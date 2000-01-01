Необычные медали Кубка Содружества по биатлону
Союз биатлонистов России (СБР) представил медали предстоящего Кубка Содружества по биатлону. В этом году у наград будет уникальная особенность!
Золотые награды
По словам пресс-службы федерации, первые на соревнованиях СБР медали высшей пробы будут покрыты реальным 24-каратным золотом. Серебряные награды имеют никелевое покрытие, а бронзовые — медное. В основе всех медалей — латунь.
На Кубке Содружества будут уникальные медали! Они покрыты 24-каратным золотом
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