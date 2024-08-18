Звёздные российские биатлонисты тайно сыграли свадьбу. Как поженились Гореева и Халили?

Анастасия и Карим стали мужем и женой. Этого ждали все!

В межсезонье российский биатлон не так богат на новости. Спортсмены в основном тренируются, готовясь к новым победам грядущей зимой.

Но этим летом случилось событие, которого ждали все.

Карим Халили и Анастасия Гореева сыграли свадьбу. Это произошло ещё 1 августа, но известно о радостном событии стало известно спустя две недели.

«Свершилось…1.08.2024», – написала Анастасия в своём телеграм-канале.

Коллеги по биатлонному цеху не скупились на добрые слова в адрес молодожёнов. И мы к ним с радостью присоединяемся.

«Невероятные. А как вы смотрите друг на друга», – написала Ирина Казакевич.

«Какие вы красивые! Счастья вашей семье», – восхитилась Анна Сола.

Дополнили картину свадьбы красивые чёрно-белые снимки.

Как поженились Гореева и Халили Фото: Из личного архива Анастасии Гореевой

Об отношениях Карима и Анастасии биатлонный мир узнал год назад – в феврале 2023 года с подачи Евгения Емерхонова. Уже через полгода пара объявила о помолвке. О ней публика тоже узнала постфактум.

На протяжении минувшего сезона биатлонисты то и дело добирались до медалей. А однажды Гореева рассказала об особой связи с Каримом.

Анастасия Гореева и Карим Халили Фото: Из личного архива Анастасии Гореевой

«Карим создаёт темп, а я поддерживаю. Он в призах, и я – в призах. У Карима гонка не удалась, я тоже не с таким настроем бегу. Он мне близкий человек, и я чувствую его переживания. Конечно, Карим как мужчина держится стойко, всегда меня подбадривает, настраивает на гонки. Но я знаю, что у него внутри, он расстраивается из-за результатов, и на мне это тоже сказывается. Но когда он выигрывает, меня это так подхлёстывает, что, выходя на старт, очень хочется поддержать любимого человека и тоже победить. Как бы ни сложился для меня очередной старт, он всегда сопереживает, находит слова поддержки», – приводит слова Гореевой «Тюменская арена».

В новый сезон Анастасия вступит под фамилией Халили.

Остаётся только пожелать новой биатлонной семье счастья и побед!