На оружии Лессера были изображены шахтёры и их молоточки.

Эрик Лессер Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Причём шахтёры – это не абстрактные рабочие, а предки Эрика из города Зюль. Так немец хотел отдать дань памяти своим родственникам.

Ингрид Тандреволд и глаза

Норвежка уже несколько лет выступает с необычным принтом заплатки. Раньше у Танреволд там красовался элегантный женский глаз, а в 2022 году – глаз снежного барса.

Ингрид Тандреволд Фото: Getty Images

По словам спортсменки, без заплатки выступать она не может, а идея с принтами пришла ей совершенно случайно.

Уле-Эйнар Бьорндален и глаза

Возможно, Тандреволд лукавит, говоря, что случайно придумала идею. Ведь на протяжении целого десятилетия легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален неоднократно выступал с глазами на заплатках.

Сперва они принадлежали различным животным: птице и представителю семейства кошачьих.

Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Getty Images

На ОИ-2010 в Ванкувере Уле уже изобразил человеческий глаз, который уж очень похож на его собственный.

Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Lars Baron/Getty Images

Пишите в комментариях: чей дизайн винтовки вы считаете самым крутым!