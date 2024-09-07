«У меня была другая цель». Шевченко героически отстояла золото в борьбе с Халили

В Красноярске на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону состоялась женская гонка преследования. В тройке призёров оказались те же спортсменки, что и в спринте, но без крутой борьбы не обошлось. Анастасия Шевченко с нулём сумела выстоять и удержать золото в противостоянии с быстрейшими Анастасией Халили и Тамарой Дербушевой. Было мощно!

В спринте Анастасия Шевченко была третьей, но даже этой медали биатлонистка была рада, ведь попасть на подиум ей удалось после тяжёлой болезни.

«Я пробежала на все 100, в Сочи мы с Наталией (Шевченко. – Прим. «Чемпионата») переболели в самом конце сборов, поэтому разгоняться было очень тяжело. Надеюсь, что меня спасла стрельба. Шашилов знает, какой у меня характер и сила воли, что я могу и со сломанной ногой бегать. Когда на третий день у меня спала температура, я сказала, что пойду на тренировку готовиться, Шашилов махнул рукой и сказал «ладно». Есть ли силы на другие гонки? Из гонки в гонку будет тяжело всем, потому что это потраченные силы, все в равных условиях, а дальше посмотрим», — призналась Анастасия «Матч ТВ».

Поэтому мало кто ожидал, что в пасьюте Шевченко одержит победу. На старте гонки Анастасия выглядела не слишком хорошо: с точной стрельбой ко второму рубежу она проигрывала лидеру Халили почти минуту. Но хоть лыжный ход и был небыстрым, свердловская биатлонистка выдавала нули на рубеже. Это и помогало спортсменке удержаться в тройке.

С середины гонки Шевченко захватила лидерство. Этому способствовали многочисленные ошибки Халили и Дербушевой: обе допустили суммарно по три промаха. Вот только скорость опять подвела Анастасию, и на заключительную стойку все три биатлонистки пришли вместе. Дербушева и Халили промазали по разу, а Шевченко сделала четвёртый ноль.

Ушла на последний круг свердловчанка с преимуществом в 18-20 секунд над соперницами. Казалось, что золотая медаль у Анастасии в кармане, но так не считала другая Анастасия. Халили на заключительном круге попыталась догнать Шевченко. Москвичка быстро сокращала отрыв, но свердловчанка всё-таки устояла. На финише двух Анастасий разделили 6,1 секунды! Тамара завершила гонку третьей с отставанием 16,1 секунды.

«Сегодня настраивалась на стрельбу. В прошлом сезоне она не получалась, поэтому медалей было очень мало. В Красноярске такая погода интересная, что ветер дует вообще со всех сторон. Я понимала, что это моя погода. Настраивалась на четыре нуля, у меня получилось. Знала, что Халили в 18 секундах от меня. Главное было дотерпеть до спусковой части. Когда увидела, что никто не дышит в спину, поняла, что золотая медаль – моя.

Михаил Викторович (Шашилов) подсказал мне по дистанции, у нас с ним взаимосвязь очень хорошая. У нас вообще была другая цель, но думаю, что золотой медали он будет рад. Какая другая цель? Пройти гонку в удовольствие и стрелять четыре нуля», — пояснила Шевченко.

Настоящими героинями в гонке стали ещё две спортсменки, не попавшие на подиум. Виктория Сливко стартовала 13-й с отставанием в 1,5 минуты, но финишировала пятой! С одним промахом она проиграла 1,41 минуты. Но ещё больше позиций отыграла Динара Смольская. Она начала гонку 37-й с отставанием 3,5 минуты, но завершила её на восьмой (!) позиции. С нулём Динара уступила лидеру чуть больше двух минут.