Звёздные российские биатлонисты тайно сыграли свадьбу. Как поженились Гореева и Халили?

В межсезонье российский биатлон не так богат на новости. Спортсмены в основном тренируются, готовясь к новым победам грядущей зимой.
Но этим летом случилось событие, которого ждали все.
Карим Халили и Анастасия Гореева сыграли свадьбу. Это произошло ещё 1 августа, но известно о радостном событии стало известно спустя две недели.
«Свершилось…1.08.2024», – написала Анастасия в своём телеграм-канале.
Коллеги по биатлонному цеху не скупились на добрые слова в адрес молодожёнов. И мы к ним с радостью присоединяемся.
«Невероятные. А как вы смотрите друг на друга», – написала Ирина Казакевич.
«Какие вы красивые! Счастья вашей семье», – восхитилась Анна Сола.
Дополнили картину свадьбы красивые чёрно-белые снимки.
Как поженились Гореева и Халили
Фото: Из личного архива Анастасии Гореевой
Об отношениях Карима и Анастасии биатлонный мир узнал год назад – в феврале 2023 года с подачи Евгения Емерхонова. Уже через полгода пара объявила о помолвке. О ней публика тоже узнала постфактум.
На протяжении минувшего сезона биатлонисты то и дело добирались до медалей. А однажды Гореева рассказала об особой связи с Каримом.
Анастасия Гореева и Карим Халили
Фото: Из личного архива Анастасии Гореевой
«Карим создаёт темп, а я поддерживаю. Он в призах, и я – в призах. У Карима гонка не удалась, я тоже не с таким настроем бегу. Он мне близкий человек, и я чувствую его переживания. Конечно, Карим как мужчина держится стойко, всегда меня подбадривает, настраивает на гонки. Но я знаю, что у него внутри, он расстраивается из-за результатов, и на мне это тоже сказывается. Но когда он выигрывает, меня это так подхлёстывает, что, выходя на старт, очень хочется поддержать любимого человека и тоже победить. Как бы ни сложился для меня очередной старт, он всегда сопереживает, находит слова поддержки», – приводит слова Гореевой «Тюменская арена».
В новый сезон Анастасия вступит под фамилией Халили.
Остаётся только пожелать новой биатлонной семье счастья и побед!