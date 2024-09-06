И мужчины, и женщины ну очень плохи в стрельбе в Красноярске.

Смольский растерзал всех на старте сезона. А что же россияне?

Вслед за женщинами биатлонный сезон открыли мужчины. Белорус Антон Смольский сполна расплатился с россиянами за неудачи соотечественниц в первой гонке Кубка Содружества – 2024/2025. Он показал феноменальную дистанционную скорость, особенно на последнем круге. А где же Латыпов?

Почти безупречный Смольский

Антон Смольский снова доказал, что в мужском российско-белорусском биатлоне ему нет равных. С одним промахом действующий обладатель Кубка Содружества выиграл гонку с преимуществом в 23 секунды.

К первой стрельбе белорус подошёл в одно время с Латыповым, но, в отличие от Эдуарда, допустил лишь один промах. Это откинуло его на седьмую позицию с отставанием в 23,5 секунды от лидера Петра Пащенко, сделавшего ноль на лёжке. Уверенная чистая стрельба Смольского на втором рубеже позволила белорусу выйти в лидеры и увеличивать преимущество к финишу.

Тем временем 33-летний Пащенко, который к новому сезону готовился в составе юниорской сборной, допустил промах на стойке, но смог сохранить вторую позицию. Третьим финишировал Роман Ерёмин.

Где же Латыпов?

Проблемы Эдуарда со стрельбой не исчезли по мановению волшебной палочки в руках Игоря Охотникова. Да и нет у него этой палочки. Суммарно лидер российского биатлона допустил три промаха и завершил спринт на восьмой позиции — с минутным отставанием от белоруса.

Карим Халили, как и его супруга Анастасия, тоже допустил промах на лёжке, но чисто прошёл стойку. Правда, финишировать с золотом ему не удалось, остался пятым. Перед соревнованиями Карим рассказал, что пропустил небольшой период важного скоростно-силового блока. Навёрстывать Халили планирует сразу после Кубка Содружества, летний чемпионат России он пропустит.

Кстати, мужчины, как и женщины, тоже испытывали серьёзные проблемы на огневых рубежах. Только семеро из шести десятков стартовавших отстрелялись без промахов. При этом белорус Степан Данилов стал единственным биатлонистом, заехавшим в десятку с нолём. Он опередил Халили и остался с деревянной медалью. Лучшим из чисто отстрелявшихся россиян стал Дмитрий Иванов на 13-й позиции.

Уже завтра, 7 сентября, и мужчины, и женщины выйдут на старт гонок преследования. Удастся ли Смольскому повторить успех прошлогоднего летнего этапа Кубка Содружества, когда он выиграл все три гонки, или россияне всё же поборются?