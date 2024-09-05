Биатлон возвращается. Лучшие спортсмены России и Беларуси откроют сезон в Красноярске

Уже 6 сентября стартует биатлонный сезон-2024/2025. В Красноярске один за другим пройдут первый этап Кубка Содружества и летний чемпионат страны.

Расписание Кубка Содружества и чемпионата России

Биатлонистов и болельщиков ожидают две недели биатлонного праздника на лыжероллерах. Красноярск, который впервые примет Кубок Содружества, а следом и летний чемпионат России по биатлону, станет единственной площадкой, где пройдут летние старты.

Вновь спортсмены встретятся уже на лыжах в конце ноября в Ханты-Мансийске на первом этапе Кубка России.

Расписание гонок на первом этапе Кубка Содружества — 2023/2024, время московское

6 сентября

9:00. Спринт, 7,5 км. Женщины.

12:00. Спринт, 10 км. Мужчины.

7 сентября

9:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины.

12:00. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

8 сентября

9:00. Масс-старт, 12,5 км. Женщины.

12:00. Масс-старт, 15 км. Мужчины.

Расписание гонок летнего чемпионата России, время московское

12 сентября

9:00. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины.

12:00. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины.

14 сентября

9:00. Спринт, 10 км. Мужчины.

12:00. Спринт, 7,5 км. Женщины.

15 сентября

9:00. Эстафета, 4х7,5 км. Мужчины.

12:00. Эстафета, 4х6 км. Женщины.

На старте прошлого сезона в Сочи все гонки у мужчин выиграл белорус Антон Смольский. По итогам всех этапов турнира он забрал главный трофей Кубка Содружества, справившись с лидером российского биатлона Эдуардом Латыповым – обладателем Кубка в сезоне-2022/2023.

У женщин в каждой гонке на вершину пьедестала почёта поднимались разные спортсменки: в спринте – Ирина Казакевич, в гонке преследования – Виктория Сливко, в масс-старте лучшей была Анастасия Гореева. Позже Казакевич выиграла Кубок Содружества в борьбе с лучшей биатлонисткой России прошлого сезона Наталией Шевченко. А вот победительница сезона-2022/2023 Динара Алимбекова-Смольская тогда только возвращалась в форму после декрета. Сейчас в компании с Анной Солой она навяжет серьёзную борьбу россиянкам.

Главные звёзды старта сезона

В Красноярске особое внимание будет приковано к местным биатлонистам. В прошлом сезоне на Спартакиаде отличились юниорка Юлия Шеллер, сенсационно выигравшая масс-старт, и Евгений Сидоров, взявший золото в индивидуальной гонке.

Лидером команды Красноярского края остаётся Наталья Гербулова, сменившая фамилию в это межсезонье. Биатлонистка вышла замуж за члена сервис-бригады мужской сборной России Михаила Дуркина. Под новой фамилией выступит также Анастасия Гореева, которая сочетала себя узами брака с Каримом Халили. К девичьей фамилии вернулась Екатерина Носкова. Теперь на трассе мы вновь увидим Екатерину Мошкову.

Особый интерес вновь вызовет противостояние Антона Смольского и Эдуарда Латыпова. В прошлом сезоне лидер российского биатлона испытывал трудности на огневых рубежах. В межсезонье в мужской сборной России сменился тренер по стрельбе. Игорь Охотников плотно взялся за работу с Латыповым на рубеже, что может стать серьёзным подспорьем для Эдуарда в борьбе со Смольским.

«Мы больше работаем над временем пребывания Латыпова на рубеже. Время пребывания на рубежах — проблема, которая была у Эдуарда», — рассказал Охотников.

Под крыло к Юрию Каминскому вернулся Даниил Серохвостов. Как отразится на карьере биатлониста воссоединение с тренером и справится ли он с болезнями, которые преследовали его в прошлом сезоне, – покажут гонки.

Кто пропустит старт сезона?

Карим Халили выступит только на Кубке Содружества, а вот чемпионат России биатлонист пропустит из-за травмы плеча, которую он получил во время тренировки на велосипеде на одном из летних сборов.

«Планирую выступить на Кубке Содружества. Чемпионат России я, скорее всего, пропущу, потому что небольшой период важного скоростно‑силового блока пропустил, и вот этот объём работы всё‑таки необходимо выполнить. Поэтому мы решили провести тренировочные мероприятия вместо соревнований», – объяснил спортсмен.

Из-за перенесённой болезни пропустит старт сезона Анастасия Батманова. Биатлонистка проходит восстановление.

«Везти Батманову в Красноярск не имеет никакого смысла. Не готова она бегать», – рассказал тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

В начале сезона мы также не увидим Александра Логинова. На сборах в Сочи во время тренировки отстегнулось крепление на его лыжероллерах. Александр упал и получил сложный перелом руки.

Лидеры сборной Беларуси также выступят только на Кубке Содружества, а вот чемпионат России пропустят, поскольку отправятся на горный сбор в Армению.

Где смотреть Кубок Содружества и чемпионат России?

Традиционно все гонки в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Но прямые трансляции будут доступны также в сообществе Союза биатлонистов России во «ВКонтакте» с интершумом.