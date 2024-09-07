Смольский вновь выступил в Лиге чемпионов. А российские сборники — в «Лучшей лиге мира»?

Белорусский биатлонист Антон Смольский просто выносит всех на старте сезона. Белорус оформил «золотой» дубль на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске. Сначала Антон выиграл спринт с полуминутным преимуществом, а теперь одержал победу в пасьюте почти с минутным отрывом, триумфально финишировав с флагом.

Доминирование белоруса восхищает. Если говорить футбольной терминологией, он выступает в Лиге чемпионов. Возникает только один вопрос – российские сборники играют в «Лучшей лиге мира»?

«Нужно сразу создавать задел»

Смольский доминирует на Кубке Содружества в Красноярске. В пасьюте у Антона изначально было отличное преимущество в 23 секунды, но с каждой минутой белорус наращивал темп и отрывался от соперников. Для понимания: с промахом после первого рубежа Смольский шёл с отрывом в 19,9 секунды от Петра Пащенко.

Единственный момент, когда позиции Антона могли пошатнуться, случился на второй лёжке. Белорус допустил ещё один промах, а соперники оказались точны. Тогда отрыв Смольского был всего 4,5 секунды. Вот только на первой стойке Антон собрался и отработал на ноль в то время, когда соперники зашли на штрафные круги. Как итог: преимущество белоруса в одночасье выросло до 55,4 секунды.

Ну а дальше Смольского было уже не остановить. Антон шёл в своём темпе и прекрасно отработал на заключительном рубеже. Финишировал белорус триумфально: в гордом одиночестве и с флагом своей страны в руках.

«Нужно сразу создавать задел, потому что зимой не всегда хватает [сил] на весь сезон. Нужно пользоваться тем, что Латыпов пока разгоняется. До последней стойки меня поджимали, гонка была интересной», — пояснил Смольский «Матч ТВ».

«Какая-то фантастика»

А что же в этот момент происходило с россиянами? Они отчаянно боролись между собой. В первой половине гонки за Смольским пытались угнаться Карим Халили, Антон Бабиков, Евгений Емерхонов и Пётр Пащенко. Во второй же части пасьюта из борьбы выбыли Бабиков с Пащенко, но за тройку сражались Александр Корнев, Дмитрий Иванов и Кирилл Бажин. Все трое до этого планомерно по ходу дистанции выбирались из низов.

К заключительному рубежу сразу пять спортсменов подошли почти одновременно. В итоге Емерхонов и Корнев зашли на два штрафных круга, Халили – на один. На ноль отработали только сборник Бажин и представляющий Югру Иванов.

Кирилл финишировал вторым с отставанием от Смольского в 42 секунды. За гонку спортсмен сумел отыграть три позиции. Иванов же замкнул тройку лидеров (+53,4), поднявшись на 10 мест!

«Какая‑то фантастика, что я занял третье место. Не сказал бы, что по ходу гонки у меня было хорошее самочувствие. На третьем кругу вкатился. Считаю, что сегодня всё решила стрельба», — признался Иванов.

Медаль Бажина – первая для представителей мужской сборной России в этом сезоне. До этого из россиян на подиум поднимались лишь спортсмены, тренирующиеся в регионах. Не слишком приятная статистика для руководства национальной команды.

Что с этим делать – большой вопрос для тренеров. Пока лишь ясно, что Смольский – спортсмен уровня футбольной Лиги чемпионов, а россияне в лучшем случае дотягивают лишь до уровня клуба «Лучшей лиги мира». Или низшего дивизиона Лиги конференций. И нашим явно нужно подтягиваться.