Российские лыжники и биатлонисты наконец-то зарубятся друг с другом. Как это будет?

В России продолжают экспериментировать с форматами соревнований в отсутствие международных стартов. В начале 2025 года пройдёт Гонка чемпионов, где между собой будут состязаться лыжники и биатлонисты!

Собрали для вас всю важную информацию по новому турниру.

Когда и где пройдёт Гонка чемпионов — 2025?

Соревнования состоятся в новогодние каникулы в Рязани. Турнир запланирован на 4 и 5 января.

«Мы и раньше никогда не были против соревнований с биатлонистами. Все думают, что лыжники ни в коем случае не хотят увидеться с биатлонистами и принять участие в общих стартах. Просто сезон весь расписан, поэтому найти время — сложно, как и войти в общую колею. В прошлом году мы долго работали над гонкой Легкова, чтобы у всех спортсменов был перерыв и все смогли приехать. Ещё раз повторяю — это шоу.

Для спортсменов это возможность заработать, а для зрителей — насладиться этим зрелищем. Хотя формат соревнований будет ни фига не шоу. Спортсмены точно будут говорить: «Зачем так много? Почему мы так долго соревнуемся?» В начале лета мы поняли, что эти даты нам подходят», — пояснила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

В каком формате пройдёт Гонка чемпионов — 2025?

В первый день соревнований состоится пролог. Для представителей разных видов спорта будут свои правила. Лыжники пробегут масс-старт на 7,5 км, а биатлонисты – спринт на 3 км.

Во второй день турнира будут сформированы смешанные команды: сперва побегут женщины, а потом – мужчины. Первый и третий этапы по 7,5 км будут за лыжниками, второй и четвёртый по 5 км – за биатлонистами.

«Формат Гонки чемпионов мы придумали вместе с Еленой Валерьевной. У лыжников будет масс-старт, у биатлонистов — спринт. Чтобы лыжники и биатлонисты бежали примерно одинаково, выбрали именно такие дистанции. Не будет такого, что лыжники будут стрелять, а биатлонисты — бежать, каждый своим делом будет заниматься.

По комплектованию думаем, есть идея объединять девятого с первым и так далее, хотя будет соблазн плохо пробежать, чтобы с Большуновым объединиться», — сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.

Кто примет участие в Гонке чемпионов — 2025?

Всего в соревнованиях примут участие 40 спортсменов. Отобраны они будут из первой десятки рейтингов СБР и ФЛГР среди женщин и мужчин. Также организаторы сообщили, что на соревнованиях могут выступить известные спортсмены, которые по разным причинам не попадают в десятку лучших в стране, вроде Сергея Устюгова, пропустившего бо́льшую часть прошлого сезона, или Натальи Терентьевой, недавно родившей ребёнка.

В числе участников турнира также будут спортсмены из Беларуси.

Будут ли звёзды на Гонке чемпионов — 2025?

С учётом того, что в соревнованиях примут участие лидеры рейтингов СБР и ФЛГР, без звёзд не обойдётся. Организаторы уже анонсировали имена некоторых топовых спортсменов: Эдуарда Латыпова, Наталии Шевченко, Александра Большунова, Евгении Крупицкой, а также белорусов: Анны Солы, Динары и Антона Смольских и Дмитрия Лазовского.

«Мы переговорили со всеми лидерами и рейтинга ФЛГР, и рейтинга СБР. Предварительно мы получили согласие от всех. Единственное, времени до старта ещё много, поэтому, мало ли, случится травма или болезнь, не будет формы. Предварительно все лидеры и лыж, и биатлона согласие дали. Мы также ориентировались и на белорусских спортсменов. Они побегут в числе российских биатлонистов. Также мы будем опираться на мнение организаторов. Может, они заходят видеть кого-то из спортсменов, не входящих в топ-10, но известных. Уже с тренерами проговорили возможность участия Натальи Терентьевой и Сергея Устюгова», — отметил Пак.

Каким будет призовой фонд Гонки чемпионов — 2025?

Глава ФЛГР Елена Вяльбе отметила, что Гонка чемпионов станет отличной возможностью для спортсменов подзаработать. И действительно, организаторы обещают атлетам солидные призовые. Общий фонд составит 12 млн рублей! Пока ещё обсуждается, какие суммы будут выплачены за разные места. Предварительно, победители получат 2 млн рублей на команду.

«Призовой фонд — 12 млн рублей. Они распределены среди 10 команд-участниц. Все участники в любом случае получат деньги. Мы изначально не хотели приглашать спортсменов и платить им только за участие. Нам кажется, что это не совсем правильно. Часть лыжников не приедут за такие суммы? Я разговаривал со многими, из 20 с 15-16 спортсменами, всё было нормально. Биатлонисты таких вопросов вообще не задавали», – с улыбкой пояснил Пак.