Теперь Халили выигрывает и женские гонки! В Красноярске стартовал биатлонный сезон

Новый биатлонный сезон в Красноярске открывал женский спринт. Очень близка была к сенсационной победе недавняя юниорка Анастасия Зырянова. Но справиться с Анастасией Халили не смог никто.

Вот это стрельба!

Одним из главных фаворитов на старте сезона выглядела Ирина Казакевич. Действующая обладательница Кубка Содружества открыла соревнования поднятием флага, а после сделала ноль на лёжке и до второго рубежа возглавляла гонку. Но два промаха на стойке лишили биатлонистку шанса на медали.

Нестабильная стрельба Казакевич – дело привычное, однако в Красноярске проблемы на рубеже испытывали практически все спортсменки. Только 5 (!) из 49 биатлонисток отстрелялись на ноль.

В их числе оказалась недавняя юниорка, а ныне член сборной России 23-летняя Анастасия Зырянова. При подходе ко второму рубежу она опередила даже быстроногую Казакевич и, в отличие от более опытной соперницы, справилась со стойкой.

Как раз таки опыта по раскладке на последнем отрезке дистанции, видимо, и не хватило подмосковной спортсменке. Уходя лидером со второй стрельбы, Зырянова начала уступать ногами, а к финишу проиграла победительнице аж 20 секунд.

Россиянки не оставили шанса белорускам

Победу в первой гонке сезона под новой фамилией одержала Анастасия Халили, которая в прошлом сезоне обыгрывала соперниц как Анастасия Гореева. С одним промахом она на 15 секунд опередила чисто отстрелявшую Анастасию Шевченко, показавшую одно время с Тамарой Дербушевой. Тамара, кстати, допустила промах на лёжке, но выбила из тройки Зырянову.

«Даже не знала, чего от себя ожидать, потому что мы, честно скажу, вообще ни одной работы не делали: я не бежала никаких контрольных, ничего. И даже начала с запасиком по мышцам, чтобы разложиться, потому что не знала, когда закончусь. На финишном круге уже всё свело, но дотерпела.

Я настраивалась сегодня на то, чтобы отработать чисто на рубеже, потому что у меня новая винтовка, и мне нужно было сегодня стрелять хорошо, чтобы не сомневаться в своём выборе, что я решила поменять винтовку в последний месяц летней подготовки. Последний выстрел уже поспешила, наверное, подумала «а, ноль!». Но рада, что ноль стоя, это неплохо», – отметила Халили в интервью для «Матч ТВ» сразу после гонки.

Единственной белоруской без промахов стала Елена Кулак, занявшая 17-е место. А ближе всех к пьедесталу почёта подобралась Ксения Воробей (Шнейдер), выступавшая в прошлом сезоне за команду Тюмени. В межсезонье экс-россиянка вышла замуж за Максима Воробья и сменила спортивное гражданство.

А вот лидеры сборной Динара Смольская и Анна Сола гонку провалили. Сола с четырьмя промахами только 24-я, Смольская с пятью – 42-я.

Впереди мужской спринт, где белорусы также представляют реальную угрозу россиянам. Смогут ли наши противостоять Смольскому и компании?